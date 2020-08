Der seit Montag am Ohlenstedter Quellsee vermisste Mann, nach dem am Montag gesucht wurde, ist tot. Er wurde am Dienstag im See gefunden. (Patrick Seeger/dpa)

Ohlenstedt. Gegen 13.30 Uhr gab es am Dienstag traurige Gewissheit: Der vermisste Mann, nach dem seit Montagnachmittag im Bereich des großen Ohlenstedter Quellsees gesucht wurde, ist tot. Er wurde im See gefunden.

Der 64-Jährige war am Montagmittag als vermisst gemeldet worden (wir berichteten). Daraufhin suchten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck mit den Ortswehren Ohlenstedt, Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel sowie die Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Deutsche Lebens Rettungsgesellschaft (DLRG), der Rettungsdienst sowie die Polizei bis zum Einbruch der Dunkelheit nach dem Mann. Ohne Erfolg. Am Dienstagvormittag wurde die Suche fortgesetzt, beteiligt waren daran auch ein Polizeihund, Polizeitaucher und das Sonarboot der DLRG. Am Nachmittag fanden die Helfer den leblosen Mann.

Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizeipressestelle.