Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten heißt es diese Woche bei der Online-Versteigerung von Fundsachen durch die Kreisstadt. (Daniel Naupold)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck veranstaltet in dieser Woche erneut eine Online-Versteigerung von Fundsachen. Die Aktion läuft von Montag bis Freitag, 21. bis 25. Oktober. Versteigert werden unter anderem Handys sowie Herren-, Damen- und Kinderfahrräder. Wer beim Ersteigern mitmachen möchte, muss die Webseite der Stadt (www.osterholz-scharmbeck.de) und dort den Navigationspunkt „Verwaltung & Politik" aufrufen.

Versteigert wird in sogenannter Rückwärtsversteigerung. Es gibt einen Anfangspreis, der sich in regelmäßigen Abständen verringert, bis der Mindestpreis erreicht ist. Wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann mitmachen. Die Abholung der Gegenstände erfolgt im Bürgerbüro der Stadt Osterholz-Scharmbeck während der dortigen Öffnungszeiten. Neben der Barzahlung besteht für erfolgreiche Bieter auch die Möglichkeit, per EC-Karte zu bezahlen.

Die Verwaltung macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den Fundsachen um gebrauchte Gegenstände handelt. Daher könne es sein, dass einige Fundsachen auch Mängel aufweisen. Die Fahrräder haben oft platte Reifen, lockere Ketten oder beschädigte Sättel. Alles sei aber meist mit überschaubarem Arbeitsaufwand zu reparieren. Handys können Risse oder Kratzer im Bildschirm haben. Eine vorherige Besichtigung sei leider nicht möglich, so die Verwaltung weiter. Die Daten auf den Handys wurden von einer Firma professionell gelöscht.

Weitere Informationen zum Thema gibt es im Bürgerbüro der Stadt unter der Telefonnummer 0 47 91 / 1 73 33 sowie im Internet unter www.osterholz-scharmbeck.de unter dem Menüpunkt „Bürgerbüro“.