Mit Steinen haben Unbekannte ihre Zerstörungswut am Eingang zum Osterholzer Bahnhof ausgelassen. Sie richteten Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro an. (Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. Auf rund 20 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Randalierer bereits am Sonntagabend am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck anrichteten. Unbekannte Täter hatten die Glasscheiben eines Aufzuges, die Eingangstür des Bahnhofsgebäudes und zwei Fahrkartenautomaten mit Steinen traktiert und beschädigt. Anschließend flüchteten sie. Der genaue Zeitpunkt ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0 47 91 / 30 70 zu melden.

Am Mittwochmorgen waren die Steine vor dem Eingangsbereich weggeräumt, auf den Scheiben eines stillgelegten Fahrstuhls war Schutzfolie aufgebracht. Die beiden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Fahrkarten-Automaten funktionierten aber.