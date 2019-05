Auf Seekarten gemalte maritime Motive sind sein Markenzeichen, doch die Ausstellung in der Burg zu Hagen zeigt ein breiteres Spektrum: Bis zum 25. August sind Bilder des schleswig-holsteinischen Malers, Grafikers und Zeichners Ole West dort zu sehen. (Andrea Grotheer)

Hagen. Leuchttürme, Schiffe, Seezeichen und Meerestiere – der Maler und Grafiker Ole West ist für seine maritime Bilderwelt bekannt. Eine Auswahl seiner Werke ist jetzt in der Burg zu Hagen zu sehen. In der Ausstellung wird das viel breitere Spektrum des Künstlers deutlich. Während die Bilder im Ausstellungsraum in der unteren Etage überwiegend in die Meereskategorie eingeordnet werden können, erwartet den Besucher im ersten Stock eine ganz andere Seite des Künstlers: Dort spielt sozusagen die Musik, viele der Bilder sind vom Blues beeinflusst, zeigen Musiker oder musikalisch inspirierte Motive und geben die Liebe des Künstlers zur Musik wieder. Aber auch Impressionen von Clubs in New Yorker Straßenzügen sind zu sehen.

Seinen Skizzenblock hat Ole West immer dabei; er setzt seine Ideen später als Radierung, Ölmalerei, Aquarell oder Mischtechnik um. Für den vielseitigen Künstler zählen besonders das Licht und die Perspektive: „Das Wichtigste ist, das man tatsächlich sieht, was man malen will“, betont er. In seinen Bildern solle auch die Geschichte hinter dem Motiv eine Rolle spielen. Und er versuche, eine Romantik zu zeigen, die es vielleicht nie gegeben habe. Daher mag die leise Melancholie kommen, die einigen seiner Bilder anhängt und die dem aufmerksamen Betrachter nicht entgeht. Ole West ist ein Mann, der mit dem Leben am Wasser vertraut ist. Geboren 1953 in Wedel an der Unterelbe als Sohn eines Malers, zog es ihn 1984 nach Norderney. Vor gut zehn Jahren ging er zurück in seine Heimatstadt in Schlewig-Holstein. „Das Malen wurde mir in die Wiege gelegt“, sagt der Künstler, der Kinder- und Jugendbuchillustration sowie Malerei studiert hat. Folgerichtig malt er nicht nur Bilder – auch Bücher und Rezeptsammlungen hat er schon illustriert. Und in frühen Jahren Gebrauchskunst für den Lebensunterhalt produziert. Dazu gehörten zahlreiche Kulissen für Theater und Fernsehen, aber auch Speisekarten. Eine Malschule hatte er ebenfalls ins Leben gerufen.

Sein Markenzeichen, die auf alte Seekarten gemalten Leuchttürme, sind ein Zufallsprodukt und verantwortlich für seinen großen Durchbruch. Bereits bekannt für die bildnerische Gestaltung maritimen Flairs, nutzt er die Rückseiten alter Seekarten als billige Leinwand. „Irgendwann war da mal kein Platz mehr, ich hab sie umgedreht und einfach weiter gemalt“, sagt Ole West. Den auf diesem Hintergrund entstandenen Leuchtturm habe er mehr aus Gag in eine Ausstellung gehängt, und der Erfolg habe nicht lange auf sich warten lassen. Heute gehören die maritimen Bilder, gemalt auf dem Hintergrund mit kartografischen Details, fest zu seinem Repertoire.

Ausstellungen seiner Werke waren auch im Ausland bereits zu sehen, in Holland, Dänemark und mehrmals in New York. Original-Bilder von Ole West sind nur bei einer kleinen Auswahl an Händlern zu bekommen. Die in der Burg ausgestellten Werke haben Eva Janschek und Jens Schröter mitgebracht. Das Galeristenehepaar führt „Die kleine Galerie am Moor“ in Gnarrenburg (Klenkendorf 16) und ist seit vielen Jahren mit West befreundet. Dort sind am Sonntag, 4. August, in der Sommerausstellung ebenfalls Bilder des Künstlers zu sehen. Am Sonnabend, 3. August, ist West von 15 bis 17 Uhr zu Gast in der Burg zu Hagen, um seine Werke persönlich zu signieren. Die Ausstellung dort ist bis zum 25. August zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am sonnabends, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Sonntags ist ab 14 Uhr das Landfrauen-Burgcafé geöffnet. Infos unter www.burg-zu-hagen.de.