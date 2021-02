Dieses Räumfahrzeug war am Sonntagnachmittag bei Osterholz-Scharmbeck unterwegs. (CARMEN JASPERSEN)

Manche Prognose ließ eine wahre Schnee-Katastrophe am Wochenende erwarten, und im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Regionen waren die Auswirkungen des Schneesturms von Sonntag mitunter heftig. Der Landkreis Osterholz aber kam sehr glimpflich davon, obwohl es auch hier Verkehrsbehinderungen und Ausfälle im Öffentlichen Nahverkehr gab. Räumfahrzeuge wie auf dem Foto in Osterholz-Scharmbeck waren durchgängig im Einsatz. Insgesamt habe sich die Bevölkerung gut auf das mögliche Szenario eingestellt und sei größtenteils zu Hause geblieben, bilanzierte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Auch die Feuerwehren hatten ohne größere Schneemassen vor allem mit Sturmschäden wie umgekippten Bäumen zu kämpfen, so etwa bereits früh um 3 Uhr auf der Straße Feldhorst (L 149). Für weitere Gefahrenstellen sorgten laut Polizei umgekippte Bauzäune auf der Fergersbergstraße sowie auf der Riesstraße in Ritterhude. Die Zäune wurden wieder aufgerichtet. Den einzigen witterungsbedingten Verkehrsunfall im Kreisgebiet habe es am späten Nachmittag in Schwanewede gegeben, so die Sprecherin weiter.