Das Herbstprogramm der Osterholzer Volkshochschule hält auf 60 Seiten Kurse, Vorträge, Bildungsurlaubs-Angebote und Langzeitfortbildungen bereit. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der Seminarraum im ersten Obergeschoss der Geschäftsstelle der VHS im Bildungshaus im Campus ist so möbliert, wie es die neuen Hygienevorschriften vorsehen: An Tischen, an denen vormals zwei Personen sitzen durften, nimmt nun eine Person Platz. In den Räumen kann wieder – je nach Raumgröße und Kursus – Unterricht für sieben bis zehn Teilnehmer stattfinden.

„Die Menschen möchten ihren Interessen nachgehen“, sagte Urte Joost-Krüger bei der Vorstellung des Herbstprogrammes der Volkshochschule. Zur Vorbereitung des Programms hatten VHS-Leiter Manfred Wiechmann-Böschen, Urte Joost-Krüger, Gabriele Haar und, als Neuer im Team, Ihno Schild, die Köpfe zusammengesteckt. Heraus gekommen ist dabei ein Angebot, das vieles möglich macht, auf gute Lernsituationen achtet und trotzdem auf die besonderen Umstände Rücksicht nimmt. „Die Umsetzung des Programms ist tagesaktuell“, versicherte auch Manfred Wichmann-Böschen. Sollten sich behördliche Vorgaben ändern, ändere sich auch das Angebot. „Wir gucken, was geht“, heißt es bei der VHS.

Auch die Webseite der VHS wurde neu gestaltet. Dort finden die Besucher nicht nur alle Kurse und Informationen, sondern auch aktuell gehaltene Infos zu ihren gebuchten Kursen: Ausfälle, Raumverlegungen und anderes wird sofort auf der Webseite angezeigt. „Wer vor Kursbeginn noch einmal schnell unter www.vhs-osterholz-scharmbeck.de auf die Webseite schaut, weiß genau Bescheid“, versicherte Gabriele Haar.

Auf 60 Seiten finden sich wieder viele interessante Kurse, Vorträge, Bildungsurlaubs-Angebote oder Langzeitfortbildungen aus zwölf Themengebieten, von Politik über Kommunikation bis hin zu Sprachen. Im Feld Gesundheit geht es um Körperwahrnehmung ebenso wie um Fitness und Wellness. Daran schließen sich die Koch- und Esskultur mit Kursen zur selbst gemachten Kräuterapotheke oder zur verlockenden Südstaatenküche der USA an oder auch die beliebten Kochkurse für Männer.

Im Unterrichtsfeld Kultur und Handwerk wird wieder ein Kursus „Ölmalerei nach Bob Ross“ angeboten. Um „Fake News und Verschwörungstheorien“ und die Rolle, die Social Media dabei spielt, dreht sich ein Vortrag von Julia Egbers am Donnerstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr im Medienhaus im Campus.

„Unsere Programmplanung zieht die Anregungen aus ganz unterschiedlichen Quellen – sehr oft aus Anregungen unserer Nutzer, die sich bestimmte Themen wünschen“, erläuterte Urte Joost-Krüger. So finden sich in diesem Programmheft zum Herbst auch Kurse im Feld Kommunikation-Psychologie-Philosophie wie „Zukunft braucht Herkunft – eine malerische Reise zum inneren Ich“ mit Barbara Junghans. Der Kursus eignet sich für Menschen in Veränderungsprozessen. Die These: Sich ein Bild von etwas zu machen, wirke auf die menschliche Psyche genauso stark wie persönlich Erlebtes.

Buchstäblich um Leben und Tod geht es bei dem Vortrag „Vom Leben zum Tod – die letzte Begleitung“, der in Kooperation mit dem Ambulanten Hospizdienst Osterholz im Diakonischen Werk stattfindet.

Wie aus einem Teilnehmerwunsch ein Kursus entstand, wird aus dem Angebot „English for holidays“ ersichtlich. Heutzutage ist die Kommunikation ohne Englischkenntnisse in den meisten Reiseländern schwierig. In dem Kursus lernen die Teilnehmer hauptsächlich den Umgang mit Sprachsituationen, die in Ferienländern anfallen: nach dem Weg fragen, eine Unterkunft buchen oder im Restaurant etwas bestellen.

„Am schwierigsten war es, die Gesundheitskurse vernünftig anzubieten“, erklärte Gabriele Haar mit Blick auf die Corona-Regeln. Ab Seite 30 im Programmheft der VHS bieten die bewährten Trainer der VHS wieder ihre Yoga-Kurse an – manchmal auf Grund der Hygienebestimmungen mit veränderten Terminen, weil nicht mehr so viele Teilnehmer an den Kursen teilnehmen dürfen.

„Im ersten Halbjahr konnten wir schon feststellen, dass sich unsere Teilnehmer an die Regeln und Vorgaben hielten. Das ist großartig und erleichtert auch uns die Arbeit“, lobte Ihno Schild. „Es ist auch im Herbst ein besonderes Semester. Doch die Anmeldungen laufen gut, und wir freuen uns auf viele interessierte Teilnehmer!“