Osterholz-Scharmbeck. „Notfalls könnten wir hier auch operieren“, scherzt Torsten Stelljes. Mit einem immensen Aufwand, vor allem in Bezug auf die Hygiene, haben der Schwimmmeister, der den Betrieb des Allwetterbads Osterholz-Scharmbeck leitet, und seine Mannschaft dafür gesorgt, dass dort ab heute wieder geschwommen werden kann. Unter den bekannt strengen Corona-Auflagen freilich. Das helle Blau des Wassers ist zwar noch immer die beherrschende Farbe im Allwetterbad, doch Rot und Weiß weisen unübersehbar darauf hin, dass die Wiederaufnahme des Betriebs in einer Ausnahmesituation erfolgt. Pylonen auf den Startblöcken, Absperrbänder, Verbotsschilder und Direktiven. Sprungturm, Rutsche, Liegewiese, Solarien und Sauna sind gesperrt. Tabuzonen auch im Umkleidebereich und in der Sanitärabteilung.

Badespaß ja, aber halt mit Maß. Bürgermeister Torsten Rohde, auch Chef der Bäderbetriebe im „Stadtkonzern“ Osterholz-Scharmbeck, warnt, dass trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen – „wie im Straßenverkehr auch“ – ein Restrisiko bleibt, sich zu infizieren. Doch Rücksichtnahme trage dazu bei, sich und andere zu schützen. Torsten Stelljes: „Wir setzen auf Eigenverantwortung.“ Beispielhaft verweist er auf das Kinderplanschbecken mit neuen Spielgeräten - Wasserball, Seepferdchen, Pinguin und Flusspferd – als Attraktion. Bis zu acht Kinder gleichzeitig dürfen sich dort tummeln. So lange, wie sie sich an die Vorgaben halten. „Wenn die Leute mitspielen, brauchen wir weniger Regeln.“

Seit dem 16. März, dreieinhalb Monate also, war das Bad geschlossen. Entsprechend groß ist der Nachholbedarf. Mancher mag gar unter Entzugserscheinungen gelitten haben. Stelljes musste am Montag zwei junge Leute aus Gnarrenburg enttäuschen, die zu früh gekommen kamen und vom Leben bestraft wurden: Sie hatten gegoogelt und waren so einer Fehlinformation aufgesessen. „Am besten immer auf die Homepage gehen“, empfahl der Schwimmmeister.

Millionen Liter im Umlauf

Stelljes prüft die Wassertemperatur. Etwas über 20 Grad sind es bereits. „Da kommen noch ein paar obendrauf.“ Im Planschbecken können es gerne über 30 Grad werden. Das Wasser hatte wegen der Umrüstung auf neue Umwälzpumpen komplett abgelassen werden müssen. Immerhin 2,75 Millionen Liter sind es, die einschließlich des Inhalts der Vorratsbehälter im Umlauf sind. „Das Befüllen hat vier Tage gedauert“, berichtet Stelljes. Es ginge auch schneller, ergänzt Torsten Rohde, doch dann mit Risiken fürs Material. „Der Druck ist enorm. Fliesen könnten zerplatzen“, so der Bürgermeister. Weil das Gesundheitsamt Proben aus dem wieder gefüllten Becken entnehmen musste und weil deren Untersuchung etwa zehn Tage in Anspruch nimmt, konnte das Allwetterbad – das trotz Cabrio-Dach als Hallenbad gilt – nicht gleich nach Inkrafttreten der neuen Verordnungen am 8. Juni an den Start gehen.

Ohnehin gab's noch genug zu erledigen: Auf Basis des von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen vorgehaltenen Pandemieplans musste ein auf die Allwetterbad-Bedingungen angepasstes Hygienekonzept erarbeitet und die Mitarbeiter darin unterwiesen werden. Stühle und Liegen wurden weiter voneinander entfernt beziehungsweise weggeräumt. Stelljes: „Etwa ein Drittel des Mobiliars haben wir eingelagert.“ Schränke und Duschen wurden abgesperrt, die Kassenkräfte mit dem neuen System vertraut gemacht. Eintrittskarten sollen in Zukunft nur noch online buchbar sein – durch eine verbindliche Reservierung über den Webshop auf der Homepage www.allwetterbad.de. Ausgenommen sind die Frühschwimmer. Dazu Stelljes: „Wir können auch noch Old School.“

Der Eingangsbereich im Allwetterbad. (CARMEN JASPERSEN)

Die Öffnung erfolgt in jeweils zweistündigen Zeitzonen. Denn es sollen sich nicht mehr als 72 Gäste gleichzeitig im Allwetterbad aufhalten. Da der bekannte Mindestabstand von 1,50 Metern nicht unterschritten werden darf, sind die Bahnen auf 5,26 Meter Breite gestreckt worden. Auf der 33-Meter-Doppelbahn sind 15 Gäste erlaubt, auf den 50-Meter-Doppelbahnen sind es 20. Es wird hintereinander geschwommen, gegen den Uhrzeigersinn, mit Überholverbot und Social Distancing. Im Foyer und im Umkleidebereich soll Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das alles wäre freilich vergebliche Liebesmüh, wenn die Coronaviren über das Badewasser übertragen werden könnten. Nach derzeitigem Wissensstand fühlen sie sich in dem chlorlastigen Milieu aber äußerst unwohl: „Spätestens nach 30 Sekunden sind die weg“, versichert Stelljes.

Rohde erwähnt noch, dass wegen der neuen Umwälzpumpen geplant war, das Bad bis zum 1. Mai ohnehin zu schließen. So muss er den entgangenen Einnahmen nicht ganz so sehr hinterhertrauern. Sie sollen sich jetzt auf eine Summe im „niedrigen sechsstelligen Bereich“ belaufen. Doch richtig teuer, so der Bürgermeister, wird's für die Stadt erst jetzt. Den laufenden Kosten und den zusätzlichen durch das regelmäßige Desinfizieren steht eine Minderung der Einnahmen durch das begrenzte Besucheraufkommen gegenüber. „Das Bad ist aber Teil der Daseinsvorsorge“, sagt der Bürgermeister mit Hinweis auf Badeunfälle und die wachsende Zahl von Nichtschwimmern.