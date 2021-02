Fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht wurde einem Ritterhuder nach einem Unfall im Herbst im August auf der Ihlpohler Heerstraße vorgeworfen. Jetzt war die Sache vor Gericht. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Hätte er doch einfach die 500-Euro-Geldauflage bezahlt. Dafür wäre das Verfahren gegen den 42-jährigen Ritterhuder im vergangenen Jahr im Herbst eingestellt worden. Stattdessen meldete er sich gar nicht beim Gericht. Diese Vogel-Strauß-Taktik, Kopf in den Sand zu stecken, ging allerdings nicht auf. Der Ritterhuder hatte vergeblich versucht, sich aus der Affäre zu ziehen: Jetzt kam es erneut zum Prozess. Es ging um fahrlässige Körperverletzung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Wortreich bemühte sich der Geschäftsmann, Richterin Johanna Kopischke zu seinen Gunsten umzustimmen. „Ja, ich habe die Augen zugemacht. Ich habe die Post nicht aufgemacht. Das war nicht richtig. Ich bin bereit zu zahlen. Ich möchte zahlen“, sagte der 42-Jährige. Zwei Mal sei er auch noch angeschrieben worden, und zwar im November und Dezember, hielt ihm die Richterin entgegen. „Sie haben sich bis heute nicht gemeldet.“

Die Frage, ob er sich zum Sachverhalt äußern wolle, verneinte der Ritterhuder. Folglich wurde der Geschädigte und Zeuge aufgerufen: ein 17-jähriger Auszubildender aus Grambke. Seiner Aussage zufolge war er in der späten Mittagszeit auf der Ihlpohler Heerstraße auf dem Radweg mit dem Fahrrad unterwegs in Richtung Bremen. Das war Mitte August 2019. Ein Wagen habe ihn überholt und sei zur Tankstelle eingebogen, so der Auszubildende.

Dabei sei das Auto noch teilweise mit dem Heck auf dem Radweg stehen geblieben. „Ich bin noch einen Schlenker gefahren. Die Fahrertür wurde geöffnet. Ich habe noch eine Vollbremsung gemacht. Alles ging ziemlich schnell.“ So kam es zum Sturz des Auszubildenden. „Ich hatte noch drei Tage Schwierigkeiten, meinen Arm zu bewegen“, erinnerte sich der Zeuge. Seine Hose sei beschädigt gewesen. Am Fahrrad sei ein Schaden zwischen 180 und 200 Euro entstanden. „Ein Kind kam vom Auto. Ich war ganz durcheinander. Ich habe dann noch gesehen, wie das Auto wegfuhr.“ Ein Mann sei auf ihn zugekommen und habe die Polizei gerufen. „Meine Mutter hat mich dann abgeholt"m sagte der 17-Jährige.

Nach diesen Aussagen des Grambkers war der Angeklagte dann doch bereit, sich zum Geschehen zu äußern. Dazu musste der Zeuge allerdings den Saal 5 verlassen. Der Ritterhuder beteuerte, nicht auf dem Fußweg gestanden zu haben. "Ich habe die Tür aufgemacht. Aber ich war mir nicht bewusst, dass ich schuld bin. Ich habe auch gefragt, ob er Hilfe braucht.“ Danach habe er seinen ältesten Sohn zu dem Radfahrer geschickt. Der habe ebenfalls gefragt, ob der Gestürzte Hilfe brauche.

Richterin Kopischke zitierte dazu aus dem Polizeibericht. Demnach hatte der 17-Jährige damals angegeben, sich nicht an ein Gespräch zwischen ihm und dem Fahrzeugführer zu erinnern. Auch habe der Autofahrer sich nicht um ihn gekümmert. „Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich gebe Ihnen mein Wort, ich war der Erste, der gefragt hat.“ Mit diesen Worten reagierte der Ritterhuder zur Richterin gewandt auf das Vorgelesene.

Nach dieser Aussage konnte der 17-jährige Grambker wieder in den Saal 5 zurückkehren. Er versicherte noch einmal, dass er sich nicht an ein Gespräch mit dem 42-Jährigen erinnern könne. Richterin Kopischke zeigte im Rahmen der Beweisaufnahme zudem ein Foto der Video-Überwachung der Tankstelle. Danach stand das Fahrzeug auf dem Rad- und Gehweg. Noch einmal widersprach der Angeklagte vehement den Vorwürfen. „Ich wäre niemals weggefahren. Das ist nicht so. Das ist nicht die Wahrheit.“

Für den Staatsanwalt stand fest, dass in diesem Fall eine fahrlässige Körperverletzung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorlag. Der Zeuge und Geschädigte habe auf keinen Fall einen Gedächtnisverlust, argumentierte der Staatsanwalt. Es reiche außerdem nicht aus, „ein Kind von damals unter zehn Jahren loszuschicken“. Er beantragte eine Gesamtstrafe für beide Delikte von 50 Tagessätzen zu 30 Euro, 1500 Euro.

Strafrichterin Kopischke blieb leicht darunter. Sie verurteilte den Ritterhuder zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 25 Euro, 1250 Euro. Hinzu kommen die Kosten des Verfahrens. „Das hätte auch anders ausgehen können“, gab sie abschließend zu bedenken.