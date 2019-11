Der Volksbank-Kulturpreis rückt abermals die regionale Kunst- und Kulturszene in den Fokus. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Mit der Vergabe ihres Kulturpreises unterstützt die Volksbank Osterholz Bremervörde alljährlich die Kunst- und Kulturszene in der Region. Soeben wurde der Kulturpreis 2019 ausgelobt, der sich mit dem Oberthema „Tradition(en)“ befasst. Pro Teilnehmer können zwei Arbeiten eingereicht werden, die jeweils nicht größer als 100 mal 100 Zentimeter sein sollen. Die Gattung ist nicht vorgeschrieben: Gemälde und Grafiken können ebenso eingereicht werden wie Objekte und Skulpturen oder Fotografien.

Die Teilnehmer müssen im Osterholzer Kreisgebiet oder im Altkreis Bremervörde arbeiten oder ansässig sein. Eine Jury prüft und bewertet die eingereichten Arbeiten, die drei besten werden mit Geldpreisen von 2000, 1000 und 500 Euro bedacht, wobei der dritte Platz erstmals als Publikumspreis vergeben wird. Aus den eingereichten Werken kuratieren die Punktrichter dann eine Ausstellung auf Gut Sandbeck; sie bietet Platz für bis zu 45 Wettbewerbsbeiträge.

„Wir sind auf alle Einreichungen gespannt und hoffen – wie im Vorjahr – auf eine hohe Beteiligung", wird Vorstandsmitglied Jan Mackenberg in einer Pressemitteilung zitiert. Im vergangenen Jahr hatten sich demnach 37 Kunstschaffende mit insgesamt 58 Werken um den Kulturpreis beworben.

Die Arbeiten für den 28. Kulturpreis sind am 13. Januar zwischen 13 und 16 Uhr am Hauptsitz der Volksbank abzugeben. Die Abstimmung zum Publikumspreis findet ab 16. Januar im Internet oder in der Sandbeck-Galerie statt. Alle Preisträger werden dort bei der Ausstellungseröffnung am 23. Januar 2020 ab 19 Uhr ausgezeichnet. Näheres zu den Teilnahme-Modalitäten im Internet unter www.vbohz.de/wir-fuer-sie/veranstaltungen/Kulturpreis2019.html. Fragen beantwortet Birgit Asmann unter Telefon 0 47 91 / 80 81 74.