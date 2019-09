Der Tank des Lasters riss bei diesem Unfall auf, 26.000 Liter Gülle ergossen sich über die Straße und das angrenzende Feld. (FEUERWEHR)

Lübberstedt. Riesenglück hatte am Dienstag gegen 18 Uhr ein 52-jähriger Lastwagenfahrer aus Osterholz-Scharmbeck. Mit seinem Güllelaster war er auf der Bahnhofstraße in Lübberstedt in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Obwohl das Führerhaus dabei erheblich beschädigt wurde, kam der Mann mit leichten Blessuren davon. Der vollgefüllte Tank des Aufliegers jedoch riss auf, der gesamte Inhalt – rund 26 000 Liter Gülle – ergoss sich auf die Straße sowie ein angrenzendes Feld. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lübberstedt mussten ausrücken, um die Straße zu säubern und ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Die Gülle versickerte größtenteils auf dem Feld, das auf rund 200 Quadratmetern ausgekoffert werden muss. Wegen der Bodenverunreinigung wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem wirft ihm die Polizei überhöhte Geschwindigkeit vor. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 100 000 Euro taxiert.