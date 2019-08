Unter den Augen des Kultusministers (Mitte) demonstrierten die Probanden des Fahrsicherheitskurses eine Vollbremsung. (Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Reifen greifen hörbar in den Asphalt, es staubt mächtig. Der Wagen rutscht noch ein wenig, dann steht er. „Gut gemacht“, lautet das Urteil von Andreas Märtens. Der Lehrer reckt den Daumen in die Höhe und nickt der jungen Frau hinterm Steuer des schwarzen BMW aufmunternd zu. Charlotte Lampke hat eine Bilderbuch-Gefahrenbremsung hingelegt, und das, obwohl die 18-Jährige erst seit März den Führerschein hat. Die junge Worpswederin ist eine von vier Probanden, die am Fahrsicherheitskursus der Berufsbildenden Schulen (BBS) Osterholz- Scharmbeck teilnehmen – dem ersten im ganzen Land. Deswegen steht auch ein Minister am Rand der Beschleunigungsstrecke, als Charlotte beherzt in die Bremse tritt. Grant Hendrik Tonne ist aus Hannover angereist, um die Premiere eines Projekts zu würdigen, das er für einen wichtigen Baustein zur Verringerung der Unfallzahlen in Niedersachsen hält.

„Das ist ein sinnvoller und wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit“, meint der Kultusminister und verweist in diesem Zusammenhang auf die „bedauerlicherweise hohe Unfallverwicklung von Fahranfängerinnen und Fahranfängern“. Das liege nicht allein an der mangelnden Erfahrung der jungen Leute, sondern sei häufig Ergebnis einer gefährlichen Verkettung mit anderen Gefährdungsfaktoren wie Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer, erhöhte Risikobereitschaft, Übermüdung, Ablenkung, Imponiergehabe oder Fehleinschätzungen der Fahrphysik. Genau dort setze das neue Projekt an, das zusammen mit dem ADAC aufgegleist worden sei, sagte Tonne. Die Fahrsicherheitskurse an Gymnasien und Berufsschulen sollen die jungen Fahrerinnen und Fahrer für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisieren; sollen helfen, gefährliche Situationen einzuschätzen und das eigene Risikoverhalten zu minimieren. Zudem, so der Minister, gehe es darum, verantwortungsbewusstes Handeln und rücksichtsvolles Verhalten zu trainieren.

Das deckt sich praktischerweise genau mit den Motiven derjenigen, die gestern hinterm Steuer saßen, um unter den Augen vieler Zuschauer die ersten von vielen Elementen des schulischen Fahrsicherheitstrainings zu demonstrieren: Einparkmanöver und Vollbremsungen. „Ich will ein besseres Gefühl fürs Auto bekommen“, erklärt Chiara Kattenhorn, warum sie sich für den Kursus gemeldet hat. Die 18-Jährige aus Worpswede hat den Führerschein nur einen Monat länger als Charlotte Lampke, die vor allem besser für alle möglichen Gefahrensituationen gewappnet sein möchte. Seit 2017 sitzt der 19-jährige Otto von Oehsen hinterm Steuer. Er will beim Training vertiefen, was er bisher an Erfahrungen gesammelt hat. Marvin Fazzone, ebenfalls 19 Jahre alt, erhofft sich vom Kursus, das intensiver zu üben, was seiner Meinung nach in der Fahrschule ein wenig kurz gekommen ist.

In Theorie und Praxis

Eingebettet war das Fahrtraining in einen ganzen Verkehrssicherheitstag, den die BBS zusammen mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sowie dem Landkreis organisiert hatte. In verschiedenen Workshops widmeten sich Schüler, Lehrer und Experten Themen wie Drogen und Alkohol am Steuer oder der gefährlichen Ablenkung insbesondere durchs Handy. Die Verkehrswacht Oldenburg hatte einen Überschlagsimulator mitgebracht, das DRK informierte über Erste Hilfe, die Feuerwehr wartete mit einer spektakulären Demonstration einer Rettung aus einem Unfallauto auf. Rainer Fuchs von der Polizei in Köln hatte in einem Eingangsreferat zu Beginn des Aktionstags für die Gefahren durch Raserei sensibilisiert.

Wichtig ist den Organisatoren dabei vor allem eines: „Wir wollen, dass dieser Tag nachhaltig ist und dass die Schülerinnen und Schüler wirklich etwas mitnehmen“, fasste es die stellvertretende BBS-Schulleiterin Jutta Finken zusammen. Darauf legt auch die Polizei viel Wert. Man wolle deshalb in den kommenden Wochen alle Klassen noch einmal aufsuchen, um das Gesehene, Erlebte und Gelernte ein weiteres Mal aufzubereiten und zu vertiefen, kündigte Annika Wrede vom Präventionsteam der Polizeiinspektion an. Ihr Chef Uwe Jordan, Leiter der Polizeiinspektion, betonte ebenso wie Kreisdezernent Dominik Vinbruck den Wert der Kooperation bei dieser Form der Präventionsarbeit. Sie erfolgreich zu betreiben, so Vinbruck, funktioniere nur, wenn viele Partner miteinander arbeiteten.