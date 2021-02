Auch dort, wo Wasserhydranten fehlen, muss die Feuerwehr löschen können. Deshalb soll der Wasservorrat auf Löschfahrzeugen im Stadtgebiet ausgebaut werden. (Dominique Leppin/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Die Freiwillige Feuerwehr in Osterholz-Scharmbeck stockt die Wasserbevorratung auf. In Zukunft sollen insgesamt 20.400 Liter und damit in etwa die doppelte Menge an Löschwasser auf Einsatzfahrzeugen zur Verfügung stehen; das wurde jetzt im Bauausschuss angekündigt. Auch neue Technik werde – wie vorgesehen – angeschafft. Wichtiger als jedes neue Gerät aber sei ausgebildetes Personal, das die Technik auch bedienen könne, rufen Brandmeister in Erinnerung.

Die CDU-Fraktion hatte gleich zwei Anträge zur Beratung eingereicht. Die Christdemokraten hatten einen Sachstandsbericht zum Feuerwehrbedarfsplan auf die Tagesordnung setzen lassen. In einem weiteren Antrag regten sie an, spezielle Ausrüstung für Moor- und Heidebrände anzuschaffen. Die CDU hält sowohl Wasser-Tanklastzüge als auch die Anschaffung von Quads für die Ortsfeuerwehren Sandhausen, Heilshorn, Pennigbüttel und Garlstedt für sinnvoll.

Auch der Kauf einer etwa 200.000 Euro teuren mobilen, absetzbaren Hochleistungspumpe (Hytrans Fire System) sollte geprüft werden, wie Harry Laube für die Fraktion erläuterte. Man sollte „rechtzeitig vorbereitet sein“, merkte Laube an. Durch den Einsatz großer, schwerer Fahrzeuge sei die nötige „Flexibilität“ für derartige Einsätze nämlich nicht sichergestellt. Zudem gehe von Quads eine gewisse „Sogwirkung“ bei der Nachwuchsgewinnung aus.

Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin, Bettina Preißner, reagierte gelassen und verwies auf den Feuerbedarfsplan aus dem Jahr 2017, der von der externen Beratungsfirma Forplan neutral erstellt worden sei. Dieser werde im kommenden Jahr, mit Ablauf der vorab festgelegten Fünfjahresfrist, ohnehin neu erstellt. Längst würden Maßnahmen – wie vorgesehen – nacheinander abgearbeitet. Dazu zähle auch die Neuanschaffung von Fahrzeugen, so Preißner.

So seien seit 2017 ein Tanklöschfahrzeug für Pennigbüttel, ein Einsatzleitwagen und ein Mehrzweckfahrzeug für Osterholz-Scharmbeck sowie ein neues Einsatzfahrzeug für Scharmbeckstotel beschafft worden. Der Tanklöschwagen für Garlstedt sei 2020 bestellt worden. Und ein weiteres neues Fahrzeug für Scharmbeckstotel (TLF 3000) werde 2021 in Auftrag gegeben. Außerplanmäßig ist für die Stadtwehr zudem eine neue Drehleiter für 565.000 Euro im Jahre 2018 in Dienst gestellt worden, weil der bisherige Drehleiterwagen nicht mehr einsatzfähig war. Diese Anschaffung habe erst 2025 auf dem Plan gestanden. Hinzu kommen Investitionen in die Gebäudestruktur der Ortsfeuerwehren. „Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind“, so Preißners Fazit.

Sie bat die CDU-Mitglieder darum, eine Evaluationszeit von fünf Jahren einzuhalten. „Die Ziele werden im Großen und Ganzen erreicht werden.“ In Bezug auf das von der CDU vorgetragene Beispiel aus dem Emsland und die Wasserversorgung bei Moorbränden im Stadtgebiet gelte es, genau hinzusehen, merkte Volker Pfeil an. Der Leiter des Ordnungsamts der Stadt wies darauf hin, dass der Brand im Emsland am 3. September 2018 bei extremer Trockenheit auf einem Bundeswehrübungsplatz bei Meppen durch Raketenerprobungen ausgebrochen war. Die Feuerwehrbereitschaft sei aber erst spät, nämlich am 14. September 2018, zu Hilfe gerufen worden, erklärte Pfeil.

Überdies hat die Stadt auch eine Stellungnahme vom Landkreis eingeholt. Daraus geht hervor, dass zur Bekämpfung von Heide- und Moorbränden im Kreisgebiet zahlreiche Tanklöschfahrzeuge vorhanden seien, die im Bedarfsfall für eine umfassende Löschwasserversorgung und Pendelverkehre genutzt werden könnten. Auch sei es möglich, auf Güllefässer landwirtschaftlicher Betriebe zurückzugreifen. „Aus der Sicht des Landkreises Osterholz ist es daher nicht erkennbar, dass die vorhandenen Mittel zur Bekämpfung entsprechender Brände nicht ausreichen und die Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Feuerwehren übersteigen würden." Die Vorhaltung weiterer spezieller Komponenten auf Kreisebene sei daher nicht nötig. Defizite in der Löschwasserversorgung kämen im Normalfall nur in Ortschaften mit sogenannten Aussiedlerhöfen, also abseits gelegene Landwirtschaftsbetriebe, vor. Gleiches gelte für die Lage in Wald und Moor sowie auf landwirtschaftlichen Flächen.

Im Jahr 2016 war ermittelt worden, dass zusammengerechnet etwa 10.000 Liter Löschwasser auf allen Einsatzfahrzeugen vorgehalten werden. Diese Löschwasser-Bevorratung soll nun erhöht werden. Vorgesehen ist, ältere Einsatzfahrzeuge durch entsprechende DIN-Nachfolge-Fahrzeuge zu ersetzen. Damit will man den Gesamtvorrat von 10.000 auf gut 20.000 Liter zu erhöhen. Das Geld für eine von der CDU favorisierte Hochleistungspumpe, etwa 500.000 Euro, könne sinnvoller angelegt werden, ist Pfeil überzeugt. Für den Einsatz von Quads wie das der Ortsfeuerwehr Teufelsmoor lägen kaum Nutzerdaten vor. „Es besteht die Gefahr, dass sich das Gerät kaputtsteht.“

Mit dem Feuerwehrbedarfsplan habe man ein „gutes Werkzeug an die Hand bekommen“, ist Martin Kock (SPD) überzeugt. „Wir müssen wirklich sehen, dass wir Leute bekommen.“ Denn beim Personal sei ein „Auf und Ab“ in vielen Ortswehren zu verzeichnen. Ohne Menschen könne auch die neueste Technik nicht eingesetzt werden, gab Kock zu bedenken.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der aktiven Feuerwehrleute im Stadtgebiet von 348 auf 325 Ehrenamtliche gesunken, merkte Volker Pfeil an. Hoffnung stifte unter anderem die Jugendfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck, die viele Neuzugänge verzeichnen könne. Außerdem setzen die Brandschützer weiter auf öffentliche Auftritte bei Messen und Märkten, um Mitglieder zu akquirieren. Über eine neu gestaltete Internetseite seien auch erste Erfolge erzielt worden. In den sozialen Netzwerken sei die Feuerwehr ebenfalls aktiv, um sich zu präsentieren.