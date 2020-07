Friedhelm Lütjen (links) war seit 2001 der Verwaltungsvertreter der Gemeinde Vollersode. Er hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte mit initiiert und begleitet. Marco Ehrichs hat das Amt übernommen. Die Ratsmitglieder votierten einstimmig für ihn. (Peter von Döllen)

Vollersode. Beifallskundgebungen sind in Ratssitzungen eher nicht an der Tagesordnung. In Vollersode bestätigte in dieser Woche die Ausnahme die Regel: Ratsmitglieder, aber auch Besucher, verabschiedeten Friedhelm Lütjen als Verwaltungsvertreter der Vollersoder Bürgermeisterin Angela Greff mit Applaus und Geschenken. „Ich bin beeindruckt über deinen Einsatz“, erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Falko Ostwald. „Danke für 20 Jahre als Verwaltungsvertreter“, sagte sein CDU-Pendant, Arne Schnackenberg. Angela Greff schilderte ihren kleinen Schreck, den sie hatte, als sie mit der Entscheidung konfrontiert wurde. Überraschend kam Lütjens Rücktritt aber nicht. Er geht kommendes Jahr in den Ruhestand und hat auch sein Ehrenamt als Verwaltungsvertreter der Gemeinde Axstedt bereits abgegeben.

„2001 wurdest du Verwaltungsvertreter von Herbert Jaschkowske“, erinnerte Greff. Sie selber habe nie einen anderen Vertreter gehabt als Friedhelm Lütjen. „Du hattest immer alles im Blick“, bemerkte sie. Und die Arbeit ihres bisherigen Vertreters habe Spuren hinterlassen. Angela Greff zählte beispielhaft auf: Die Dorferneuerung, der Giehlermoorer Festplatz, die Außenbereichssatzungen, die das Bauen in den Moordörfern ermöglichte, der Radweg in Friedensheim, das Dorfgemeinschaftshaus in Bornreihe und die Ampel an der Grundschule in Wallhöfen. Alles habe Friedhelm Lütjen begleitet. Er habe immer versucht, die Mitgliedsgemeinden zu unterstützen, sagte Friedhelm Lütjen rückblickend. Und er versuchte sich an einer eigenen Reflexion. „Ich bin manchmal aufbrausend“, findet er. Wenn man etwas bewegen wolle, müsste man das auch deutlich machen. Nach gefallenen Entscheidungen habe er sich aber auch untergeordnet. Allen könne man es ohnehin nicht recht machen. Den Vollersodern gab Lütjen noch einen Rat: „Gehen Sie gut mit den Menschen um, die noch bereit sind, etwas ehrenamtlich zu machen.“

„Ich bin nicht Friedhelm Lütjen“, erklärte Marco Ehrichs, der das Amt als Verwaltungsvertreter in Vollersode nun ausfüllt. Er übernehme ein gut bestelltes Feld. Die Gemeinde stehe super da. Er freue sich, dass er nun noch ein halbes Jahr mit Lütjen zusammenarbeiten könne. „Ich weiß, das die Gemeinde in gute Hände gerät“, beruhigte Friedhelm Lütjen. Wenn er gefragt werde, stehe er weiter mit Rat zur Verfügung. Die Ratsmitglieder erteilten in der Sitzung der Bürgermeisterin Angela Greff einstimmig die Entlastung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016. Wegen der Einführung der neuen Haushaltsführung Doppik hinken die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hambergen mit den Abschlüssen und der Prüfung durch den Landkreis immer noch hinterher - ein Problem, das Vollersode mit vielen anderen Gemeinden in Niedersachsen teilt.

In der Bürgerfragestunde erkundigte sich ein Besucher nach den Gründen dafür und den Einfluss auf die Arbeit. Schließlich wisse man ja nicht, wie die Haushaltslage aussehe. Kämmerer Marco Ehrichs und Heino Oetting (SPD) versuchten sich an einer Antwort. Die Zusammenhänge sind allerdings ziemlich komplex. Die Überschüsse oder Fehlbeträge würden ja immer bei den Abschlüssen angegeben. Zudem seien relevante Eckpunkte Inhalt der Haushaltsberatungen. Die Zahlen müssten freilich immer sorgfältig interpretiert und in einen Kontext gebracht werden.