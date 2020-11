Bald soll es auf den Straßen in Vollersode langsamer zugehen. (Bernd Wüstneck)

Vollersode. Lange blieb das Bauen in den Moororten Utopie. Bebauungspläne wären hier vermutlich vom Landkreis abgelehnt worden, die Strukturen der Findorff-Siedlungen sollten erhalten bleiben. Dann entdeckte die Gemeinde Vollersode das Instrument der Außenbereichssatzung für sich und betrat damit Neuland. Es ermöglicht die Ausweisung von genauen Baufenstern, die eine Eigenentwicklung ermöglicht. Viele Gemeinden nutzen diese Möglichkeit.

Jetzt könnten die Vollersoder Satzungen überarbeitet werden. Zumindest gaben die Mitglieder des Fachausschusses ihren Segen für das Vorhaben und befürworteten die Öffnung des Verfahrens. „Es gibt Anfragen für neue Fenster und Verschiebungen“, informierte Friedhelm Lütjen, der den eigentlich Verwaltungsvertreter, Marco Ehrichs, eingesprungen war. Es sei nun die Frage, ob die Anfragen einzeln abgeklopft werden oder ob es eine generelle Anpassung gibt. Das wird sich nun zeigen. Anwohner sollen Wünsche äußern. Das heiße aber nicht, dass diese auch umgesetzt werden können. Sie könnten zudem an den Verfahrenskosten beteiligt werden.

Nach einer kleinen Diskussion stimmten die Ausschussmitglieder für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen. Die SPD-Fraktion hatte im Februar einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Verwaltung hat nun mögliche Bereiche mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises abgestimmt. Demnach wären 30er-Zonen in folgenden Bereichen und Straßen möglich: Siedlung Alte Molkerei, Funkturmsiedlung, Schulstraße, Hinterm Bruch, Bremer Berg bis Ende Bebauung, Dorfstraße, An der Kirche, Selworth (unterbrochene Wohnbebauung), Am Mühlenberg (unterbrochene Wohnbebauung), An der Mühle, Im Fehr, Depensegen, Im Segen und Voßhöfen. „Das wäre ein wesentlicher Schritt“, erklärte Lütjen. Immer wieder werde die Verwaltung insbesondere von besorgten Eltern angesprochen. In vielen Teilen Vollersodes gebe es keine Bürgersteige, erinnerte Friedhelm Lütjen. Das spreche ebenfalls für Tempo 30. Die Einführung muss beantragt werden.

Greff lobt Anwohner-Initiative

Auf Zustimmung stieß eine Idee, die von Anwohnern an die Gemeinde herangetragen wurde. Sie wollen alte Wege nutzbar machen. Sie wohnen an einem Gemeindeweg, der 1993 vermessen und mit Pflanzen aufgewertet wurde. Er werde viel von Erholungssuchenden genutzt. Sie schlagen deshalb vor, weitere solcher Wege in ähnlicher Form herzurichten. Das wäre eine Bereicherung für die Gemeinde. Und auch die Natur habe etwas davon. Es könnten sich Ackerwildpflanzen wie Kamille und Wiesensalbei ansiedeln. Insekten, Vögeln und Wildtieren käme die Aktion ebenfalls zugute, glauben die Initiatoren. Sie würden sich mit Eigenleistungen einbringen. Federführend wäre aber die Gemeinde gefragt. „Das ist eine gute Initiative“, sagte Bürgermeisterin Angela Greff. Alle Wege könnten aber nicht gleichzeitig gemacht werden. Es könnte zunächst ein Bereich angegangen werden. Die Ausschussmitglieder wollen sich mögliche Stellen mit den Antragstellern ansehen. Es geht unter anderem um zwei Wege, die von der Bergstraße, die durch Steinrade und Rugenberg führen. „Es müsste im kommenden Haushalt Geld eingestellt werden“, erklärte Greff. Friedhelm Lütjen gab zu bedenken, dass diese Wege dann zukünftig auch gepflegt werden müssen.