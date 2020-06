Aven Dana (links) und die übrigen Kursteilnehmer stecken jetzt mitten in den Prüfungsvorbereitungen. (fotos: CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Ganz klar: Das Allerschlimmste war die Langeweile. Da sind sich Aven Dana und Eldin Muric vollkommen einig. Von jetzt auf gleich fiel der tägliche Kursus aus, in dem sie mit 16 weiteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihren Hauptschulabschluss nachholen wollen. Der Corona-Lockdown Mitte März nahm den beiden Geflüchteten, die seit fünf Jahren in Deutschland leben, die Struktur und die Perspektive: ein Stück Motivation und die Hoffnung, im zweiten Anlauf auch beruflich Fuß fassen zu können.

„Man konnte gar nichts machen“, seufzt Eldin. „Nicht mal zum Fußballtraining.“ Ein Zustand der Ungewissheit; und niemand wusste, wie lange er andauern würde. Aven sagt: „Ich hatte große Angst, dass ein ganzes Jahr ins Wasser fällt.“ Gelegentlich sei sie spazieren gegangen und am Anfang habe sie sich auch noch täglich mit den Büchern und dem Lernstoff beschäftigt. Mit der Zeit sei das aber immer schwieriger gefallen.

Auch der einwöchige Bredbeck-Workshop mit Bewerbungstraining und Prüfungsvorbereitungen fiel ersatzlos aus; es musste eben ohne Coaching gehen. Von Quarantäne oder Infektionen blieben die 20-jährige Kurdin aus dem Nordirak und der 19-Jährige aus dem Südwesten Serbiens zwar verschont. Ansonsten aber seien es harte Wochen gewesen, erzählen sie. Eldins Fahrschule musste den Termin für die theoretische Führerscheinprüfung absagen. Und Aven, die zwei Tage vor dem Lockdown die Fahrprüfung bestanden hatte, musste um ihre Aufenthaltsgenehmigung bangen. Die Papiere wurden nicht verlängert.

Bis zum Herbst seien diese Dinge nun erst mal geregelt, setzt die Jesidin aus Osterholz-Scharmbeck schnell hinzu, als wollte sie die Gedanken verscheuchen. „Ich hab das immer in meinem Kopf“, gesteht sie nach einer Pause des Nachdenkens. Existenzsorgen sind beim Lernen alles andere als förderlich – hilfreich wäre ein Ausbildungsplatz, doch da ist bei beiden noch nichts fix. Aven hat bei einem Hautarzt hospitiert und rechnet in den nächsten zwei Wochen mit einem Bescheid aus der Praxis. Mit einer Stelle, so hat sie erfahren, würde sie nicht abgeschoben. Aber was ist mit den Eltern? Es würde Aven zerreißen.

Sie habe sich Mühe gegeben und sehr viel gelernt, so die Kurdin. Im Irak könnte sie damit nichts anfangen; nur untätig zu Hause sitzen. Aven sagt, fast alle ihre Freunde lebten inzwischen in Deutschland. Der Vater hat im Irak als Taxifahrer gearbeitet; er suche einen Job, könne wegen gesundheitlicher Probleme nicht schwer arbeiten. „Bei meiner Mutter ist die Sprache ein Problem“, so die junge Frau. Drei ihrer vier Geschwister, die Zwillingsmädchen und ein Bruder, suchten nun ebenfalls eine Lehrstelle. Die Jüngste soll nach den Sommerferien in den Kindergarten.

Eldins Aufenthaltstitel läuft einstweilen bis 2022, doch auch er hatte im Lockdown andere Sorgen als Corona. Sein Vater, gelernter Maler und Lackierer, musste in einer Münchner Spezialklinik operiert werden. Nun geht es wieder. Die Mutter arbeite weiter als Reinigungskraft. Eldin hat den Eindruck, dass die Betriebe wegen der schwer absehbaren Corona-Folgen in diesem Jahr besonders zurückhaltend bei der Vergabe von Lehrstellen seien. Verstehen könne er das schon irgendwie, aber was soll er machen? „Ich habe viele Bewerbungen geschrieben, auch nach Bremen. Lidl, Aldi und so weiter“, erzählt der Ritterhuder. Einzelhandelskaufmann möchte er werden; hat Online-Tests gemacht und ein Assessment-Verfahren am Telefon bewältigt. „Sie haben gesagt, sie melden sich.“

Bloß nicht noch mal ein ganzes Jahr im Klassenzimmer verbringen – dieser Gedanke treibt ihn an. „Ich will jetzt arbeiten und endlich Geld verdienen“, bekräftigt Muric, dem einige Lehrer den Realschulabschluss zutrauen. Klausuren, mündliche Prüfungen, Führerschein: Zuerst stand alles still und jetzt soll alles in den drei Wochen von Montag bis Mitte Juli geschafft werden. Eine wichtige Unterstützung fehlt den Kursteilnehmern dabei: Die Sozialarbeiterin, die den einjährigen Kursus von Anfang mit begleitete, hat sich zwischenzeitlich in den Mutterschutz verabschiedet. Die Teilnehmer haben für sie gesammelt und ihr Babykleidung geschenkt.

Untereinander haben sie während des Lockdowns in einer eigenen Whatsapp-Gruppe Kontakt gehalten; seit den Osterferien gab es zunächst eine Phase des Homelearnings. Koordinator Dominik Schmengler vom Jugendamt und die Lehrkräfte der VHS schickten die Aufgabenzettel per Briefpost an die 17- bis 26-Jährigen – mit frankiertem Rückumschlag, damit es da keine Ausreden geben konnte.

Gelegentlich haben sie sich auch zu Videokonferenzen per Smartphone getroffen. „Aber einige von uns haben dabei auch gefehlt“, sagt Aven. Das Lächeln kehrt auf ihr Gesicht zurück: Wenn man vorher die ganze Nacht gechillt hat, kann ein Termin um 10 Uhr morgens ganz schön früh sein, frotzelt die Schülerin. Eldin tut ihr den Gefallen und reagiert prompt: Sein Handy sei wirklich kaputt gewesen und er habe nicht gleich ein neues kaufen können. Als der Unterricht endlich wieder los ging, wurde die Lerngruppe zweigeteilt.

„Ganz ehrlich, ich habe die Schule so vermisst“, sagt Aven und jetzt nickt Eldin bekräftigend. Zu Hause sei den ganzen Tag lang der Fernseher gelaufen: Corona-Nachrichten – in deutscher Sprache, wie beide sagen. Weil die Eltern sonst nichts zu tun gehabt hätten, sei fortwährend mit Verwandten in der Heimat telefoniert worden. Da wurden dann – in der jeweiligen Muttersprache Kurdisch beziehungswiese Bosnisch – nationale oder regionale Infektionszahlen miteinander verglichen oder vom örtlichen Klopapier-Notstand berichtet.

In den kommenden Ferien hätte Eldin jetzt eigentlich mit den Eltern und seiner kleinen Schwester in die alte Heimat zu seinem Opa und seinen Tanten fahren wollen; die leben in der Sandschak-Region, an der Grenze zu Montenegro. Die Familie habe sich aber schweren Herzens dagegen entschieden: Zu groß sei die Sorge, bei einem Covid-19-Ausbruch nicht wieder nach Deutschland einreisen zu dürfen.

Infolge der Corona-Pandemie, so sagt Koordinator Schmengler, fehlten den Kursteilnehmern mindestens vier oder fünf Unterrichtswochen, was bei einem zwölfmonatigen Angebot schon ins Gewicht falle. Dennoch seien alle zur Prüfung angemeldet worden. Und die Abschlüsse, die am Ende durch die Oberschule im Lernhaus am Campus ausgestellt werden, würden auch nicht etwa verschenkt oder leichter gemacht als im Vorjahr, betont Schmengler.

Und während der Koordinator bereits an der Neuauflage eines einjährigen Kurses feilt, der im Herbst beginnt, wirbt er um Ausbildungsplätze für seine Schützlinge: „Es sind engagierte und zuverlässige junge Leute.“ Kitas und Handwerker, Baumärkte und Landschaftsgärtner, die noch auf der Suche nach Azubis sind, können sich in der Jugendwerkstatt (0 47 91 / 5 02 19 12) oder in der Volkshochschule (0 47 91 / 9 62 30) melden.

Weitere Informationen

In unserer Serie „Alles auf Anfang“ begleiten wir in loser Folge den Weg von Aven Dana und Eldin Muric, die auf dem zweiten Bildungsweg den Hauptschulabschluss machen wollen, nachdem es im ersten Anlauf nicht geklappt hatte. In dem einjährigen Projekt arbeiten das Jobcenter und die Jugendwerkstatt des Landkreises mit der VHS in der Kreisstadt und der Bildungsstätte Bredbeck zusammen. Der Wochenplan für die 18 Teilnehmer umfasst rund 35 Zeitstunden. Vor allem Deutsch und Mathematik werden unterrichtet, aber auch Biologie, Geschichte, Geografie, Englisch und Politik. Hinzu kommen Kochen, Sport und andere Freizeitaktivitäten sowie eine flankierende sozialpädagogische Betreuung.