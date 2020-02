Sie sind Freundinnen und Unternehmerinnen: Kristina Voigts (links) und Christine Eden aus Uthlede haben die Marke "Dorffein" gegründet. (Dorffein)

Uthlede. Zuerst war es nur ein Art geflügeltes Wort, das in den Sprachgebrauch von Christine Eden und Kristina Voigts Einzug gehalten hatte: „Ich muss mich noch eben dorffein machen“, hieß es oft vor dem Aufbruch zum Spielplatz mit den Kindern. Als Kristina Voigts ihrer Freundin zum Geburtstag ein T-Shirt mit dieser Aufschrift schenkte, war jedoch eine Idee geboren: „Die Marke ist viel zu cool, um nur ein Gag zu sein“, erkannten die beiden Uthlederinnen, die gerade in Elternzeit waren. Und als Christine Eden auch noch in einem Einkaufscenter gefragt wurde, wo man das Shirt kaufen könne, war klar: Davon muss es noch mehr geben. Das Startup „Dorffein“ ging in die Gründungsphase.

„Wir hatten anfangs von vielem keine Ahnung und haben umfassend recherchiert“, erzählt Kristina Voigts ein gutes Jahr nach der Unternehmensgründung. 2018 wurde das Gewerbe angemeldet und das Logo beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geschützt. „Wir haben überlegt, ob wir das machen, uns aber dafür entschieden.“ Und nicht nur diese eine Entscheidung mussten sie treffen: „Gefühlt waren es 1000 einzelne Entscheidungen“, sagt Christine Eden, damit aus der Idee ein Unternehmen wurde. Die Gründerinnen mussten nicht nur ein Label kreieren und ein Logo entwerfen. Auch über den Online-Shop, die Lagerung, das Marketing, Verpackungsmaterialien und vieles mehr mussten sich die beiden Frauen Gedanken machen.

Fertigung in Polen

Großen Wert legen sie auf Qualität: „Wir sind bei unseren Recherchen darüber gestolpert, dass viele unserer Mitbewerber nur Textil-Rohlinge, die aus Asien kommen, bedrucken. Diese Vorstellung hat uns nicht gefallen. Wir wollten eigene Schnitte ausarbeiten“, berichtet Kristina Voigts, die auch hobbymäßig Kleidung näht. So machten sich die Frauen auf die Suche nach einem Hersteller: „Wir haben viele Produzenten in Deutschland abgeklappert und waren auch mit einer Behindertenwerkstatt im Gespräch, aber die Preise waren schon im Einkauf zu hoch.“ Damit hätten sie sich schnell von dieser Idee verabschieden müssen. Ihre Kleidung werde aber dennoch in Europa nach ihren Vorstellungen produziert: „Irgendwann sind wir über eine Familienschneiderei in Polen gestolpert.“ Auch wenn sie dort höhere Auflagen abnehmen müssten, hätten sie sich dafür entschieden. Die Lagerhaltung erfolgt zu Hause in Uthlede.

Das Dorf spielt überhaupt eine große Rolle im Leben der beiden Frauen. „Ich komme aus dem Bremer Westen und bin alles andere als idyllisch aufgewachsen“, erzählt Christine Eden. Ruhiger hätten sie und ihr Mann wohnen wollen und zunächst in Ritterhude gebaut. „Nach dem ersten Kind wollten wir noch ruhiger leben“, sagt die heute zweifache Mutter, die im öffentlichen Dienst arbeitet, schmunzelnd über den Umzug nach Uthlede. „Es ist ideal dort, wir sind in zwei Minuten auf der Autobahn und schneller in der Bremer Innenstadt als mancher, der in Bremen wohnt“, so die 35-Jährige. Kristina Voigts ist als kleines Kind mit ihrer Familie als Aussiedlerin von Sibirien nach Deutschland gekommen und hat noch vage Erinnerungen an das dörfliche Leben dort. „Es war sehr ländlich, wir hatten eine Selbstversorgerhof“, erzählt die Mediengestalterin, deren Mann aus Uthlede stammt. Aufgewachsen ist sie in Neuenkirchen. „Wir haben auch schon in Bremen-Schwachhausen gewohnt, sozusagen das andere Extrem, aber ich möchte nicht mehr tauschen“, liebt die 33-Jährige das Landleben.

Diese Liebe stecken die beiden Freundinnen auch in ihr Label: „Wir möchten uns von unseren Mitbewerbern abheben und bequeme, hochwertige Kleidung anbieten“, haben sie sich vorgenommen. So bestünden die Stoffe fast ausschließlich zu 100 Prozent aus Baumwolle. Das Sortiment umfasst aktuell das Kapuzenshirt Alex, das T-Shirt Anna und die Mütze Lou. Alex heiße der Hoodie, weil der Name genau wie der Pulli unisex, also für Männer und Frauen, gedacht sei. Anna ist eine Hommage an Kristina Voigts Mutter. Und auch die Mütze Lou ist für beide Geschlechter gedacht.

Das Angebot soll nach und nach ausgedehnt werden: „Wir überlegen, ob wir als nächstes Kinder-T-Shirts oder Longsleeves für Frauen aufnehmen“, so die Unternehmerinnen, die ihre Firma langsam wachsen lassen wollen. Dankbar sind sie vor allem für die Unterstützung, die sie von Freunden und Familie bei der Firmengründung erhalten haben. „Die Produktbilder hat eine ehemalige Klassenkameradin von mir gemacht, die Fotografin ist. Die Models kommen aus dem Freundeskreis“, geben die Gründerinnen Beispiele. Die Website stammt aus eigener Hand und hat, wie viele andere Details auch, viel Zeit in Anspruch genommen: „Wir haben Tage, Abende und Nächte daran gesessen und uns zum Brainstorming auch mit den Kindern auf dem Spielplatz getroffen.“ Es stecke viel Herzblut in dem Unternehmen. Sogar eine Waschanleitung fügen sie ihren Sendungen bei. „Das ist alles mit Liebe gemacht“, sind Christine Eden und Kristina Voigts sich einig. Doch wie Arbeit fühle es sich dennoch nicht an: „Das ist unser Ausgleich“, so die Mütter.

Einen großen Erfolg konnten sie mit ihrem Stand auf der Messe „Pferd und Jagd“ Anfang Dezember in Hannover verbuchen. „Es wurde ein Platz frei, jemand ist abgesprungen, und wir hatten zwei Wochen Zeit, einen Messestand zu entwerfen“, erzählen die Unternehmerinnen. In diesem Jahr hoffen sie auf einen Platz bei der Tarmstedter Messe im Juli und warten aktuell auf Rückmeldung. Mit ihrer Kleidung wollen sie den Dorfcharme verbreiten: „Wir verbinden das Dorf, unseren Firmensitz, mit Gemütlichkeit und Runterkommen, das möchten wir auch in die Städte bringen.“