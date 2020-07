Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls musste sich nun ein Ehepaar vor dem Amtsgericht verantworten. (Peter Steffen)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Ehepaar aus der Kreisstadt ist wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls vor dem Amtsgericht verurteilt worden. Es hatte an einem Nachmittag Ende Dezember in einem Supermarkt Waren im Wert von fast 40 Euro gestohlen. Das Vergehen fiel auf: Ein Beschäftigter des Marktes hatte per Überwachungskamera beobachtet, wie das Paar Feuchttücher und Windeln in einem Kinderwagen verschwinden ließen.

Die Feuchttücher und Windeln seien nicht bezahlt worden, sagte der Markt-Mitarbeiter als Zeuge vor Gericht aus. Das habe er festgestellt, nachdem die Kreisstädter den Kassenbereich passiert hatten. „Ich habe den Kassenbon mit den Waren verglichen.“ Die Artikel seien nicht dabei gewesen. Daraufhin wurde das Paar ins Büro gebeten und die Polizei verständigt. „Die Polizei hat dann noch mehr gefunden“, sagte der Zeuge weiter aus.

Allerdings präsentierte der 49-jährige Angeklagte dazu seine eigene Geschichte. Ihm zufolge hatten er und seine Frau Stunden vorher in einem anderen Markt derselben Supermarktkette die gefundenen Waren wie Olivenöl und Butter gekauft. Ein entsprechender Kassenbon dafür existierte aber nicht. Die Waren lagen verdeckt in dem Kinderwagen. „Wir haben das nicht versteckt. Und wir wollten Feuchttücher und Pampas bezahlen“, behauptete mit Nachdruck der 49-Jährige.

Der Zeuge dagegen sagte dazu aus: „Die gefundenen Waren waren definitiv von uns.“ Sie seien nicht in dem anderen Markt der Kette gekauft worden. Die Videoaufnahmen, die dem Gericht vorlagen, bestätigten diese Aussage.

Bei dem Ehepaar mit vier Kindern lagen bisher noch keine Voreintragungen im Bundeszentralregister vor. Die Staatsanwältin sah den „Anklagevorwurf im wesentlichen bestätigt“. „Sie steckten die Waren im Wert von rund 37 Euro ein, um sie nicht zu bezahlen“, warf sie dem Ehepaar vor. „Damit haben Sie sich strafbar gemacht.“ Die Staatsanwältin beantragte jeweils für den Mann und die Frau eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu acht Euro, 160 Euro pro Person. „Das ist nicht gerecht gewesen“, hielt jedoch der angeklagte Kreisstädter dagegen.

Strafrichterin Johanna Kopischke ging leicht über den Antrag der Staatsanwältin hinaus: Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilte sie das Ehepaar zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu zehn Euro, 200 Euro pro Person. „Ich halte Ihre Einlassung nicht für glaubhaft“, sagte sie zu den Angeklagten in ihrer Urteilsbegründung.

Realistisch wäre vielmehr gewesen, dass man nach dem sogenannten ersten Einkauf die Waren zu Hause im Kühlschrank abgelegt hätte. „Außerdem fehlt der Kassenzettel“, merkte Johanna Kopischke an. Die Videoaufnahmen zeigten indes deutlich, wie Gegenstände aus den Regalen genommen und in den Kinderwagen gelegt worden seien, stellte die Richterin abschließend fest.