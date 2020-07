Der 20. Juni 1895 war ein schöner Abend. 62 Männer trafen sich an jenem Donnerstag um 20 Uhr im Tivoli, um die erste Freiwillige Feuerwehr des Fleckens Scharmbeck zu gründen. Der Versammlung vorausgegangen war eine Initiative des Turnerbunds: Der drängte nach zwei verheerenden Bränden zur Aufstellung einer Freiwilligen Feuerwehr mit regelmäßigen Übungen und einer vernünftigen Ausrüstung, wie es sie damals zum Beispiel schon in Verden gab.

Vor 125 Jahren wurde dem Feuer noch mit recht einfachen Mitteln Einhalt geboten. Jeder Haushalt hatte einen wasserdichten Ledereimer und einen Feuerhaken bereit zu halten, um im Brandfall mittels Eimerkette und Handarbeit die Flammen zu löschen. Meist traten selbstständige Handwerksmeister, Gastwirte und Landwirte einer Freiwilligen Feuerwehr bei: Sie waren es, die eine Menge zu verlieren hatten.

Der Turnerbund und der Landrat wollten eigentlich, dass die Bürgerwehr, die bis dahin für das Löschen von Feuern eingesetzt worden war, durch eine Freiwillige Feuerwehr abgelöst wurde. Doch der Flecken Scharmbeck hatte Bedenken. Die Bestrebungen des Turnerbunds, eine Scharmbecker Feuerwehr zu gründen, hatten schon in den Vorjahren begonnen, waren aber stets auf den Widerstand der Fleckenvertretung gestoßen.

Am 1. Dezember 1894 endlich kamen die beiden Ratsherren Helmken und Hinken sowie zwölf Bürgervorsteher unter dem Vorsitz von Bürgermeister Heilshorn zu einer Sitzung zusammen. In der Niederschrift heißt es unter Punkt 4 der Tagesordnung: „Behufs Errichtung einer Freiwilligen Feuerwehr waren vom Turnverein Unterschriften zum Beitritt in Umlauf gesetzt worden. Dabei erklärten sich 83 Mann bereit einzutreten. Hiervon sind zurzeit etwa 8 verzogen. Aufgrund dieses Ergebnisses erklärte sich die Versammlung mit 12 Stimmen für und 3 Stimmen gegen die Errichtung einer Freiwilligen Feuerwehr.“

Eigentliche Geburtsstunde bereits 1894

Für Oberbrandmeister Wilfried Teetz, Leiter der Altersabteilung, liegen die Dinge klar: „Damit stellt also, streng genommen, der 1. Dezember 1894 die eigentliche Geburtsstunde der Scharmbecker Freiwilligen Feuerwehr dar.“ Gemeinsam mit seinen Kameraden Dieter Cordes und Heinz Vogel hat Teetz 1995 - zum 100-jährigen Jubiläum der Feuerwehr - eine Chronik erstellt. Die Feuerwehrleute konnten dabei nicht nur auf die ordentlichen Protokollbücher zurückgreifen, sondern auch auf die Aufzeichnungen von Johann Segelken, der 70 Jahre Dienst des Löschzugs II (Scharmbeck) dokumentiert hatte, sowie auf die Unterlagen von Karl Schröder, der 60 Jahre des Löschzugs I (Osterholz) aufzeichnete. Seit 1995 hat Teetz zudem eigene Aufzeichnungen gemacht, die jetzt zu einer Erweiterung der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck verarbeitet wurden.

Auf diesem Gruppenbild präsentierten sich 1927 die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck. (Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck)

Viele Anekdoten aus 125 Jahren Löschwesen werden in der erweiterten Chronik erzählt. Da ist zu lesen, dass ältere Pferde, die zum Ziehen der Spritze eingesetzt wurden, den Klang der Alarmglocke oder des Alarmhorns so genau kannten, dass sie vom Fleck weg zum Spritzenhaus eilten, wenn der Alarm ertönte. Knechte, die Pferde nicht schnell genug von Pflug oder Egge befreien konnten, mussten dann erleben, dass die Pferde die anhängenden Gerätschaften mit durch den Ort zum Spritzenhaus schleiften.

Auch die Gründung eines Feuerwehr-Musikcorps 1897 wird in der Chronik erwähnt. Von April 1898 an wurde dann jeder Wehrmann mit ausgewählten Trauerstücken zu Grabe getragen. 1899, so bestätigt es die Chronik, gründete auch der Flecken Osterholz eine Freiwillige Feuerwehr. Es sollten aber noch 35 Jahre vergehen, bis die Wehren von Osterholz und Scharmbeck zu einer Wehr vereinigt wurden: Am 28. Februar 1934 schloss Kreisfeuerwehrführer Willhelm Saade die Feuerwehren von Scharmbeck und Osterholz zur Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck zusammen.

Osterholz-Scharmbeck bekam zwei Löschzüge. Löschzug I lag in Osterholz, Löschzug II in Scharmbeck. Noch heute ist an der Bördestraße, Ecke Osterholzer Straße, das ehemalige Spritzenhaus der Osterholzer Wehr zu sehen, in dem heute das Osterholzer Erntefestkomittee seine Materialien aufbewahrt. Am Scharmbecker Marktplatz wiederum weist der Feuerwehrturm auf den Standort des Scharmbecker Spritzenhauses hin. Die Stadt ließ ihn 1927 auf Bitten der Feuerwehr errichten, damit dort die Schläuche trocknen konnten,

Zusammenlegung mit Hindernissen

Es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis am 13. Oktober 1971 Wohnungsbauminister Karl Ravens den Grundstein für das gemeinsame Feuerwehrhaus an der Heimstraße legte. Am 15. Juni 1976 wurde der erste Bauabschnitt eingeweiht und am 1. August 1976 zog der Löschzug II vom Marktplatz an die Heimstraße um. Der Umzug für den ersten Zug wurde von der Verwaltung auf den 3. März 1981 terminiert. Aber Verwaltung und Feuerwehr hatten die Rechnung ohne die Politik gemacht: Zwei Tage vor dem geplanten Umzugstermin wurde der Umzug vom Verwaltungsausschuss abgelehnt. Der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter kündigten daraufhin ihren sofortigen Rücktritt an, falls der Termin nicht eingehalten würde.

Feuerwehrübung mit dem Schlauchboot: Die Aufgaben der Feuerwehren haben sich stark verändert. (Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck)

Am 2. März 1981 fand eine Versammlung des ersten Zuges im neuen Feuerwehrhaus an der Heimstraße statt. Es ging um den vorgesehenen Umzug. „Gegen 21 Uhr hatten sich vier Kameraden von der Versammlung entfernt, um die Fahrzeuge von der Bördestraße in das neue Feuerwehrhaus zu holen. Von Seiten der Kameraden wurde erklärt, dass sie den Anordnungen des Ortsbrandmeisters, der zu Versammlungsbeginn zurückgetreten war, nicht mehr Folge leisten könnten und aus diesem Grund die Fahrzeuge in die Heimstraße geholt hatten. Der Ortsbrandmeister wurde danach gebeten, seinen Rücktritt bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses am 9. März 1981 zurückzunehmen. Auf dieser Sitzung hatte dann auch der Verwaltungsausschuss ein Einsehen, der Zusammenschluss der Löschzüge war besiegelt. „In der Feuerwehr wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen“, heißt es dazu in der Chronik.

Seit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr haben es die Wehrführer, Brandmeister und die für die Einsatzfähigkeit Verantwortlichen verstanden, die Wehr technisch und ausbildungsmäßig auf dem neuesten Stand zu halten. In regelmäßigen Übungsdiensten und überregionalen Lehrgängen erhalten die Mitglieder der Stadtfeuerwehr die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die nötig sind, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Der ehemalige Kreisbrandmeister Paul Rodig beschrieb die Freiwillige Feuerwehr einst als die „größte und beste Bürgerinitiative im Landkreis“.

Veränderte Aufgaben

„Die Aufgaben der Feuerwehren – auch die der Freiwilligen Feuerwehren – haben sich in den vergangenen 50 Jahren stark verändert“, sagt heute Ortsbrandmeister Olav Heese. „Brandeinsätze sind zurückgegangen, dafür haben die Hilfseinsätze wie Bergung von verunfallten Fahrzeugen, Hilfeleistungen nach Unwettern, Nottüröffnungen und andere Dienste zugenommen.“ Nicht zu vergessen sind die Probleme, die mit den Klimawandel einhergehen, etwa die zunehmende Gefahr von Vegetationsbränden oder die veränderten Herangehensweisen bei der Brandbekämpfung, die durch immer höher aufragende Bauten oder durch Solardächer nötig werden. „Die Freiwillige Feuerwehr hat hier einen großen Vorteil: Viele Mitglieder bringen aufgrund ihrer Ausbildung aus ihren Zivilberufen Kenntnisse und Fertigkeiten mit, die im Einsatzfall sehr hilfreich sein können“, lobt der Ortsbrandmeister.

Auch die Ausrüstung der Feuerwehr hat sich verändert. Spreizer und Rettungsschere, mit denen verunglückte Personen aus zerstörten Fahrzeugen geborgen werden können, gehören schon länger zur Standardausrüstung. 2012 erhielt die Feuerwehr neue, leistungsfähigere Rettungsgeräte, da auch die Autohersteller die Fahrzeuge immer stabiler bauen. Die Rettungsausrüstung wird inzwischen durch ein Sprungpolster ergänzt, das zur Rettung von Menschen aus bis zu 23 Metern Höhe eingesetzt werden kann. 2007 wurde eine gut erhaltene gebrauchte Drehleiter angeschafft, 2018 nahm eine fabrikneue Drehleiter ihren Dienst in der Kreisstadt auf.

Seit 2008 hilft eine Wärmebildkamera bei der Suche nach Personen in verqualmten Räumen. Auch kleinste Glutnester lassen sich mithilfe der Kamera entdecken. 2011 wurde die Feuerwehr mit einem lebensrettenden Defibrillator ausgestattet. 2012 wurden die Funkmeldeempfänger von analog auf digital umgestellt und seit 2016 läuft auch der Einsatzstellenfunk digital. Seit 2017 erleichtert die PC-Software „FeuerON“ (Feuerwehr-Online-Niedersachsen) die verwaltenden Tätigkeiten der Feuerwehr wie Mitgliederlisten und Einsatzberichte.

Im März 2018 erhielt zunächst ein Teil der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr neue Schutzkleidung. Damit wurde der Schutz gegen Schadstoffe wesentlich verbessert. Zusätzlich ist in die Kleidung, die über Knie- und Schulterpolster verfügt, ein Multifunktionsgurt integriert. Inzwischen bekommen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck auch zunehmend weibliche Verstärkung. Seit 1996 gibt es Frauen bei der Feuerwehr, die genauso engagiert und erfolgreich ihren Dienst verrichten wie ihre männlichen Kollegen.

Neu in der Feuerwehr: Die Abgas-Absauganlage in der Fahrzeughalle. (FOTOS: Neckermann)

Eigentlich sollte das 125-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck heute am 3. Juli mit einem großen Kommersabend und vielen Vertretern aus Stadt, Landkreis und Politik gefeiert werden. Doch die Pandemie hat den Plänen einen Riegel vorgeschoben. Sogar auf die bereits fertiggestellte Chronik hatte die Pandemie Einfluss: „Ich musste noch ein Kapitel im Jahr 2020 einfügen“, erzählt Wilfried Teetz mit einem Schmunzeln. „Nach einem Einsatz im März 2020 wurde ein Kamerad positiv auf Corona getestet. Die Folge war, dass die gesamte Fahrzeugbesatzung, die mit ihm im Einsatz war, in Quarantäne musste.“ Den Empfehlungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck und des Robert-Koch Instituts folgend, seien alle nicht einsatzbezogenen Fortbildungen und Übungsdienste sowie die Aktivitäten der Altersabteilung, der Jugend- und Kinderfeuerwehren ausgesetzt worden, „um die Mitglieder zu schützen und die Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren“, berichtet Teetz.

Zurzeit hat die Feuerwehr Osterholz- Scharmbeck unter der Führung von Ortsbrandmeister Olav Heese 69 Kameraden und Kameradinnen in der Einsatzabteilung. 23 Jungen und Mädchen gehören zur Jugendfeuerwehr. Zur Altersabteilung, die in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen feiert, zählen 22 Kameraden; die 2020 neu gegründete Kinderfeuerwehr hat 19 Mitglieder. „Irgendwann haben wir hoffentlich Gelegenheit, die Feiern nachzuholen“, hofft der Ortsbrandmeister. „Bis dahin suchen wir fleißig Sponsoren, die den Druck der Chronik ermöglichen.“