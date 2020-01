Diese Woche traf sich der Leserbeirat des OSTERHOLZER KREISBLATT zu einem ersten Austausch im Pressehaus. Von links: Florian Kühl, Liane Hudalla, Hartmut Sonström, Gabriele Renken, Jürgen Grimm, Reinhard Müller, Jörg Fitzer und Martin Wagener. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Lange stand Martin Wagener als Bürgermeister von Osterholz-Scharmbeck im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Regelmäßig konnte er im OSTERHOLZER KREISBLATT etwas über seine Aussagen und Taten lesen. „Ich habe immer geschaut, wie die Redakteure mit meinen Äußerungen umgegangen sind“, erinnert sich Wagener. Vor fünf Jahren hat der 59-Jährige mit der Politik abgeschlossen und inzwischen Abstand gewonnen, wie er selber sagt. Jetzt interessiert ihn die andere Seite. Er will wissen, wie eine Zeitung gemacht wird und wie qualitativer Journalismus in einer sich verändernden Gesellschaft möglich ist. Deshalb ist Martin Wagener nun eines von acht Mitgliedern des Leserbeirates des OSTERHOLZER KREISBLATT, der in dieser Woche das erste Mal im Pressehaus an der Bördestraße zusammengekommen ist. „Ich fühlte mich von dem Aufruf angesprochen“, begründete Wagener seine Bewerbung.

Die Mitglieder des Leserbeirates sind alle eifrige und passionierte Zeitungsleser. Sie wollen gemeinsam hinter die Kulissen schauen und dabei helfen, ihre Zeitung weiterzuentwickeln. Ihre Beweggründe, Interessen und Ziele sind allerdings vielfältig, wie sich bei den ersten Gesprächen zeigte. Auffällig dabei: Florian Kühl ist mit 47 Jahren das jüngste Mitglied der Gruppe. Verwundert zeigte sich über das Fehlen jüngerer Leser aber kaum einer der Anwesenden. Die Frage, warum junge Menschen immer weniger für Print-Zeitungen zu begeistern sind, dürfte den Leserat ebenso beschäftigen wie die Frage, was in eine gute Zeitung gehört und was nicht. Die Frauen sind dabei in der Minderheit. Mit Liane Hudalla und Gabriele Renken sind sie zu zweit. Allerdings gehören ja auch Ressortleiterin Antje Borstelmann und die Geschäftsführerin des Osterholzer Zeitungsverlages, Angelika Saade, zu dem Gremium. Bei der Zusammenstellung wurde darauf geachtet, möglichst das gesamte Verbreitungsgebiet des OSTERHOLZER KREISBLATT abzudecken. Das wurde einigermaßen erreicht.

Große Verbundenheit

Angelika Saade erläuterte beim ersten Treffen die Motive, dieses neue Gremium aus der Taufe zu heben. Die Leser sollten stärker eingebunden werden. „Das OSTERHOLZER KREISBLATT hat sehr treue, aber durchaus kritische Leser“, stellte sie fest. Die Abonnenten seien sehr mit ihrer Zeitung verbunden.

Wie sich die Zusammenarbeit innerhalb des Beirates und mit der Zeitung gestaltet, das muss sich erst noch zeigen. „Wir betreten ja Neuland mit dieser Idee“, erklärte Antje Borstelmann. So war der Austausch auch geprägt von einem ersten Abtasten. Die Mitglieder des Leserbeirates müssen sich erst noch kennenlernen. Zudem gilt es, die Schwelle zwischen Lesern und Machern aufzuweichen. Antje Borstelmann zeigte sich aber optimistisch. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte sie. Man merke, wie viel Lust die acht Leservertreter darauf hätten, sich einzubringen.

In einer Vorstellungsrunde berichteten die acht Beiratsmitglieder über die Motive ihrer Kandidatur. Jürgen Grimm etwa geht es vor allem um die Zukunft der Zeitung. Er habe junge Menschen gefragt, ob sie Zeitungen interessiert. „Sie können nichts damit anfangen“, stellte Grimm fest. Auch Gabriele Renken fragt sich, wie man gegensteuern kann, um den Rückgang der Leserzahlen zu stoppen. Reinhard Müller sprach die nötige Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und gutem Journalismus an. Antje Borstelmann bezweifelt, dass Quoten ein Gradmesser für eine gute Zeitungsarbeit sind. Florian Kühl würde gerne lange Artikel lesen, glaubt aber, dass das schwer umzusetzen ist. Hartmut Sonström und Martin Wagener wünschen sich gut recherchierte Artikel, die alle Aspekte abdecken. Wagener regte mehr Kommentare an. „Das OSTERHOLZER KREISBLATT soll nicht nur berichten. Es soll auch verknüpfen, bewerten und eventuell auch provozieren“, findet Jörg Fitzer. Provokationen vergraulen Stammleser, fürchtet hingegen Liane Hudalla.

Das Gespräch zeigte die Fülle der Themen und Fragen, die die Mitglieder umtreiben. Die zukünftigen Treffen sollen denn auch strukturierter gestaltet werden und möglichst Schwerpunkte behandeln. Im März wird es wohl darum gehen, die Arbeit der Redaktion im Detail zu erklären.