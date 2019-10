„Orte. Sehnsucht und Magie“ heißt die Ausstellung mit Fotomontagen von Ute Döring. (Friedrich-Wilhelm Armbrust)

Osterholz-Scharmbeck. Sind es Fotos oder Gemälde? Diese Frage stellt sich beim ersten Blick auf die Bilder von Ute Döring. Unter der Überschrift „Orte. Sehnsucht und Magie“ ist jetzt eine Auswahl ihres Schaffens in der Galerie des Kunstvereins Osterholz in der Scheune von Gut Sandbeck zu sehen.

Die ausgestellten Fotoarbeiten sind Fotomontagen. Gemacht hat die Künstlerin ihre Aufnahmen in New York, Istanbul und Marseille. Aus verschiedenen einzelnen Fotos entstand jeweils ein Gesamtwerk. Bei der Ausstellungseröffnung nach dem Zeitfaktor befragt, sagte die Künstlerin: „Ich schaue da immer wieder drauf. Es gibt kein Ende, es gibt aber das permanente Gespräch. Wenn ich es schließlich in die Druckerei gegeben habe, weiß ich, es ist gut. Dann kann ich loslassen.“

Döring wurde 1958 in Dresden geboren. Sie absolvierte von 1979 bis 1984 ein Studium der Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. Danach arbeitete sie als Programm-Managerin in einer Künstleragentur. 1996 zog Döring nach Darmstadt um und machte noch eine einjährige Ausbildung zur Multi-Media-Autorin. Hier lebt sie mit ihrem Ehemann Kurt Drawert. Er gab auch eine Einführung in die Ausstellung.

„Orte machen etwas mit uns. Orte schreiben sich in uns ein. Wir schreiben uns in Orte ein“, sagte zur Einführung in die Ausstellung der Lyriker und Schriftsteller Drawert. Das Thema „Orte. Sehnsucht und Magie“ deutete er mit den Worten: „Orte sind das Reale. Die Sehnsucht ist das Imaginäre, das, was wir begehren.“ Die Magie bezeichnete er als das Symbolische, als die Welt der Sprachen und Zeichen.

Jede Stadt habe ihre eigene Sprache, fügte die Künstlerin dazu an. „Ute Döring ist keine Fotografin“, war Drawert wichtig. „Sie ist eine bildende Künstlerin, die mit den Mitteln der Fotografie arbeitet. Sie bildet um.“ Dem Redner zufolge waren viele Durchgänge und Durchläufe für die Fotomontagen notwendig. „Diese Bilder sind Gemälde. Das Begehren darin drückt die Veränderbarkeit der Welt aus.“

Die zweite Vorsitzende des Kunstvereins, Ursula Villwock, zeigte sich angetan von den Fotomontagen. „Ich bin völlig aus dem Häuschen. Diese Bilder springen mich an“, schwärmte sie. Die einzelnen Fotomontagen seien „anregend“, so Villwock. In ihrer Begrüßung lobte sie auch Claudia Schnibbe. „Die hat das toll mit zusammengestellt und die richtigen Arbeiten rausgesucht. Das ist eine ungewöhnliche Kombination.“

Die Galerie in der Scheune von Gut Sandbeck ist sonnabends geöffnet von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr.