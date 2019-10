Edith Hünecken. (FR)

Edith Hünecken: Die Zukunft des KSB Osterholz. Der organisierte Sport befindet sich im Wandel. Die Anforderungen an Sportverbände und -vereine erfordern mehr Professionalisierung, da die Besetzung von ehrenamtlichen Ämtern deutlich abnimmt. Folglich benötigt der Sport mehr öffentliche Finanzmittel, um auch in Zukunft die von Politik und Verwaltung immer wieder als unverzichtbar bezeichneten sozialen Aufgaben leisten zu können. Die Einführung einer Sportsteuer wäre eine interessante Alternative zur bisher üblichen freiwilligen Leistung in diesem reichen Land.

Lesen ist von jeher mein Hobby. Bevorzugt lese ich Biografien über historische Persönlichkeiten. Zurzeit lese ich wieder die Biografien von Alice Schwarzer „Marion Dönhoff – Ein widerständiges Leben“ und von Stefan Zweig „Marie Antoinette“.

Ich würde die Hälfte des Betrages dem TSV Dannenberg stiften, der ein neues Umkleidehaus bauen möchte. Die andere Hälfte würde der Bürgerbus in der Gemeinde Grasberg erhalten, um eine Busverbindung von Grasberg über den Ortsteil Dannenberg zum Falkenberger Kreuz zu ermöglichen.

Sonntage fand ich bereits als Kind langweilig. Ich verbringe den Tag am liebsten mit Lesen auf meiner Terrasse.

Donald Trump und Boris Johnson werden nach St. Helena verbannt, um sich mit dem Schicksal von Napoleon intensiv zu beschäftigen.

Mit Paul McCartney.

Als Kind hatte ich noch keine Vorstellung von einem Beruf. Jedoch wollte ich auf keinen Fall Hausfrau werden.

Das Violinkonzert von Beethoven mit David Oistrach und zweitens von Janis Joplin „Me and Bobby McGee“.

Dass ich nicht nach meinen Auslandsaufenthalten in London und Grenoble noch nach Spanien gegangen bin, wie ich es eigentlich geplant hatte. Leider fehlten mir damals die finanziellen Möglichkeiten.

…Vorurteile zu dummen Sprüchen und Taten führen.

Zur Person

Edith Hünecken (73)

gehört seit 30 Jahren dem Vorstand des Kreissportbundes an. Die beruflich nicht mehr aktive Prokuristin wurde 2018 für vier weitere Jahre im Amt der Vorsitzenden bestätigt.