Ein neuer Fall wurde aus der Samtgemeinde Hambergen gemeldet, ein weiterer Todesfall aus dem Landkreis Cuxhaven. (Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de)

Landkreis Osterholz/Landkreis Cuxhaven. Am Freitag ist dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz ein weiterer positiver Corona-Fall aus der Samtgemeinde Hambergen gemeldet worden. Damit liegen laut Verwaltung mittlerweile 79 bestätigte Infektionen vor. Von den 79 Menschen gelten 62 als genesen. 13 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne und vier in stationärer Behandlung. Zu den 79 Fällen gehören 266 registrierte Kontaktpersonen. 227 von ihnen konnten die Quarantäne wieder verlassen. 39 Personen befinden sich aktuell noch in Quarantäne. Der Landkreis Cuxhaven meldete am frühen Abend den sechsten Todesfall sowie vier Neu-Infektionen und damit insgesamt 92 Fälle (davon 22 aktuell erkrankt).