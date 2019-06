Der neue Vorstand des Familienzentrums Osterholz-Scharmbeck (v. l.): Vorsitzender Dieter Sudbrink, Schriftführerin Tanja Kramer, Ehrenvorsitzende Anne Deutsch, Kassenführerin Jasmin Kraeger und der stellvertretende Vorsitzende Harald Schreiner. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich erinnere mich noch genau an den Tag“, sagte Brigitte Escherhausen. „Ich war damals noch Bürgermeisterin, als vor 25 Jahren ein bunter Vogel in mein Büro flatterte und mir sagte, dass wir ein Familienzentrum in Osterholz-Scharmbeck brauchen. Dieser bunte Vogel war Anne Deutsch.“ Sie hätte diese Idee auf der einen Seite mit Hoffnung, aber andererseits auch mit einer gewissen Skepsis verfolgt, erzählte Escherhausen auf der Jahreshauptversammlung des Familienzentrums OHZ, auf der sie selbst für ihre 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt wurde.

Was vor einem Vierteljahrhundert in einer Wohnung in der Drosselstraße mit Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe und der Beratung von Müttern begann, wuchs stetig weiter. Immer mehr Menschen rund um die Drosselstraße nahmen Kinderbetreuung, Schülerhilfen und zunehmend auch kulturelle Inhalte gern an, sodass ein Standortwechsel erforderlich wurde. Man zog in das Untergeschoss des Jugendhauses am Pumpelberg, von dort aus in die Beckstraße. Nur wenige Jahre später fand sich die Familieninstitution, die inzwischen Mehrgenerationenhaus hieß, in der Sandbeckstraße wieder, bevor sie ihr bisher endgültiges Domizil in der Bördestraße 29 bezog, gleich neben der Seniorenbegegnungsstätte. Das Haus an der Bördestraße befindet sich im Eigentum der Stadt Osterholz-Scharmbeck. In vergangenen Vierteljahrhundert habe das Familienzentrum immer viel Unterstützung durch die Stadtverwaltung erhalten, hieß es während der Versammlung. Und das auch, nachdem Brigitte Escherhausen von einem hauptamtlichen Bürgermeister im Rathaus abgelöst worden war.

„Wir wollten alle Generationen unter einem Dach zusammenbringen, das ist uns an diesem Standort sehr gut gelungen“, sagte Anne Deutsch auf dieser für sie so bedeutsamen Jahreshauptversammlung. Bedeutsam nicht nur, weil sie mit der von ihr maßgeblich vorangetriebenen Initiative „Familienzentrum“ mit Mehrgenerationenhaus jetzt seit 25 Jahren im Landkreis aktiv ist, sondern auch deshalb, weil Deutsch auf dieser Sitzung von ihrem Vorsitz beim Familienzentrum Osterholz-Scharmbeck zurücktrat. „Bei mir stehen berufliche Veränderungen an. Und so schwer es mir auch fällt, ich muss meine Zeit neu organisieren, daher gebe ich lieber jetzt den Vorsitz ab. Trotzdem werde ich dem Familienzentrum und dem Mehrgenerationenhaus weiterhin verbunden bleiben“, machte Anne Deutsch deutlich.

Bei den Wahlen wurde dann Dieter Sudbrink, bis dahin stellvertretender Vorsitzender des Familienzentrums, einstimmig zum neuen Vorsitzenden des 99 Mitglieder zählenden Vereins gewählt. Seine erste Amtshandlung war es, Anne Deutsch unter dem Beifall der anwesenden Mitglieder zur Ehrenvorsitzenden des Familienzentrums Osterholz-Scharmbecks zu ernennen. Mit vier Enthaltungen wählten die Mitglieder Harald Schreiner zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden, die neue Kassenführerin Jasmin Kraege wurde mit zwei Enthaltungen gewählt. Marlis Blume und Tatjana Aschmann übernehmen im kommenden Jahr die Kassenprüfung.

Zuvor hatte Dieter Sudbrink einen umfassenden Rückblick auf ein aktionsreiches Jahr 2018 gegeben. Alle Angebote würden sehr gut angenommen, resümierte er. Er lobte auch den offenen, entspannten, transparenten Umgang aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen untereinander, räumte indes auch ein, dass es Leistungsgrenzen gebe. „Materiell, in der zur Verfügung stehenden Fläche und auch personell sind uns leider oft Grenzen gesetzt. Das war auch einer der Gründe, weshalb wir in diesem Jahr nicht auf der Publica vertreten waren“, erläuterte Sudbrink.

Finanziell auf gesunden Beinen

Der Kassenbericht zeigte, dass der Verein auf finanziell gesunden Beinen steht. Das ermöglicht es, auch in diesem Jahr wieder nötige Renovierungsarbeiten in Angriff zu nehmen. Nach dem Bericht der Kassenprüfer, die der Vereinsführung eine einwandfreie Buchhaltung bescheinigten, entlasteten die Mitglieder einstimmig den Vorstand.

Als eine letzte Amtshandlung als Vorsitzende konnte Anne Deutsch dann die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder vornehmen. Seit zehn Jahren sind Andrea Gerken, Irja Jesgarzewski, Heiko Kastens, Irmela Kulik und Sonja Mujkanovic dabei. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Tanja Kramer geehrt, und über eine Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft freuten sich Brigitte Escherhausen und Anne Deutsch.

Unter dem Tagesordnungspunkt 10, Verschiedenes, kam es noch einmal zu einer angeregten Diskussion über die zukünftig anstehenden Projekte, wobei auch intensiv über das Innenstadtprojekt der Stadtverwaltung gesprochen wurde.