Hermann Wellbrock und Kerstin Brüns-Wellbrock sind stolz auf die enge Verzahnung von Landwirtschaft und Fleischerei. (fotos: Fabian Wilking)

Freißenbüttel. Im Morgengrauen im Nebel die Kälber spielen zu sehen auf der großen Wiese, das sei ein wunderschöner Anblick, erzählt Hermann Wellbrock. Immer wieder hielten Menschen an der Straße an und machten Fotos davon: Weite Felder, blauer Himmel, eine paar gefleckte Punkte hinten im Grünen. Es sind Wellbrocks Kälber und die Herde auf der Weide gibt das perfekte Landschaftsgemälde-Motiv.

Seit 2003 ist der Hof Wellbrock nicht mehr nur landwirtschaftlicher Betrieb, sondern auch eine Fleischerei mit einem eigenen Hofladen und einem Partyservice. Von der Geburt des Kälbchens über die Fleischzubereitung bis hin zum Verkauf findet der Prozess also fast ausschließlich auf dem Hof in Freißenbütttel statt. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Wellbrock. Er als Fleischermeister ist Chef der Fleischerei. Den Partyservice organisiert seine Frau Kerstin Brüns-Wellbrock, die auf dem elterlichen Hof aufwuchs. „Als klar war, dass wir die Fleischerei dazu bauen, war der nächste logische Schritt, einen Partyservice anzubieten“, erinnert sich Brüns-Wellbrock.

Von Fingerfood, Suppen und Eintöpfen über kalte Platten, Salate und ganze Grillstände bis hin zum Dessert bietet „Wellbrock Hausgemacht “ alles an. Ab einer Größe von acht Personen bereitet Wellbrock Essen zu, aber auch große Events mit mehr als 1000 Gästen wurden schon bedient. Solche Großveranstaltungen fallen während der Corona-Zeit natürlich flach. „Alles, was im März noch in unserem Veranstaltungsbuch stand, wurde abgesagt“, führt Brüns-Wellbrock auf. In den zurückliegenden Wochen ziehe die Nachfrage wieder langsam an. Aber für maximal 20 Leute - und es werde auch sehr vorsichtig nachgefragt, ob die Mitarbeiter überhaupt dazu bereit seien, persönlich vorbeizukommen. „Aber wir sind schon über kleinere Anfragen glücklich“, meint sie.

Das Geschäft während Corona

Am Anfang der Krise habe das Ehepaar ein wenig Angst gehabt: Was kommt auf uns zu? Was dürfen wir überhaupt? „Hauptsache der Laden bleibt auf!“ Das sei der Wunsch gewesen und das habe auch funktioniert. Und neben den Angeboten vom Hofladen wurde auch das Mittagstisch-Angebot ausgeweitet. Beim Hofladen konnten Gäste bisher donnerstags zum Mittagstisch kommen und sonnabends war Suppentag. Seit der Corona-Krise wird auch freitags ein Mittagstisch angeboten. „Donnerstags gibt es Hausmannskost, der Freitag ist eher leichter, viel Fisch- oder Nudelgerichte“, sagt Brüns-Wellbrock. Die Kunden kämen mit ihren Behältern und nehmen sich die Gerichte mit.

Doch nicht nur auf das Mittagstisch-Angebot hatte die Krise einen positiven Effekt: „Die Leute denken um“, sagt Brüns-Wellbrock. Es werde mehr zu Hause gekocht, mehr gegrillt, und es werde bewusster eingekauft. Und das nicht erst, seit die Pandemie die Firma Tönnies erreichte. „Ich bin froh, dass unser Produkt, das wir hier ja vom Leben bis zur Vermarktung produzieren, nun mehr wertgeschätzt wird“, sagt Hermann Wellbrock.

Die knapp 100 Hektar, die zum Hof gehören, seien eigentlich mehr Fläche, als seine Tiere bräuchten. So habe man immer ein bisschen mehr Futter und brauche nicht so viel mit Düngung arbeiten. Auch bei der momentanen Dürre sei es gut, „ein bisschen was liegen“ zu haben, erzählt der Landwirt. Zwei Drittel seiner Tiere seien draußen auf den Weiden, erklärt Wellbrock, der Rest sei sogenannte Strohhaltung. Die Aufzucht finde draußen statt, das Schlachtvieh sei draußen. Zum Winter kommen alle Tiere für vier Monate in den Stall. „Es ist ja nicht immer nur schön draußen für die Tiere“, sagt Wellbrock. Für ihn gehören Tiere, die bis an die Gelenke im Matsch stehen, bei schlechtem Wetter in den Stall.

In der Hof-Fleischerei wird das Fleisch der weiblichen Kühe verarbeitet, nachdem sie geschlachtet wurden, und im Hofladen verkauft. Die männlichen Rinder gehen zum Schlachthof. Fast drei Jahre sind die Kühe bei Wellbrocks auf dem Feld bis sie geschlachtet werden. „Es heißt ja oft: 18 Monate sollten die Tiere nur leben. Nein, ich finde das Fleisch muss auch entwickelt sein. Das kann ruhig Fettstruktur haben“, findet Wellbrock. Ihr Schweinefleisch wiederum bezieht die Fleischerei vom Hof Bröös in Rockstedt.

Seit 20 Jahren sind die Wellbrocks ein Paar, 2001 wurde geheiratet. Beiden sei relativ schnell klar gewesen, wie gut ihren beiden Bereiche zusammen passen. Für Kerstin Bürns-Wellbrock war immer schon klar, dass sie auf dem Hof der Eltern bleiben will: „Ich hatte immer schon Lust auf Landwirtschaft, hab die Arbeiten mit meinem Papa gemacht: Bin auf den Trecker und los.“ Am 1. April 2003 hat sich das Ehepaar selbstständig gemacht. „Selbstständigkeit als Aprilscherz, so hat sich das am Anfang auch angefühlt“, gesteht sie.

Doch gerade mit ihrem Team, von dem die Eheleute nur so schwärmen, laufe das Geschäft gut. „Ich wollte mich schon immer selbstständig machen – das war immer mein Traum“, sagt Hermann Wellbrock. Die Landwirtschaft und die Fleischerei seien so gut miteinander verzahnt, besser gehe es doch gar nicht. Und die Begeisterung scheint überzuspringen: „Der Junior lernt jetzt auch Fleischer. Unsere Tochter redet von einer Ausbildung zur Fleischfachverkäuferin.“ Sonntagsabend koche Tochter Amelie oft und probiere neue Sachen aus, die man auch für den Partyservice nutzen könne.

Nachwuchs sei wichtig. „Der Landwirtschaftszweig läuft etwas auseinander“, sagt Wellbrock. Vor 30 Jahren habe es noch 20 Landwirte im Ort gegeben. Alle fünf Minuten sah man einen Trecker herumfahren – heute kaum noch vorstellbar. Inzwischen seien es nur noch fünf, und vor allem eher große als kleine Bauern. Die Gemeinschaft sei nicht mehr so da wie früher: „Wenn man in der Gegend guckt, welche Tiere noch draußen auf den Weiden sind: Das sind vor allem unsere.“