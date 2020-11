Oliver da Silva Sobral (links) und sein Kollege Michale Hopp stehen quasi auf 1,5 Millionen Euro. So viel hat die Sanierung der Kiepelbergstraße inklusive neuem Regenwasserkanal gekostet. Für Überraschungen sorgten während der Arbeiten Leitungen unter der Straße im Tunnelbereich. (Brigitte Lange)

Ritterhude. Die Gemeinde Ritterhude hat keine Informationen darüber, wann die Kiepelbergestraße ursprünglich gebaut worden ist. Dafür ist der Weg zu alt. Wann die Straße erstmals von Grund auf saniert worden ist, kann dagegen nun in den Unterlagen der Behörde nachgelesen werden: Nach 16 Monaten Bauzeit sind im September 2020 die letzten Arbeiten abgeschlossen worden. Nur noch die Fahrbahneinengungen, die gleich Nasen in die Tempo-30-Straße ragen, müssen bepflanzt werden. „Die Ausschreibung dazu läuft gerade“, bestätigt Ritterhudes Tiefbau-Ingenieur Oliver da Silva Sobral. Er gehe davon aus, dass die Pflanzarbeiten im kommenden Frühjahr erledigt werden.

Gut zwei Monate länger als ursprünglich geplant, haben die Arbeiten gedauert. Wie bei vielen Straßenbauprojekten ist ein Teil der Verzögerung dem Wetter geschuldet. Gerade als die Grube für den neuen Regenwasserkanal, der in der Kiepelbergstraße verlegt wurde, offen lag, habe es geschüttet. „Wir mussten erst warten, bis das Wasser, das in der Grube stand, versickert war“, berichtet da Silva Sobral.

Deutlich mehr Zeit hat die Arbeiter das Chaos im Untergrund gekostet. Etwa sechs Wochen seien das wohl gewesen, überschlägt der Ingenieur. „Im Bereich des Tunnels – im Übergang zur Ringstraße – sind wir auf Leitungen gestoßen, die niemand kannte“, erklärt da Silva Sobral. In keiner Karte seien sie vermerkt gewesen. Keiner der üblichen Verdächtigen habe sie für sich in Anspruch genommen. Aber auch die Leitungen, von denen das Bauamt der Gemeinde Ritterhude wusste, lagen nicht unbedingt dort, wo sie vermutet wurden und vor allem nicht so, wie es heutzutage üblich ist.

Die Folge: So wie die Leitungen im Erdreich verliefen, hätte der neue Regenwasserkanal keinen Platz unter der Fahrbahn im Tunnelbereich gehabt. „Alle betroffenen Firmen mussten deshalb zur Baustelle rauskommen und gucken, was wem gehört“, berichtet der Ingenieur. Anschließend wurden die Leitungen ohne Funktion entfernt und alle übrigen so verlegt, dass es keine Probleme mehr mit dem neuen Kanal gab. Da in den kommenden Jahren, wie da Silva Sobral berichtet, auch die Ringstraße an diesen Regenwasserkanal angeschlossen werden soll, wurde für das neue Bauwerk direkt ein Durchmesser von 60 Zentimetern gewählt.

Dass die Sanierung der Kiepelbergstraße nicht schon 2018 starten konnte, lag ebenfalls am Regen. Noch während der Planungen stellte sich heraus, dass die heutigen Niederschlagsmengen aus dem Wohngebiet abgeleitet werden müssen. Aus diesem Grund wurde der Regenwasserkanal in die Planungen aufgenommen. Allerdings nicht nur für die Kiepelbergstraße. Auch der Vielenbruchsweg musste aufgebuddelt werden. Dort gab es zwar bereits einen Regenwasserkanal, aber der verlief über privaten Grund. Ein Problem, sollten irgendwann Schäden an ihm auftreten, die repariert werden müssten, erklärt der Verwaltungsmitarbeiter.

Zeit kosteten außerdem die Gespräche, die Ritterhude mit dem Nachbarn Bremen habe führen müssen, bemerkt er weiter. Schließlich sahen die Planungen vor, das Oberflächenwasser aus dem Gebiet über den Kanal in der Kiepelbergstraße und dem Vielenbruchsweg in die nahe Lesum zu leiten. Knackpunkt: Die letzten Meter verlaufen die dafür benötigten Gräben über das Land der Hanseaten.

Ein Ergebnis der letztlich erfolgreichen Verhandlungen war, dass Ritterhude in den Gräben insgesamt drei neue Durchlässe bauen musste. „Jeder dieser Durchlässe hat einen Durchmesser von einem Meter“, sagt da Silva Sobrals Kollege Michael Hopp. Groß genug, damit es bei starkem Regen in den Gräben zu keinem Rückstau kommen kann.

Die Kiepelberstraße selbst wurde anschließend mit braun-anthrazit nuancierten Steinen in vier Größen gepflastert. „Das lockert die Straßenoptik auf“, erklärt da Silva Sobral. Neue Straßenlampen mit LED-Leuchten sorgen außerdem für genügend Licht in der Straße.

„1,5 Millionen Euro brutto kostet die gesamte Maßnahme“, sagt Michael Hopp. Rechnungen dafür werden den Anliegern nicht mehr in die Häuser flattern. Anfang dieses Jahres hatte die Gemeinde Ritterhude ihre Straßenausbaugebühren abgeschafft. Stattdessen erhöhte sie die Hebesätze für die Grundsteuer deutlich. Ein Teil dieser zusätzlichen Einnahmen soll nun jährlich in die Sanierung der gemeindeeigenen Straßen fließen. Laut Oliver da Silva Sobral steht der Bunkenburgsweg ganz oben auf der „To do“-Liste der Gemeinde: „Da fliegen uns bereits die Steine raus.“ Ob sie allerdings wie angedacht 2022 saniert werden kann, müssen die Haushaltsberatungen zeigen.