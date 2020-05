Die neue Vikarin Annerose de Cruyenaere in der St.-Johannes-Kirche in Ritterhude: Langsam lebt sie sich trotz Corona-Zeiten und Homeoffice in der Gemeinde ein. (CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Annerose de Cruyenaere hat sich lange darum gedrückt sesshaft zu werden. Die 53-Jährige ist in ihrem Leben bereits viel rumgekommen – der Glaube habe sie immer begleitet: ob in den Klöstern in Taizé in Frankreich oder auf der Insel Iona in Schottland, ob in Kalifornien, wo ihr Ehemann ursprünglich herkommt, oder nun in Ritterhude. Seit Anfang März arbeitet sie als neue Vikarin für die Gemeinde.

Ihr Theologiestudium hat sie bereits 1997 abgeschlossen, im Jahr 2005 promovierte sie in theologischer Wissenschaft. Das Interesse an Religion wurde ihr quasi in die Wiege gelegt: Sie stammt aus Bad Nenndorf und wuchs in der Luther-Kirchengemeinde in Hannover auf, wo ihr Vater Diakon war. Nachdem sie ihr Studium beendet hatte, wollte sie praktische Erfahrungen mit dem Glauben machen und arbeitete lange als Freiberuflerin. Sie übersetzte theologische Texte und war als Fotografin in Pilgerorten tätig. „Ich habe meine freiberuflichen Berufe also immer mit dem Christentum verbunden.“

Die Entscheidung sich endlich niederzulassen, sei ihr schlussendlich doch nicht schwer gefallen. „Ich hatte immer mehr das Bedürfnis, dass ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben möchte.“ Sie habe in den verschiedenen Orten unterschiedlichste Arten des Christentums kennengelernt: sei es in Italien bei den Franziskaner-Mönchen, die mit ganz wenig auskämen und sehr fromm lebten, oder in Schottland, wo die Naturgewalten eine große Rolle spielten. „Ich habe gemerkt, es geht den Menschen immer darum, für sich ein Auskommen zu finden. Und das meist durch ein gutes, vor allem mitmenschliches Umfeld, um sich entfalten zu können.“

Dieses gute Umfeld habe sie momentan für sich in Ritterhude gefunden. „Ich tauche gerade sehr in die Welt von Ritterhude ein“, sagt de Cruyenaere. Bald wird sie auch Beerdigungen begleiten, die Aufgaben der Seelsorge liegen ihr besonders am Herzen. „Egal wo wir oder wer wir sind, wenn wir einen Menschen verlieren, machen wir alle das Gleiche durch.“ In solchen Momenten merke sie, dass sie auch durch eigene Erfahrungen ganz nah an die Lebensrealität der Mitglieder der Gemeinde komme. „Und da hilft es mir auch, dass ich erst später in den Beruf eingestiegen bin.“

Bisher habe sie mit ihrem Mann Marcel ein eher ungewöhnliches Leben gelebt: „Wir sind jahrelang einfach herumgereist und haben geschaut was passiert, ohne wirklich etwas zu planen. Wir haben uns immer wieder auf Unbekanntes eingelassen.“ Jetzt aber lasse sie sich auf das größte Abenteuer bisher ein. „Für mich ist es schon ein Abenteuer, jetzt nur noch an einem Ort zu sein, weil ich das vorher nicht so erfahren habe.“ Trotzdem sieht de Cruyenaere den Beruf der Pastorin als idealen Beruf für sich. So könne sie Menschen in jedem Alter begegnen und müsse sich immer wieder neu auf Situationen einstellen. „Sich auf Neues einstellen, das habe ich gelernt in meinem Leben.“

Auf eine ganz neue Situation muss sie sich momentan auch deshalb einstellen, weil de Cruyenaere wegen der Corona-Pandemie aus dem Homeoffice arbeitet. So sei der Anfang erst einmal ganz anders als ursprünglich gedacht und etwas ausgebremst. „Als Theologin kann ich aber diese Zeit gut nutzen, indem ich Bücher lese, mir Gedanken über zukünftige Predigten mache oder für Kommunikation aus der Entfernung“, meint de Cruyenaere. Vergangenen Sonntag habe sie dann den ersten Gottesdienst miterlebt. Es sei schön, jetzt nach und nach sowohl die Gemeinde als auch die Mitarbeitenden kennenzulernen, das habe ihr in den vergangenen Wochen gefehlt. Gerade mit ihrer Mentorin Birgit Spörl habe sie von Anfang an intensiven Kontaktaustausch, erst nur per Telefon und Video, nun seien auch schon einige persönliche Treffen auf Abstand möglich gewesen.

Noch ein Jahr wird sie in der Gemeinde Ritterhude verbringen, im Sommer nächsten Jahres ist ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Pastorin abgeschlossen. Dann müsse sie noch einmal die Gemeinde wechseln, sagt die Vikarin. Sie habe in ihrer Ausbildung bereits viel gelernt, besonders am Herzen liegt ihr ihre Ausbildungsgruppe elf, die „Elfen“ nennt sie diese. „Die Landeskirche Hannovers, zu der ich gehöre, ermöglicht es mir, ich selbst zu bleiben.“ Ihre Leidenschaften, dazu zählen das Singen, das Schreiben und die Fotografie, ließen sich mit ihrem neuen Beruf gut vereinen. Und auch eigene Kritik gegenüber der Kirche müsse sie nicht für sich behalten. Die Landeskirche Hannovers gehe selbst mit neuen Entwicklungen voran und sorge dafür, dass sie nicht das Gefühl habe, gegen die Kirche, sondern mit der Kirche am Fortschritt zu arbeiten, findet de Cruyenaere. „Neues wagen, ohne alten Traditionen außer Acht zu lassen und jemandem vor den Kopf zu stoßen“ – diese Brücke zu bauen, sieht sie als spannende Herausforderung.