Die städtische Entwicklungsgesellschaft (Steg) hat an der Teichstraße drei Grundstücke gekauft. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Bei der Neugestaltung der Innenstadt gerät die Teichstraße bei vielen Menschen leicht aus dem Blickfeld. Aus Sicht der Bürgerfraktionsgruppe stellt diese aber „wertvolles Brachland mitten in Scharmbeck“ dar, wie der Fraktionsvorsitzende Wilfried Pallasch es betitelt. Er hat einen Antrag zum Thema eingereicht und erinnert an Architekten-Entwürfe und -Modelle, die seit 2018 vorliegen und über die in Ausschüssen bereits diskutiert wurde.

Die Gestaltungsvorgabe im „Rahmenplan Innenstadt“ sieht für die Teichstraße (Teilraum 6) das Wohnen, eine „kleinteilige Bebauungsstruktur“ und das Aufnehmen „historischer Bezüge“ vor. Erlaubt sind ein oder zwei Vollgeschosse, aber keine Garagen oder Stellplätze zur Straßenseite. In der „städtebaulichen Studie Teichstraße“ haben fünf Architektenbüros diese Vorgaben aufgegriffen und Vorschläge zur Gestaltung der Straße gemacht. Beteiligt haben sich die Büros Hilmes und Lamprecht (Bremen), Feldschnieders und Kister (Bremen), Ulrich Ruwe (Bremen), Konermann und Siegmund (Lübeck/Hamburg) und Argeplan (Hannover).

Vielfalt der Varianten und Ideen

Das Büro Feldschnieders und Kister hatte im Entwurf für die Nordseite der Straße eine hohe Verdichtung in erster Reihe mit dreigeschossiger Bebauung in Form von elf Einzelhäusern vorgestellt. Rückwärtig war unter anderem eine Parkgarage vorgesehen. Die Architekten von Argeplan schlugen „Bauliche Verdichtung im Gesamtbereich“ bei zwei- bis dreigeschossigen Giebel-Mehrfamilienhäusern vor. Es sollten vier Quartiere entstehen, die von vier Architekten gestaltet werden.

Konermann und Siegmund sprachen sich für drei „Hofstrukturen mit Einbeziehung Bestand“ sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser mit vielfältigen Gebäude- und Fassadenstrukturen aus. Hilmes Lamprecht wollten eine klare Trennung der ersten und zweiten Reihe. Es sollten Kettenhäuser an der Teichstraße und dahinter, in zweiter Reihe, Mehrfamilienhäuser entstehen. Und das Architekturbüro Ruwe warb für eine „aufgelockerte Struktur“: Alte und junge Gebäude, als ergänzende Mehrfamilien-Stadthäuser, sollten sich im Straßenbild abwechseln.

Damals wurde auf eine erneute Beratung in den Ratsgremien hingewiesen. Passiert sei aber nichts, wie Wilfried Pallasch erläutert. Stattdessen werde „im städtischen Rathaus sehr viel über die anstehende Sanierung der Innenstadt geredet“, teilt der Ratsherr schriftlich mit. Stadt und Kirche würden erhebliche Flächen verschieben. Dadurch entstünden Räume, die entwickelt werden könnten.

Zwar seien die Grundstücksverhältnisse geregelt worden, die Stadtentwicklungsgesellschaft sei nun Eigentümerin der entscheidenden Flächen; doch wer dort bauen dürfe und wie, sei immer noch nicht abzusehen. „Die Bürgerfraktion drängt jetzt verstärkt darauf, dass dieses Projekt vorangetrieben wird.“ An der Menckeschule beginnend und in Abschnitten weiter führend, komme man so dem Bereich Hinter der Kirche entgegen. „Die bevorstehende Stadtsanierung kann hier kein Hindernis sein – eher im Gegenteil“, ist Pallasch überzeugt.

Die Entwicklung der Teichstraße gehöre zum Innenstadt-Umbau, betont Bauamt-Leiter Frank Wiesner. Die Gespräche dazu liefen längst parallel. Das Thema zähle schon seit Monaten zum Tagesgeschäft. Stadtplaner Stefan Kamischow widerspricht deshalb Pallaschs Darstellung, wonach „nichts passiert“ sei. Im Hintergrund sei sehr viel passiert, stellt Kamischow klar. Entscheidend sei der Erwerb dreier Flächen an der Teichstraße: Die Grundstücke 14, 16 und 18 gehören erst seit Anfang 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg), erläutert der Planer auf Anfrage der Redaktion. Die Stadt als neue Eigentümerin könne nun von diesem markanten Standort aus eine neue städtebauliche Entwicklung einleiten. Diese soll modellhaft für die künftige Entwicklung der Straße sein, so der Wunsch der Verwaltung.

Ein Umbau in einem Zuge sei unmöglich, da andere Grundstücke und Gebäude bewohnt und in Privatbesitz seien, gibt Kamischow weiter zu bedenken. Das Ziel der städtebaulichen Studie von 2018 war unter anderem, eine Leitidee für die Nordseite der Teichstraße zu erarbeiten. Der Quartierscharakter der Teichstraße solle langfristig gesichert und weiterentwickelt werden, heißt es in der bereits veröffentlichten Tischvorlage zur kommenden Sitzung nächste Woche. Als primäre Nutzung ist Wohnen vorzusehen, mit einer möglichen Ergänzung durch Büros und Praxen in den Erdgeschosszonen.

Stadtverwaltung und Steg sind dabei, sich über Verfahren zur weiteren Umsetzung zu verständigen. Diskutiert wird über einen Investorenwettbewerb für die bauliche Umsetzung. Investoren könnten sich mit Planentwürfen ihrer Architekten und einem Gebot für die Fläche bewerben. Inhaltliche Grundlage des Wettbewerbs würden zuvor definierte, städtebauliche Rahmenbedingungen bilden, die die Erkenntnisse aus der städtebaulichen Studie von 2018 berücksichtigten.

Mit Abschluss des Wettbewerbs würde die Grundstücksvergabe an ein Team (Investor und Architekt) erfolgen, so die Idee. Auslobende des Wettbewerbs wäre die Steg. Ein Vorteil: Derartige Wettbewerbe sind laut Verwaltung förderfähig nach der Städtebauförderrichtlinie. Im Anschluss an die Vergabeentscheidung an einen Investor ist zur Sicherung der städtebaulichen Ziele mindestens ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Investor notwendig, gegebenenfalls auch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans entsprechend dem Entwurf des Teams, welches den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Mittelfristig soll der Bebauungsplan Nr. 16 a „Am Markt“ für die gesamte Teichstraße geändert werden.

Über das Thema wird in der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 23. Juni, ab 16 Uhr in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck öffentlich diskutiert.