Osterholz-Scharmbeck. „Eine Berührung habe ich nicht bemerkt“, beteuerte der 37-jährige Angeklagte aus Ritterhude. Mitte August im vergangenen Jahr soll er mit seinem Auto einen Reisebus, der vor der Ganztagsschule in der Jahnstraße parkte, angefahren haben. Der Bus stand dort morgens für eine Klassenfahrt bereit. Der Fahrer war dabei, das Gepäck zu verladen, während die Eltern sich von ihren Söhnen und Töchtern verabschiedeten.

„Ich kam vom Parkplatz heruntergefahren. Eltern und Kinder haben mir signalisiert, dass ich durchfahren könne. Ich bin Schritt gefahren. Keiner hat ein Zeichen gegeben, dass ich dran war“, sagte der 37-Jährige aus. Am Tag darauf seien dann die Polizisten bei ihm zuhause aufgetaucht. Man nahm das Auto unter die Lupe und machte Fotos. Strafrichterin Johanna Kopischke fragte den Angeklagten, ob er an seinem Auto Schäden festgestellt habe. Sein Fahrzeug habe keinen Schaden davongetragen, lautete die Antwort. „Es gab nur Vorschäden an Spiegel und Felgen.“

Auf „unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ lautete nun aber die Anklage gegen den Ritterhuder. Nach Paragraph 142 im Strafgesetzbuch steht darauf eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Auch schreibt dieser Paragraf vor, „eine nach den Umständen angemessene Zeit“ zu warten.

Zu dem Vorfall wurde der Busfahrer aus Gnarrenburg als Zeuge vernommen. „Ich habe nichts gehört“, sagte er aus. „Da ist nur jemand gekommen und hat gesagt, dass mir jemand an den Bus gefahren sei.“ Der festgestellte Schaden am Radkasten betrug fast 1200 Euro. Der Schaden ist inzwischen von der Versicherung des 37-Jährigen beglichen worden.

Auf Rückfrage von Richterin Kopischke sagte der Busfahrer weiter, dass er den Bus täglich fahre. „Ich mache morgens immer eine Kontrolle von Öl und Wasser und gehe um den Bus herum.“ Dabei habe er nichts wahrgenommen, so der Zeuge. Damit war ausgeschlossen, dass der Schaden möglicherweise schon vorher entstanden war.

Außerdem waren noch drei weitere Mütter als Zeugen geladen. Sie hatten ihre Kinder zur Abfahrt begleitet. „Wie war die Geräuschkulisse?“, fragte die Vorsitzende eine 40-jährige Ritterhuderin. „Das hat ganz schön gerumst“, war die Antwort. Wie zwei Gegenstände, die aneinander „schaben“, sagte eine weitere Zeugin, 39 Jahre alt, aus.

Bei dem Ritterhuder liegen noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister vor. Strafrichterin Kopischke und Jochen Busch, Rechtsanwalt des Angeklagten waren sich einig, dass eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung vorstellbar sei. Danach kann „die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht“.

Zwingend ist aber bei 153a, nämlich das Verfahren einzustellen, dass neben Richter und Angeklagten auch die Staatsanwaltschaft dem zustimmt. Diese Voraussetzung war in diesem Fall erfüllt. So erließ Richterin Johanna Kopischke den Beschluss, das Verfahren vorläufig gegen eine Geldauflage von 600 Euro für das SOS-Kinderdorf Worpswede einzustellen.

Sind die 600 Euro, hier in 100-Euro-Monatsraten, bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Damit ist der Familienvater weiterhin nicht vorbestraft. Es gibt keine Eintragung ins Bundeszentralregister.