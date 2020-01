Osterholz-Scharmbeck. Das „Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft“ an der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck und „OHZ-Power“, eine Initiative der Wirtschaftsförderung des Landkreises Osterholz, bieten im ersten Halbjahr 2020 wieder ein umfangreiches Veranstaltungs-Programm an. Gestartet wird im „Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft“ mit dem Thema „Vererben – aber richtig“. Bei der Errichtung und Abfassung eines Testaments gibt es einige Fallstricke zu beachten. Bernhard Konitz, ehemaliger Direktor des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck, wird darüber am Mittwoch, 15. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr aufklären. Weiter geht es mit „Kinaesthetics für pflegende Angehörige“. Sigrid Garbade informiert über einen kostenlosen Grundkursus, in dem die pflegenden Angehörigen eigene Beweglichkeit nutzten, erhalten und verbessern, um alltägliche Aktivitäten zu meistern. Interessierte können sich für einen der zwei Informationsabende (Mittwoch, 29. Januar, oder Mittwoch 5. Februar) anmelden.

Margot Kempff-Synofzik von der Alzheimer Gesellschaft Lilienthal spricht am Mittwoch, 19. Februar, über „In eigener oder fremder Umgebung – leben mit Demenz“. Von 18.30 bis 20 Uhr geht es um Orientierung im alltäglichen Umfeld. Demenz verstehen – dieser Wochenendkursus mit Marion Zimmermann (Familien-Pflegeschule Brake) findet am 27. und 28. März (Freitag von 16 bis 19 Uhr und Sonnabend von 10 bis 16 Uhr) statt. Grundwissen, praktische Tipps im täglichen Umgang und zur Bewältigung des Rollenwechsels sowie finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten zur Entlastung von pflegenden Angehörigen sind die Inhalte. Der Kursus „Was tun bei Pflegebedürftigkeit? – Wie Pflege zu Hause funktionieren kann“ soll von Marion Zimmermann (Familien-Pflegeschule Brake) am Mittwoch, 22. April, 18.30 bis 20 Uhr, geleitet werden. Der Kursus soll neben anschaulichen Fallbeispielen die wichtigsten Finanzierungsgrundlagen durch die Pflegeversicherung vermitteln.

Unter der Überschrift „Praktische Tipps zum Thema Einbruchsicherung“ werden solche am Mittwoch, 29. April, vorgestellt. Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz informiert von 18.30 bis 19.30 Uhr. Das Halbjahresprogramm endet mit dem Thema „Zwischen den Welten – Zeitmanagement für Pflegende“. Anke Tielker, pflegende Mutter seit über zwölf Jahren und Unternehmensberaterin, spricht über den Unterschied zwischen „Arbeit“ und „Verpflichtung“ und weshalb das für Pflegende wichtig und nützlich ist. Interessierte sind für Dienstag, 5. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr eingeladen.

Das Musterhaus wird auch am Publica-Wochenende in Osterholz-Scharmbeck, 6. und 7. Juni, mit einem Messestand vertreten sein. Rund um das Thema „Wohnen im Alter“ können Messebesucher sich informieren.

Anmeldungen für die Veranstaltungen im Musterhaus, Bahnhofstraße 51 a, werden unter Telefon 0 47 91 / 9 30 36 22 oder per E-Mail an musterhaus@landkreis-osterholz.de entgegen genommen. Weitere Informationen sind im Internet unterwww.landkreis-osterholz.de/musterhauszu finden.

Die Initiative „OHZ-Power“ bietet für das erste Halbjahr diverse Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Los geht es am Dienstag, 28. Januar, mit „Sicherheit am Arbeitsplatz mit Kundenverkehr“. Andreas Reddig (Polizeiinspektion Verden/Osterholz) spricht über die Risiken für Übergriffe an Arbeitsplätzen. Dabei werden praktische Handlungsmöglichkeiten vorgestellt. Der Vortrag findet im Netz-Zentrum von 19 bis 21 Uhr statt.

Klaus Dettmar, Personalberater bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, referiert am Donnerstag, 20. Februar, zum Thema „Soziale Medien und ihr Nutzen bei der Personalgewinnung“ ab 17 Uhr im Netz-Zentrum. Dettmar erläutert Fragen zur sinnvollen Personalgewinnung für Betriebe mit Facebook, Instagram, YouTube und Co. Zusätzlich besteht die Möglichkeit am Website-Check für Unternehmen am Dienstag, 17. März, teilzunehmen. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.landkreisosterholz.de (Wirtschaftstermine).

Alles zum Thema „Datenschutzgrundverordnung – aktuelle Entwicklungen und praktische Umsetzungstipps“ erfahren Teilnehmer am Donnerstag, 27. Februar, ab 17 Uhr. Sven Venzke-Caprarese (DSN Holding GmbH) informiert dazu im Netz-Zentrum. Das „Ausbildungs-Netzwerk OHZ“ wird an den Dienstagen 17. März und 7. Juli von Andrea Krückemeier, Projektleiterin Pro-Arbeit, moderiert. Der branchenübergreifende Austausch zu allen Themen rund um die Ausbildung findet von 9 bis 11 Uhr bei Pro-Arbeit statt.

„Bewerb(er)ungsmanagement“ heißt ein weiterer Workshop mit Klaus Dettmar am Donnerstag, 23. April, von 17 bis 19 Uhr. Dettmar geht auf Startpunkt, Umgang, neue Zielgruppen, Onboarding und Mitarbeiterbindung im Netz-Zentrum ein. Am Mittwoch, 28. April, dreht sich alles um das Thema „Scheitern und Neubeginn“. Die Gründung eines Unternehmens schließt die Gefahr des Scheiterns automatisch mit ein. Was passiert wirklich, wenn ein Unternehmen nach erfolgreichen Jahren scheitert? Wie ist der Ablauf, was kommt auf die Unternehmer zu? Wie kann ein Neustart gelingen? Ina Hacheney, Mental- und Strategiecoach für Unternehmerinnen, beantwortet diese Fragen von 9 bis 12 Uhr bei der ProArbeit.

„Instagram als Marketingtool“ ist ein Seminar mit Sandra Lachmann (Digitale Unternehmenskommunikation) am Dienstag, 12. Mai, betitelt. Es geht um Selbstständige und kleine Unternehmen, die durch Instagram profitieren können. Von 9 bis 13 Uhr erfahren Teilnehmer alles über dieses Thema bei der ProArbeit.

Bühne frei: Auszubildende aus dem Landkreis Osterholz stellen am Mittwoch, 24. Juni, von 8.30 bis 12 Uhr in der Stadthalle Osterholz auf kreative Art und Weise ihre Betriebe vor. Eine Veranstaltung zum Zuhören und Informieren, zum Kennenlernen, Austauschen, Mitmachen und Netzwerken für alle Interessierten. Die Moderation übernimmt Malte Völz.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen von „OHZ-Power“ gibt es unter www.proarbeit-ohz.de oder www.landkreis-osterholz.de. Anmeldungen sind unter Telefon 0 47 91 / 9 30 36 22 oder per E-Mail an ohzpower@proarbeit-ohz.de ab sofort möglich.