Die Auswahl ist riesig: Auch die Vereinsvorsitzende Susanne Pross (links) und ihre Stellvertreterin Brunhilde Gudehus haben die Qual der Wahl bei der Büchersuche in der Beverstedter Leselust. (Andrea Grotheer)

Beverstedt. Bücher, soweit das Auge reicht: In den Räumen des Vereins Leselust in der Logestraße 25 in Beverstedt ist jedes Regal reichlich mit Lesestoff gefüllt. Seit neun Jahren werden dort ehrenamtlich gespendete Bücher aus zweiter Hand zum günstigen Preis verkauft.

„90 Prozent der Bücher kosten einen Euro“, sagt Brunhilde Gudehus. Die Loxstedterin engagiert sich seit gut sechs Jahren im Verein und wurde im November vergangenen Jahres zur neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. „Ich lese selber gern und bin hier eine gute Kundin“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Als ehemalige Kindergartenleiterin ist sie für den Bereich der Kinder- und Jugendbücher zuständig, sortiert Bücher ein und nimmt auch mal Ladenhüter aus dem Regal. Gemeinsam mit Programmwartin Heike Fedderwitz, die ebenfalls pensionierte Kindergartenleiterin ist, übernimmt sie auch Lesungen im Ferienprogramm, zu denen Vorschulkinder und Schulanfänger eingeladen sind.

Reine Frauensache

Der Verein hat aktuell 32 Mitglieder, 23 von ihnen – ausschließlich Frauen – sind aktiv dabei. Sie übernehmen den Verkauf der Bücher während der Öffnungszeiten, kümmern sich in themenbezogenen Arbeitskreisen um die Organisation und gestalten beispielsweise auch die Schaufensterdekoration, mit der die Bücher immer wieder liebevoll in Szene gesetzt werden. „Ich liebe diese Atmosphäre“, schwärmt Gisela Junghans-Cordes, die sich seit Vereinsgründung bei der Leselust einbringt, von ihrer Arbeit zwischen all den Büchern. Und auch Katrin Beilharz, die selber gerne liest, nickt zustimmend.

Kassenwartin des Vereins ist Anna Deli, als Schriftwartin ist Tanja Kieseheier im November neu in den Vorstand gewählt worden. Vorsitzende des Vereins ist seit seiner Gründung Susanne Pross. „Wir freuen uns weiterhin über Spenden von gut erhaltenen Büchern“, sagt die Bokelerin. Potenzielle Geber werden allerdings gebeten, vorher einen Termin abzusprechen. Die Bücher müssen zunächst durchgesehen werden, um zu überprüfen, was davon in der Leselust gebraucht wird. „Wir sortieren vor und sehen, was wir schon haben“, erklärt Susanne Pross. Zudem verfüge das Ladenlokal nur über eine begrenzte Lagerfläche. Auch Hausbesuche übernimmt die Vorsitzende auf Wunsch, um bei Umzügen oder Haushaltsauflösungen für die Leselust passende Bücher auszusuchen. „Wir haben viele Kunden, die nach bestimmten Büchern gucken, gefragt sind regionale Sachen oder Antiquarisches“, erzählt Susanne Pross. Zum Sortiment der Leselust gehören auch Bücher, die so wertvoll sind, dass sie nicht für einen Euro verkauft werden können. „Das sind Bücher mit Sammlerwert oder auch aktuelle Chroniken“, gibt die Vorsitzende Beispiele. In unregelmäßigen Abständen werden Aktionswochen angeboten. So gibt es während der Sommerferien alle antiquarischen Bücher zum halben Preis.

Vor wenigen Wochen ist eine neue Aktion der Leselust im Seniorenheim Wachholz angelaufen: Jeden Montag findet von 15 bis 16 Uhr eine Lesung für die Bewohner statt. Einmal im Monat trifft sich zudem ein Literaturgesprächskreis in den Räumen der Leselust. Lesungen und Buchvorstellungen gehören fest zum Programm des Vereins. „Das hat sich verändert“, sagt Susanne Pross. Man habe zaghaft angefangen und biete mittlerweile ein bis zwei Lesungen im Monat. Die Themen seien weit gestreut, Regionalität, die sich auf das Buch oder die Herkunft der Autoren beziehen könne, werde jedoch immer berücksichtigt. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von der aus fünf Frauen bestehenden Programmplanungsgruppe, die sich mehrmals jährlich trifft. „Momentan haben wir mehr Angebote, als wir unterbringen können“, freut sich Susanne Pross über das Interesse der Autoren, die zum Teil auch mehrmals zu Gast sind. „Riemels ut Meckels“ heißt es etwa am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, wenn Autor Fabian Stemmermann plattdeutsch vorliest. Im Rahmen des Vorlesefiebers der Gemeinde Beverstedt ist Dagmar Fischer am Dienstag, 21. Mai, ab 18 Uhr mit eigenen Texten unter der Überschrift „Frau unterwegs“ zu Gast. Ebenfalls zum Vorlesefieber lesen Rena Hesse, Marion Essler, Risa del Mar und Britta Parth am Mittwoch, 22. Mai, ab 18 Uhr. Als „Seelenträume in Farben“ betiteln sie ihre Texte aus dem Schreibatelier. Am Freitag, 21. Juni, liest die aus Cuxhaven stammende Autorin Christine Heybl ab 20 Uhr aus ihrem Buch „Kant und das Klima“ passend zur aktuellen Klima-Diskussion. Sein neuestes Werk „Die Elemente des Todes“ stellt Axel Petermann am Freitag, 5. Juli, ab 20 Uhr vor. Für alle Lesungen wird eine Anmeldung empfohlen, ein Eintrittsgeld wird erhoben. Bei den Beiträgen zum Vorlesefieber ist der Eintritt frei.

Geöffnet hat die Leselust montags bis mittwochs jeweils von 15 bis 18 Uhr, am Donnerstag ist geschlossen. Freitags ist von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr das Stöbern in den Regalen möglich, außerdem am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr. Zu erreichen ist die Leselust unter Telefon 0 47 47 / 93 17 84. Informationen sind auch unter www.leselust-beverstedt.de zu finden. Im nächsten Jahr soll das zehnjährige Bestehen mit einer Feier begangen werden, die Planungen dazu laufen bereits.