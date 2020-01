Der gebürtige Uthleder und Heimatforscher Hans-Dieter Lüerssen hat die Ergebnisse seiner Arbeit jetzt in Buchform herausgegeben. Eine CD mit Liedern in Hoch- und Plattdeutsch ergänzt das gedruckte Werk. (Andreas Palme)

Uthlede. „Zu meinem 80. Geburtstag hatte ich mir vorgenommen, meine ganzen Notizen zu einem Buch zusammenzufassen, bevor sie auf Zetteln in irgendwelchen Regalen oder Schubladen vor sich hin schlummerten“, erinnert sich der ehemalige Ortsheimatpfleger Hans-Dieter Lüerssen. Das Ergebnis der Überlegungen: ein gerade veröffentlichtes Buch. Unter dem Titel „Mit 80 dör’t Doorp“ blickt der Uthleder auf seine 80 Lebensjahre zurück, die Lüerssen zum größten Teil in Uthlede verbracht hat.

„Zwischen Kindheit und Seniorendasein ist da Allerhand zusammengekommen“, betont der rüstige Senior bei der Präsentation des Druckwerkes. „Der Titel“, so Lüerssen mit einem Augenzwinkern, „soll auf mein interessantes, 80 Jahre währendes Leben hinweisen und nicht auf einen Raser, der mit hoher Geschwindigkeit durch Uthlede rast“. Doch es ist nicht nur die Geschichte, die ihn begeistert. Eine Begeisterung, die in seiner fünfjährigen Funktion als Ortsheimatpfleger ihren Höhepunkt fand. Hans-Dieter Lüerssen ist auch ein Freund der Musik.

Noten und Texte inklusive

Schon in frühester Jugend spielte Lüerssen im Posaunenchor Uthledes mit, den sein Vater leitete. Als langjähriges Mitglied im Männergesangverein ist der Autor, der jüngst für seine 65-jährige Mitgliedschaft geehrt worden ist, eng mit der traditionellen Musik verbunden. So hat er zum 900-jährigen Bestehen des Dorfes vor zehn Jahren das Lied „Us Dorp up de Geest“, geschrieben, das seinerzeit vom Frauenchor auf den Jubiläumsveranstaltungen gesungen wurde. Inzwischen sind weitere Lieder dazu gekommen, die als Noten und auch als Texte ebenfalls in dem Buch enthalten sind. Unter ihnen auch das „Uthleder Schullied“, das vom Chor der Grundschule präsentiert wurde.

Lüerssen beginnt in seinem Rückblick vor etwa 200 Jahren und erinnert an Uthlede als Hochburg der ländlichen Uhrmacherkunst. „Mein Opa hat mir bei Spaziergängen durch den Ort und seine Umgebung viel erzählt“, berichtet der Autor aus der Zeit seiner Jugend. Aus diesen Erinnerungen resultiert auch das Kapitel mit der Sage vom „Heidteller“, einem Unhold, der in der Heide zwischen Uthlede und Hagen sein Unwesen getrieben haben soll.

Ein weiterer Abschnitt des 112-seitigen Buches widmet sich der jüngeren Vergangenheit. In „Opas Sommernachtsdroom“ wandert er durch die Straßen von Uthlede und erinnert an die zahlreichen Firmen und Betriebe, die hier in früheren Jahrzehnten ansässig waren. Holzschuhmacher, Schuster und Hausschlachter werden ebenso erwähnt wie die Errichtung einer Steele in Erinnerung an die Deportation der jüdischen Einwohner aus der Achterstraße.

Mancher Uthleder wird sich beim Lesen gern an die alten Betriebe erinnern. Aber auch aktuelle Ereignisse wie das Aufstellen des Maibaums, der erste Butterkuchen des Heimatvereins in der Saison oder die vor gerade einem Jahr geschlossene Volksbank-Geschäftsstelle hat er in einem Gedicht festgehalten. So wechseln sich amüsante und informative Texte ab, teilweise in Hoch- und auch in Plattdeutsch.

Zahlreiche Abschnitte sind mit Fotos und Zeichnungen der Enkel und Urenkel des Autors liebevoll illustriert worden. Die Erhaltung der niederdeutschen Sprache liegt dem Heimatforscher Lüerssen besonders am Herzen. Gerade ganz frisch aus der Presse gekommen ist dazu auch eine CD, die der Osterholzer Akkordeonsolist Detlef Gödicke bespielt und besungen hat. Als Bonus sind auf dem Tonträger zusätzlich alle Titel nur instrumental enthalten, sodass man mit den Texten aus dem Buch mitsingen oder mit Hilfe der Noten auch mitspielen kann.

