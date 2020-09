Helmut Feldmann ist ein schwerkranker Mann. Seiner Willenskraft tut das keinen Abbruch. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Helmut Feldmann geht es derzeit „relativ gut“, wie er versichert. „Treppensteigen ist ein Problem, aber ein Spaziergang von der Länge einer Stunde, das geht.“ Der 74-Jährige, der in Pennigbüttel aufgewachsen ist, aber im westfälischen Marl lebt, leidet an COPD, einer chronisch fortschreitenden Erkrankung der Lunge. Mehrere Palliativmediziner haben ihm schon bescheinigt, dass er „austherapiert“ sei. Feldmann ist sympathisch, eine hagere Erscheinung, aber man spürt die Energie, die er trotz seiner angeschlagenen körperlichen Konstitution zu mobilisieren vermag. „Willenskraft kann man sich erarbeiten“, sagt er.

Was man bewirken kann, wenn man mit Verve und Beharrlichkeit für eine Sache streitet, hat er als Kommunalpolitiker mit SPD-Parteibuch und als Führungskraft in Sozialverbänden bewiesen. Und in Gerichtssälen. Zusammen mit drei Mitstreitern, darunter zwei Ärzten, die inzwischen alle verstorben sind, hat er mittels einer beim Bundesverfassungsgericht eingereichten Beschwerde prüfen lassen, ob die 2015 vom Bundestag beschlossene Verschärfung der Regelungen für die Sterbehilfe mit der Verfassung vereinbar ist. Vier Jahre hat er dafür gekämpft. Im Februar bekam er Recht. Mehrere Fernsehsender hatten bei ihm zu Hause auf die Urteilsverkündung gewartet, um seine Reaktion zu filmen.

Zwar zielte die geänderte Fassung des Strafgesetzbuch-Paragrafen 217 auf die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“; sie traf aber nach Ansicht von Kritikern auch Mediziner. Die Karlsruher Richter, so Feldmann, hätten seine Auffassung geteilt, dass es die im Grundgesetz geschützte Menschenwürde und das Recht auf Selbstbestimmung verletzt, wenn man Schwerstkranken die gesuchte Hilfe beim Sterben verweigert. Der SPD-Politiker – und Epidemiologe – Karl Lauterbach hat dem Genossen kürzlich „für sein besonderes und außergewöhnliches Engagement“ gedankt, das zu dem höchstrichterlichen Urteil geführt habe. Lauterbach schrieb ihm, er sehe „eine größer werdende Bereitschaft, das am Lebensende nicht vermeidbare Leid in die Hände der Betroffenen selbst zu geben“.

Feldmann hält sich derzeit für einige Tage in Osterholz-Scharmbeck auf, um seine dort lebende Schwester Erika (81) zu besuchen. Sie waren insgesamt fünf Geschwister. Drei sind bereits verstorben; wie der Vater, der erst 61 war, als sein Leben endete. Vermutliche Todesursache: COPD. Im Totenschein stand „Herz-Asthma“, aber die Lungenerkrankung COPD sei damals och weitgehend unbekannt gewesen, erklärt Feldmann, der nach einem entsprechenden Test weiß, dass man wegen der familiären Häufungen hinsichtlich der bei ihm diagnostizierten Lungenerkrankung von einer genetischen Disposition ausgehen kann.

Feldmann hat kürzlich eine schwere Operation über sich ergehen lassen müssen. Die COPD-Diagnose bekam er vor 25 Jahren. Er hat dann sofort mit dem Rauchen aufgehört und die Ernährung umgestellt. „Die Lungenfachärztin hat über meine relativ stabilen Werte gestaunt.“

Der Rentner hat seinen Beruf als Elektrotechniker aus gesundheitlichen Gründen schon mit 50 aufgeben müssen. Er laboriert auch an chronischen Rückenbeschwerden. Wenn er sich mit seiner Schwester Erika trifft, tauschen sie gerne Kindheitserinnerungen aus. Es muss aber kein ganz so unbeschwertes Aufwachsen gewesen sein, im Dorf Teufelsmoor, „letztes Haus in Richtung Worpswede“. Da beide Eltern berufstätig waren und im Nebenerwerb Landwirtschaft betrieben wurde, war es vor allem an den Kindern, die fünf Kühe sowie Schweine, Hühner und Kaninchen zu versorgen.

Die Schwester spricht von „Einsamkeit“, wenn sie das Leben in der abgelegenen Siedlung beschreibt. „Zur Schule mussten wir eine halbe Stunde laufen, mit Holzschuhen, im Winter auch durch hohen Schnee.“ Auch über diese Phase seines Lebens schreibt Feldmann in seiner Autobiografie, die er nicht zuletzt aus „selbsttherapeutischen“ Motiven verfasst hat. Er zeigt auf einen Stapel Manuskripte. 800 Din-A 5-Seiten. „Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus“ soll noch in diesem Monat auf den Buchmarkt kommen.

Der „gläubig gewordene Mensch“ beschreibt sich darin selbst als zunächst nicht sonderlich gefestigte Person, die keinen guten Start ins Leben hatte, es aber in den Griff bekam und schließlich den Drang verspürte, anderen Menschen zu helfen. Die Botschaft: Wer auf einem falschen Gleis unterwegs ist, kommt irgendwann zu einer Weiche, an der er die Richtung ändern kann. Bei Feldmann waren es die „falschen Freunde“, durch die er auf Irrwege geriet, der Alkohol bei Siegen und Niederlagen der Hüttenbuscher Fußballer und schließlich sogar das Heroin, das im Umfeld der Rockband, bei der er am Schlagzeug saß, konsumiert wurde.

Sein Damaskus-Erlebnis verdankt er der Begegnung mit einer „tollen Frau, die mein Leben verändert hat“. Sie stellte ihm ein Ultimatum: „Drogen oder ich!“ Er wählte die Frau. „Wir sind jetzt 45 Jahre zusammen!“ Und trocken sei er seit 35 Jahren.

Feldmann will nicht so sterben wie seine Schwester, „die sich zwei Jahre lang unsäglich gequält hat“. Aufgrund der erfolgreichen Beschwerde in Karlsruhe ist er zuversichtlich, dass das Urteil den von ihm gewünschten Niederschlag im Strafgesetz und in den Statuten der Bundesärztekammer findet. „Vor dem Tod habe ich keine Angst. Die Beerdigung, mein Urnengrab, alles bezahlt und geregelt. Wenn der Zeitpunkt da und die Lebensqualität weg ist, rufe ich den Hausarzt an. Davor verspüre ich keine Furcht.“