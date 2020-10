Vier tote Fasane und zwei Stockenten lagen allein in einer Einfahrt. (fr)

Worpswede. Die Geste ist eindeutig: Wer jemandem ein totes Tier vor die Haustür legt, der bedroht das Leben des Adressaten nachdrücklich. Man kennt diese ultimative Warnung aus Mafia-Filmen, nicht jedoch aus der politischen Auseinandersetzung in der norddeutschen Provinz – bislang jedenfalls. Am Montagabend und Dienstagmittag entdeckten führende Vertreter der Waakhauser Bürgerinitiative, die sich, wie berichtet, gegen den örtlichen Schießstand wendet, Geflügel-Kadaver vor ihren Grundstücken. An einen Zufall mögen weder Andreas Oeller noch Silvia Vaßen-Langenbach glauben: Ersterer fand gleich vier tote Fasane und zwei Stockenten auf seiner Zuwegung, bei Vaßen-Langenbach hingen ebenfalls zwei tote Enten an Schildern an der Einfahrt. Beide Grundstücke liegen in Waakhausen und Viehland einige Hundert Meter auseinander.

Silvia Vaßen-Langenbach, selbst Jägerin, berichtet, dass das Federvieh vermutlich aus einem Wildhandel stammt: Es sei waidgerecht erlegt worden und war zuvor eingefroren, an einem Tier war noch ein entsprechendes Etikett mit einer Chargennummer zu erkennen. Dass dieses Etikett aber zum Überbringer führt, vermutet sie nicht. Dennoch sind die Fälle zur Anzeige gebracht worden. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bewertet die Vorgänge als Ordnungswidrigkeiten. Sie hat laut einer Sprecherin ein Verfahren eingeleitet und sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792/ 95 67 90 an die Polizeistation in Worpswede zu wenden.

Für die Bürgerinitiative stellen diese Vorfälle eindeutig eine weitere Eskalation der Auseinandersetzung dar und seien eine „nicht hinnehmbare Geschmacklosigkeit“, so Vaßen-Langenbach. Für sie ist klar: „Das ist kein Dummer-Jungen-Streich.“ Und sie berichtet, dass es auch zuvor schon bedrohliche Anrufe gegeben habe, entsprechende Anzeigen seien jedoch im Sande verlaufen. „Dass mittlerweile sogar unser Leben bedroht wird, ist aber eine neue Dimension.“

Unterdessen haben die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Worpswede und die Grünen in Worpswede und im Kreis in einer gemeinsamen Erklärung die jüngsten Vorfälle in Waakhausen verurteilt. Für die UWG und Grünen ist das eine neue „Eskalationsstufe“. „Bei allem Verständnis, dass die Auseinandersetzung um den weiteren Schießbetrieb sicherlich bei manchen Beteiligten auch ein sehr emotionales Thema ist, gibt es trotzdem aus unserer Sicht keinerlei Anlass die demokratische Diskussionskultur in dieser Art und Weise zu verlassen“, schreiben die beiden Gruppierungen.

Sie verweisen auf die nächste Sitzung des Kreisabfallausschusses am 3. November, in der die geforderte Gefährdungsanalyse zu den vermuteten Umweltbelastungen vorgestellt werden soll. „Welche Schlussfolgerungen im Anschluss daraus zu ziehen sind, lässt sich heute noch nicht sagen. Alle Seiten sollten jedoch zukünftig ein Interesse daran haben, sachlich Argumente am Tisch zu diskutieren und dann auch demokratische Entscheidungen zu treffen, statt nächtlich mit Drohungen gegen einzelne Beteiligte zu agieren.“