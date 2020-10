Der Landkreis Osterholz lässt den Schießstand Waakhausen gutachterlich untersuchen; ein abschließendes Ergebnis gibt es noch nicht. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Die nächste Sitzung des Kreistagsausschusses für Abfallwirtschaft am Dienstag, 3. November, wird unter anderem in Waakhausen und Umgebung mit Spannung erwartet. Dann nämlich soll es ab 14.30 Uhr im Osterholzer Kreishaus um die Gefährdungsbeurteilung gehen, die vermutlich von der Schießanlage für Mensch und Umwelt ausgeht. Wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, werden die entsprechende Analysen zu dieser Frage in der kommenden Woche wider Erwarten noch nicht abschließend vorliegen. Es würden lediglich erste Untersuchungsergebnisse öffentlich präsentiert, wie es die Ausschreibung des Gutachtens auch vorgesehen hatte.

Als die Tagesordnung vergangene Woche bekannt wurde, hatten vor allem die Schießplatz-Gegner gewarnt, der große Sitzungssaal könnte wegen der Brisanz des Themas zu klein sein. Wenn der Sachverständige seine Erkenntnisse präsentiere, so die Warnung etwa auch aus den Reihen der Worpsweder Grünen, dürfe kein Interessierter ausgeschlossen werden. Schließlich hatte die Verwaltung im Juni erklärt, sie gehe davon aus, dass das Gutachten im Spätsommer/Herbst vorliegen werde. Inzwischen räumte sie ein, es sei zu corona-bedingten Verzögerungen gekommen.

Zur Kritik an der Raumgröße stellte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann gegenüber der Redaktion fest: „Die Sitzung findet im größten Raum statt, der im Kreishaus zur Verfügung steht: im großen Sitzungssaal.“ Dort können unter Corona-Bedingungen maximal zehn Zuhörerinnen und Zuhörer Platz finden. Die Verwaltung will ab 14 Uhr die Plätze nach dem Windhund-Prinzip vergeben. Zuschauer müssen sich in eine vor Ort ausliegende Liste eintragen.