Schülerinnen und Schüler der BBS Osterholz-Scharmbeck geben ihre Stimme ab – bei der Juniorwahl. (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. Anlässlich der Europawahl hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt die Schulen in seinem Wahlkreis zur Teilnahme an der Juniorwahl aufgerufen. Dabei stellen die Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zwölf den Ablauf der Europawahl am 26. Mai nach. In den teilnehmenden Schulen werden „Wahllokale“ mit Wahlkabinen, Wahlhelfern und Stimmzetteln, die denen der Europawahl entsprechen, eingerichtet. Im Landkreis Osterholz beteiligen sich die Gymnasien Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck, die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck und die Waldschule Schwanewede an der Juniorwahl.

Frank Helmes, Leiter des Fachbereichs Politik an der BBS, hat sich mit seinen Schülerinnen und Schülern in den vier Unterrichtsstunden, die der Juniorwahl vorangegangen sind, intensiv mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinandergesetzt. Dabei hatten die jungen Leute unter anderem festgestellt, dass der (inzwischen abgeschaltete) „Wahl-O-Mat“, mit dem unentschlossene Wähler die Partei finden konnten, die am besten ihre Wünsche und Bedürfnisse repräsentieren würde, zum Teil von den Wahlprogrammen abweichende Angaben anzeigte. „Das war besonders bei einer rechtsgerichteten Partei auffällig, die in ihrem Wahlprogramm eine Abwendung von der EU propagierte, davon aber nichts in ihrem Profil beim Wahl-O-Mat zeigte“, erklärte Frank Helmes.

Emelie Joswig und Lina Mollzahn, beide 18 Jahre alt, fungierten bei der Junior-Wahl für ihre Klasse als Wahlhelfer. Während Emelie schon eine Kommunalwahl als 16-jährige mitgemacht hat, ist Lina bei dieser Europawahl Erstwählerin. „Auf die Kommunalwahl damals habe ich mich nicht so besonders vorbereitet. Ich habe zwar mit meinen Eltern gesprochen und mir von ihnen erklären lassen, wie die Vorgänge im Wahllokal ablaufen, aber ich habe mich nicht so wirklich für die Parteien und ihre Programme interessiert. Auch mit meinen Klassenkameraden hatte ich damals gesprochen und nach deren Meinung gefragt. Das ist jetzt anders, besonders auch nach dem Unterricht. Ich bin jetzt viel mehr interessiert und fühle mich nach dem Unterricht auch viel besser auf die Wahl vorbereitet“, erzählte Emelie Joswig.

Auch Lina Mollzahn hatte sich im Vorfeld der Wahl in ihrer Familie und ihrem Freundeskreis umgehört. Sich mit Freunden und der Familie zu unterhalten, rege viel mehr zum eigenen Nachdenken an, findet sie. „Das Internet lügt oftmals. Besser finde ich da schon die schriftlichen Wahlprogramme der Parteien.“

Die beiden Wahlhelferinnen gehen davon aus, dass die meisten ihrer Klassenkameraden zur Europawahl gehen werden. „Ich bin entschlossen, wählen zu gehen, weil ich an meiner Zukunft interessiert bin“, sagte Emelie.

Eine Mini-Umfrage unter den Klassenkameraden ergab, dass einige ihr Kreuz bei den Linken gemacht hatten. „Ich habe Die Linke gewählt, damit die Rechten nicht so viele Stimmen bekommen“, erklärte eine Jungwählerin. Auch die Tierschutzpartei war bei den Juniorwählern der BBS gut angekommen. „Sie brauchen mehr Sitze im Parlament, um ihre Sichtweisen besser zu vertreten“, erklärten mehrere Schülerinnen und Schüler.

Die Ergebnisse der Juniorwahl übrigens werden erst an diesem Freitagabend, 24. Mai, um 18 Uhr von den teilnehmenden Schulen ausgezählt.