Walter Dammann vier weitere Jahre an der Spitze

Dieses Dreigestirn bildet den VdK-Vorstand: Stellvertreter Otto Neumann, Vorsitzender Walter Damman und Stellvertreter Klaus-Wilhelm Portermann (von links). (Armbrust)

Osterholz-Scharmbeck. Wahlen zum Vorstand standen beim Kreisverband Osterholz des VdK-Sozialverbandes auf der Tagesordnung. Dabei bestätigten die Delegierten in der Gaststätte Ludwigslust die Vorstandsmitglieder weitgehend in ihren Ämtern. Kreisverbandsvorsitzender bleibt für die nächsten vier Jahre Walter Dammann, sein Stellvertreter heißt nach wie vor Klaus-Wilhelm Portermann. Neu gewählt wurde auf dem Verbandstag als zweiter Stellvertreter Otto Neumann. Als Schriftführerin bestätigten die Delegierten Marion Zebralla-Fischer, Günter Frankenfeld als Stellvertreter.

Weiter gehören dem Vorstand als Kassenwartin Renate Portermann und als Stellvertreterin Christiane Chairselle an. Frauenvertreterin wurde Edith Stelljes, ihre Stellverteterin Ute Frankenfeld. Außerdem wählten die Delegierten Beisitzer und Kassenprüfer.

Zu Gast waren auf der Versammlung Jutta Da Corte, stellvertretende Landesvorsitzende, und Pressesprecherin Christina Diekmann vom Landesverband Niedersachsen-Bremen. Da Corte machte den Delegierten Mut, wenngleich im vorgerückten Alter, dann doch „mit Menschen zusammen zu sein und sich auszutauschen“. Als vorbildlich bezeichnete sie eine Delmenhorsterin, die sich in 17 Vereinen engagiert – im Alter von 88 Jahren. „Sie sind unsere Basis und unbezahlbar in Ihrem Ehrenamt“, sagte Da Corte zu den Delegierten aus den sechs Ortsverbände.

Pressesprecherin Diekmann verwies auf die deutschlandweite Kampagne „Wie geht eine gerechte Rente?“ des VdK-Sozialverbandes. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es in Deutschland in Sachen Rente eben nicht gerecht zugeht. Gleichzeitig bieten wir Lösungen an, wie es stattdessen funktionieren kann.“ Diekmann zufolge fordert der Verband, dass alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenvesicherung einzahlen. „Dazu zählen dann auch Beamte, Selbstständige und Politiker.“

Sie betonte, jede Generation müsse sich grundsätzlich auf eine gute Absicherung durch die gesetzliche Rente verlassen können. Das gelte besonders für die, die jahrzehntelang aus kleinen Einkommen ihre Beiträge bezahlt hätten, so die Pressesprecherin. Auch Krankheit dürfe nicht arm machen. Darum seien die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente „komplett“ zu streichen, forderte die Referentin. Im Blick hatte sie auch das Problem der Altersarmut. Deshalb sollten nach ihren Worten große Vermögen und hohe Einkommen so besteuert werden, dass ein sozialer Ausgleich erzielt werde.

Landrat Bernd Lütjen betonte in seinem Grußwort, dass der VdK-Kreisverband ein Partner des Landkreises sei. „Sie unterstützen Menschen, die Probleme haben, in verschiedenen Bereichen. Das ist eine wichtige Arbeit“, lobte er das Engagement des Verbandes.

Seinen Dank sprach Klaus Sass den Delegierten als stellvertretender Bürgermeister für „viele Jahre kompetenter Verbandsarbeit“ aus. „Sie sind fleißig dabei und leisten eine tolle Arbeit.“

Der Vorsitzende Walter Dammann, der auch Kreisbehindertenbeauftragter ist, sagte zu den Delegierten, dass es zukünftig von großer Bedeutung sei, sich im Landkreis für barrierefreie Bushaltestellen einzusetzen. Vorbildlich nannte er mit Blick darauf den Landkreis Rotenburg/Wümme.

Zahlen hatte Kreisgeschäftsführer Jan Güldner, seit Mitte 2016 im Amt, parat. „Die Mitgliederzahlen haben sich positiv entwickelt und sind um acht Prozent gestiegen.“ In den vergangenen vier Jahren seien 1480 Verfahren gelaufen, sagte Güldner. Dadurch sind nach seinen Worten für um die 2000 Mitglieder fast 600 000 Euro an Rentennachzahlungen erstritten worden.

Die Kreisgeschäftsstelle des VdK ist in der Marktstraße 2 in Osterholz-Scharmbeck untergebracht. Die Telefonnummer lautet 0 47 91 / 43 46. Außerdem gibt es Informationen zum VdK im Internet.