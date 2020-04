Über 1000 Urteile sind 2019 in neun Monaten vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck gefällt worden. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Landkreis. Im Landkreis Osterholz scheint die Chemie unter Nachbarn, zu stimmen. Zumindest eher als unter Mietern und Vermietern. Diese Vermutung legen die Zahlen des Zivilgerichtes im Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck für die Monate Januar bis September 2019 nahe. Denn, laut Amtsgerichtssprecher Marcus Lemke, hatten in dem Zeitraum die Zivilrichter nur 14 Nachbarschaftskonflikte, dafür aber 142 Wohnmietsachen zu klären. Insgesamt waren beim Zivilgericht in der Zeit 583 Fälle eingegangen. Bei 67 von ihnen ging es um Haftpflichtleistungen aus Verkehrsunfällen.

Was Straftaten betraf, so hatten Strafrichterin Johanna Kopischke und Jugendrichterin Inken Tittel alle Hände voll zu tun. 419 Verfahren landeten auf ihren Schreibtischen. In 239 Fällen lag die Entscheidung bei der Strafrichterin, in 13 Verfahren beim Schöffengericht. 130 Mal war wiederum die Jugendrichterin gefragt. Das Jugendschöffengericht trat 37 Mal auf den Plan. Bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sei ein leichter Rückgang zu verzeichnen, teilt Lemke mit. Und was das Verbreiten und den Besitz von kinderpornographischen Schriften betrifft, sei es zu 15 Verfahren gekommen.

Zudem gab es 2019 einige personelle Veränderungen. Mitte März 2019 stieg Johanna Kopischke als Strafrichterin ein. Ende August wurde Inken Tittel in ihr Amt als neue Direktorin des Amtsgerichts eingeführt. Sie ist Nachfolgerin von Stefan Koch, der nun Vizepräsident des Landgerichts Verden ist. Lemke selbst kehrte nach einer sechsmonatigen Abordnung an das Landgericht Verden im Juni zum Amtsgericht zurück. Der ehemalige Strafrichter ist nun als Familienrichter tätig. Er befasst sich mit Scheidungen und Sorgerecht. Über das Sorgerecht entscheidet das Gericht, wenn ein Elternteil für sich das alleinige Sorgerecht beantragt. Auch gehört das Umgangsrecht zum Familienrecht.

Ausbildung am Amtsgericht

Darüber hinaus hat Ende November 2019 Familienrichterin Margarete Wollstatt das Amtsgericht aus Altersgründen verlassen. Sie begann am Amtsgericht in der Kreisstadt 1997, ging von 2008 bis 2010 zum Oberlandesgericht nach Oldenburg, um dann aber an ihre alte Wirkungsstätte in der Kreisstadt zurückzukehren. Auch die Personalratsvorsitzende und Behindertenbeauftragte, Monika Behrens, ist inzwischen in den Ruhestand gegangen. Richterin Christina Seeberg wiederum hat die Elternzeit beendet. Sie ist zuständig für Betreuungssachen, hier ist das Amtsgericht immer mit im Boot, und Familiensachen. Die Richterin ist außerdem Mediatorin. Bei Zivilprozessen wird eine solche Mediation eingesetzt. Im Gegensatz zu dem eigentlichen Zivilprozess findet sie nicht öffentlich statt. Denn bei der Mediation handelt es sich um ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, mit dem die Parteien freiwillig und eigenverantwortlich, aber mit Unterstützung eines oder mehrere Mediatoren, eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts zu erreichen versuchen.

Bundesweit gibt es derzeit 646 Amtsgerichte wie das in Osterholz-Scharmbeck. Innerhalb der Instanzen stehen diese Gerichte an der untersten Position und sind damit für verschiedene Rechtskonflikte die Eingangsinstanz. Vor dem Amtsgericht landen vor allem die zivilrechtlichen Angelegenheiten und Strafsachen. Übersteigt der Streitwert bei zivilrechtlichen Auseinandersetzungen 5000 Euro, geht der Fall allerdings vors Landgericht.

Damit eine Strafsache überhaupt vor das Amtsgericht kommt, muss davon ausgegangen werden, dass keine Haftstrafe, die länger als vier Jahre dauert, angesetzt wird. Darüber hinaus darf nicht davon auszugehen sein, dass der Beklagte in Sicherheitsverwahrung genommen oder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss.

Das Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck ist in drei Gebäuden untergebracht: dem Haupt- und Nebengebäude sowie dem Grundbuchamt. 55 Beschäftigte arbeiten dort. Einige Abteilungen befassen sich zudem mit Grundbuch- und Nachlassangelegenheiten. „Wir sind Ausbildungsgericht und bilden zurzeit zwei Justizfachwirtinnen aus", teilt Marcus Lemke mit. Die Ausbildung habe 2019 begonnen. Das Gericht sei darauf eingestellt, 2020 zwei bis drei weitere Auszubildende aufzunehmen. „Das hängt allerdings davon ab, ob entsprechende Bewerber aus dem hiesigen Bezirk eingestellt werden; das ist nicht unsere Entscheidung, da das Bewerbungsverfahren zentral läuft.“ Anders als früher könne daher nun wohnortnah ausgebildet werden.