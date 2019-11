Sie arbeiten Hand in Hand für das Weihnachtsmarkt-Erlebnis in Osterholz-Scharmbeck: Die Organisatoren aus dem Rathaus, von der Sparkasse Rotenburg Osterholz, vom Wirtschaftstreff Osterholz, Carolin Novak und von den Osterholzer Stadtwerken. (Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Der Weihnachtsmarkt muss sich wandeln, damit es spannend bleibt“, sagte Bürgermeister Torsten Rohde beim Pressegespräch zur Vorstellung des Weihnachtsmarktes. Und so konnten Stefan Tietjen, Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus, Susanne Stelljes und Sonja Sancken vom Fachbereich Kultur und Tourismus neben einigem Bewährten auch einige Neuerungen für den diesjährigen Markt, der am Freitag, 6. Dezember, seine imaginären Pforten öffnen wird, verkünden.

Die im vergangenen Jahr eingeführte Eisstockschießbahn behält ihren Platz gegenüber der Kirchentür. Auch in diesem Jahr wird Radio Bremen-Moderator Axel Pusitzky das eigentlich tief-winterliche, auf norddeutsche mild-moorige Wetterkonditionen heruntergetunte Sportevent zur Freude der Teilnehmer und Zuschauer moderieren. Und diese Zuschauer können den Wettkampf aus der Gemütlichkeit der den Eisstockschießstand umgebenden Imbissbuden bei neu auf dem Weihnachtsmarkt angebotenen Grünkohl-Burgern, Knipp-Tellern und anderen deftigen Leckereien genießen. Firmen, Vereine und andere Teams, die sich am Eisstockschießen beteiligen wollen, sind ab sofort aufgerufen, sich unter der Rufnummer 0 47 91 / 1 72 56 bei Susanne Stelljes im Rathaus anzumelden. Es sollten mindesten drei, besser noch vier Teammitglieder sein, raten die Veranstalter.

In diesem Jahr sponsert der Vorjahressieger, die Sparkasse Rotenburg Osterholz, die Preise der Gewinner, versprach Stefan Horeis, Bereichsleiter Marktbereich West bei der Sparkasse. Das Turnier beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Sonnabend um 16 Uhr auf dem Platz vor der Kirche am Haus der Diakonie. „Die Teilnahme für die Teams ist kostenlos, ein Startgeld wird nicht erhoben“, so Susanne Stelljes.

Eine Neuerung werden die Besucher des Kunsthandwerkerzeltes in der Marktmitte feststellen. Die fleißigen Damen des Deutschen Roten Kreuzes sahen keine Möglichkeit mehr, das so beliebte „Wohlfühl-Café“ im Zelt weiter zu betreiben. „Weil es schade um diese schöne Möglichkeit der Einkehr und des Ausruhens war, haben die Osterholzer Stadtwerke beschlossen, das Café zu sponsern. Ribana Colar vom Bocadillo übernimmt das gastronomische Angebot, außerdem wurde das Café optisch ein wenig umgestaltet, sodass jetzt auch Stehtische vorhanden sind“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström. Unter dem neuen Namen „Energie-Café“ haben die Besucher Gelegenheit, sich zwischen Budenbummel und Weihnachtsmann-Besuch wieder aufzuwärmen und aufzutanken. Der beliebte „Promi-Ausschank“, bei dem viele regional bekannte Größen aus Handel, Politik und Wirtschaft zu bestimmten Zeiten hinter dem Tresen stehen und Kaffee und Kuchen ausgeben, bleibt damit ebenfalls erhalten, versprach Meyer-Hammerström.

Musik wird es im Kunsthandwerkerzelt auch geben: Detlef Gödicke nimmt sein Akkordeon zur Hand und stimmt die Gäste beim Weihnachtswarmsingen auf die kommenden Feiertage ein. Jeder ist eingeladen, die altbekannten Weihnachtslieder – und vielleicht ein paar neuere – zusammen mit den anderen Gästen zu singen. Freunde des außergewöhnlichen Events treffen am Sonnabendnachmittag auf Event-Fotograf Reiner Freese aus Berlin. Er will die Besucher des Weihnachtsmarktes als „Walking Act“ zu außergewöhnlichen Bildern bewegen.

Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes steht die Willehadi-Kirche. Dort findet an allen drei Weihnachtsmarkttagen wieder die Krippenausstellung statt. Am Freitag, 6. Dezember, kommt außerdem um 19 Uhr der Bremer Jazzchor mit seinem Programm „Jazz goes Christmas“ in die Kirche, der Eintritt ist hier frei. Zum Ausklang des Weihnachtsmarktes findet in der Willehadi-Kirche am Sonntag um 18 Uhr auch wieder „Singt Weihnachten“ statt.

Die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher können sich beim Kinderschminken in allerlei lustige Charaktere verwandeln und dann dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann ihre Wünsche ins Ohr flüstern. Der Nikolaus kommt nämlich pünktlich am 6. Dezember nach Osterholz-Scharmbeck. Während er für die Kleinen ein offenes Ohr und kleine, süße Geschenke bereithält, hat er für die großen Besucher mit den Einzelhändlern der Innenstadt ein Moonlight-Shopping ausgemacht, verriet Bastian Grimm vom Wirtschaftstreff. „Die Einzelhändler haben am Freitag bis 22 Uhr geöffnet, und am Sonnabend werden die teilnehmenden Einzelhändler ihre Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet lassen.“

Am Sonnabend löst der Weihnachtsmann den Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt ab. Kinder, die am Nikolaustag nicht kommen konnten haben so Gelegenheit, bei dem rauschebärtigen wohlbeleibten alten Herrn ihre Wünsche zum Weihnachtsfest loszuwerden. Weihnachtlich wird es auch mit den Gauklern und Händlern von Domus Draconis, die am Wasserbecken am Haus am Markt mit ihren Zelten und Buden für mittelalterliche Atmosphäre sorgen.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, die Geschäfte in der Innenstadt sind bis 22 Uhr offen. Am Sonnabend, 7. Dezember, ist der Markt von 10 bis 20 Uhr geöffnet; die Geschäfte schließen um 18 Uhr. Am Sonntag, 8. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt nach dem Gottesdienst in der Willehadi-Kirche von 11 bis 18 Uhr.