Die Sportvereine erhalten vom Landkreis Osterholz finanzielle Unterstützung für diverse Sanierungsvorhaben. Dazu zählen Zuschüsse für das Erneuern von Heizungs- und Sanitäranlagen sowie das Umrüsten auf LED-Beleuchtung. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Edith Hünecken hatte es kommen sehen: Wenn der Landkreis Osterholz erst mal die Förderkriterien bei Sportstättenreparaturen lockert, dann steigt auch die Nachfrage sprunghaft an. Die Vorsitzende des Kreissportbunds (KSB), die seit Jahren auf den Sanierungsstau hingewiesen hat, kann sich nach gerade einmal einem halben Jahr bestätigt sehen: Obwohl die Mittel nach 18 Jahren von 60 000 Euro jetzt erstmalig auf 100 000 Euro aufgestockt wurden, ist nun das allermeiste davon bereits verplant. Das, so hieß es jetzt im Sportausschuss des Kreistags, sei ein Spiegelbild der allgemeinen Teuerung sowie des Umstands, dass neuerdings auch energetische Sanierungen förderfähig sind.

Zwölf Zuschussanträge für die Sportstätten von elf verschiedenen Vereinen wurden auf der jüngsten Sitzung behandelt und damit insgesamt gut 111 700 Euro freigegeben. Das Programm wäre damit eigentlich überzeichnet, doch einige Anträge waren bereits im Herbst 2019 eingegangen, als es noch Budgetreste gab. Sie waren von der Verwaltung in dringenden Fällen auch schon vorab genehmigt worden; denn nicht immer hatte sich beispielsweise der nötige Austausch einer Heizungsanlage lange vorher fristgerecht angekündigt.

Wie die zuständige Dezernentin Heike Schumacher auf Nachfrage mitteilte, stünden für dieses Jahr noch rund 26 000 Euro zur Verfügung, wenn die bisher bewilligten Mittel restlos abgerufen werden. Es seien aber bereits weitere und teils auch dringliche Zuschussanträge avisiert worden, sodass das Budget auf voraussichtlich noch 9000 Euro zusammenschmelze. Ob das reicht – und was passiert, wenn nicht – wird sich auf der nächsten Sitzung im November zeigen. „Es war jedenfalls gut und richtig, dass wir die Mittel in diesem Jahr erhöht haben“, stimmte Schumacher der KSB-Vorsitzenden zu. In der aktuellen Zuschussrunde reizen zwei Vereine mit ihren Vorhaben die Höchstsumme von 20 000 Euro pro Maßnahme aus, ein dritter bleibt nur knapp darunter. Für die dringende und mittlerweile erfolgte Sanierung seiner Vereinsräume machte der SV „Vorwärts“ Buschhausen Gesamtkosten von gut 70 000 Euro geltend. Der Landkreis beteiligt sich daran mit jeweils 20 000 Euro ebenso wie an der seit Jahren geplanten Sportplatz-Sanierung der SG Platjenwerbe, für die der Verein gut 100 000 Euro veranschlagt. Weitere 19 650 Euro gehen an den Tennis-Club Osterholz-Scharmbeck, in dessen beiden Hallen die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt wird. 12 350 Euro sind für den Beckedorfer Tennis-Club bestimmt; der Boden des vorderen Platzes in der Tennishalle musste bereits im Vorjahr saniert und die Außenwand des Gebäudes abgedichtet werden.

Mit 12 260 Euro wiederum kann der Ruderverein Osterholz-Scharmbeck rechnen, der im Bootshaus die Damen-WCs und -Duschen erneuern musste. Auf die TuSG Ritterhude entfallen 7080 Euro; sie renoviert nach der Freiluftsaison den Herren-Duschtrakt an der Außenanlage der Tennissparte. In diesem und vielen weiteren Fällen hatte es einen Ortstermin von Verwaltung und Vereinsspitze gegeben, wo die Sportler die Behörde von der Dringlichkeit ihrer Projekte überzeugen konnten. Nicht selten handelt es sich um Anlagen, die vier und mehr Jahrzehnte auf dem Buckel haben.

Die neue Flutlichtanlage am sogenannten zweiten Sportplatz des TSV Meyenburg wird laut Ausschussvotum mit 6440 Euro bezuschusst; weitere 2200 Euro soll der TSV für die Sanierung der beiden Duschräume im Vereinsheim Am Klingenberg erhalten. An den SV Blau-Weiß Bornreihe gehen 5690 Euro für die Sanierung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz am Schuldamm; in Bornreihe wie in Meyenburg geht es um die Umstellung von Metalldampflampen, die inzwischen nicht mehr hergestellt werden, auf eine LED-Beleuchtung.

Während der Kreis bei den Sportvereinen in der Regel ein Drittel der anerkannten Gesamtkosten trägt, handelt es sich bei Schützenvereinen um ein Fünftel der jeweiligen Summe. Die Oldendorfer Schützen mussten bereits im vergangenen Winter ihre betagte Heizungsanlage im Schützenhaus erneuern; der Landkreis legt 2820 Euro dazu. Zudem erneuert der Schützenverein Schwanewede den Bodenbelag am Luftgewehr-Stand. Der 1990 verlegte Teppich ist dort aus Sicherheitsgründen inzwischen nicht mehr zulässig.

Der ASV Ihlpohl schließlich kann mit 2000 Euro aus der Landkreis-Kasse rechnen. Die Heizung im Vereinshaus macht Probleme; die Anlage ist 17 Jahre alt und ein Austausch kann nach den Förderrichtlinien normalerweise erst nach 20 Jahren bezuschusst werden. Es soll aber eine Ausnahme geben, weil Fachleute eine Reparatur für unwirtschaftlich halten und die Sache dringend ist: Wegen eines Elektronikdefekts kommt es zu Aussetzern, die Heizung lässt sich nicht mehr regulieren.

Die Dezernentin Heike Schumacher erklärte den Abgeordneten, alle Landkreis-Mittel stünden für die Dauer von zwölf Monaten zum Abruf bereit; wenn ein Verein die Maßnahme innerhalb dieses Zeitraums nicht umsetzt, muss anschließend ein neuer Zuschussantrag gestellt werden.

Die Seniorenvertreterin Annefriede Thoms, die als beratendes Mitglied dem Sportausschuss angehört, gab zu Protokoll, sie wünsche sich auch eine Unterstützung von Seniorengruppen, die ohne Vereinsbindung Sport treiben. Vielerorts gebe es alte oder auch behinderte Menschen, die beispielsweise in Begegnungsstätten zusammenkommen und die unter ehrenamtlicher Leitung fit und beweglich bleiben, sagte Thoms und erweiterte damit den Themenkreis von der Sportstättenförderung zur Sportförderung.

Erika Simon (Grüne) versuchte zu helfen und wies darauf hin, dass einige Vereine Reha-Sport auch für Nichtmitglieder anbieten: „Mit einer ärztlichen Verordnung kann jeder kommen und mitmachen“, sagte sie. Doch Thoms winkte ab, das meine sie nicht. Ihr gehe es um Hilfen für bestehende Gruppen, etwa auch unter dem Dach von Wohlfahrtsverbänden.