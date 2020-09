Wegen eines Warnstreiks im Bremer Briefzentrum der Deutschen Post AG werden an diesem Sonnabend viele Hausbriefkästen leer bleiben. (Paul Zinken)

Landkreis Osterholz. Wegen eines Warnstreiks im Bremer Briefzentrum der Deutschen Post AG werden an diesem Sonnabend viele Hausbriefkästen leer bleiben. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilt, werde der Ausstand „Auswirkungen auf die Briefzustellung im 27er- und 28er- Postleitzahlenbereich haben“. Da von Sonnabendfrüh an auch weitere Konzern-Niederlassungen in der Region betroffen sein sollen, werde es wohl zu Beeinträchtigungen bei der gesamten Brief- und Paketzustellung in Bremen und Bremerhaven kommen.

Hintergrund ist, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach zwei Verhandlungsrunden noch weit auseinander liegen. Die Beschäftigtenvertreter fordern eine Erhöhung der Einkommen um 5,5 Prozent sowie höhere Ausbildungsvergütungen und den Fortbestand der Beamten-Zulagen; die Post hat ihrerseits bisher eine Erhöhung von bis zu 1,5 Prozent angeboten.