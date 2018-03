Die Warnstreiks in Bremen und umzu, mit denen die Gewerkschaft Verdi Druck in die laufenden Tarifverhandlungen bringen möchte, erreichen am kommenden Freitag, 9. März, auch Osterholz-Scharmbeck: Die Dienstleistungsgewerkschaft hat für die Zeit von 7 bis 10 Uhr zu einem Warnstreik des öffentlichen Dienstes im Stadtgebiet aufgerufen. Bürger müssen im genannten Zeitraum mit Service-Einschränkungen rechnen. Die Beschäftigten unter anderem aus Kindertagesstätten, Verwaltung, Bauhof und Schulen der Stadt Osterholz-Scharmbeck sowie Bedienstete der ProArbeit und der Osterholzer Kreisverwaltung treffen sich am Freitag um 8 Uhr zu einer Kundgebung am Rathaus Osterholz-Scharmbeck.

Die Arbeitnehmervertreter sind sauer, dass der Verband der kommunalen Arbeitgeber sowie das Bundesinnenministerium bei der ersten Verhandlungsrunde am 26. Februar in Potsdam die Gewerkschaftsforderung abgelehnt hatten, ohne ein eigenes Angebot vorzulegen. "Das ist nicht nur ein Mangel an Wertschätzung, das ist eine Frechheit", empört sich Gewerkschaftssekretär Jörn Kroppach vom Fachbereich Gemeinden des Verdi-Bezirks Bremen-Nordniedersachsen. "Immer mehr Arbeit, immer mehr Druck und steigende Preise: Bei der Verhandlungsrunde in der nächsten Woche verlangen wir ein richtiges Angebot, das die Einkommen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst deutlich anhebt."

Konkret: Verdi fordert in dieser Tarifrunde eine Anhebung der Entgelte um monatlich sechs Prozent, mindestens aber um 200 Euro sowie für Auszubildende um 100 Euro. Nachdem es aus den Reihen der Arbeitgeber geheißen hatte, für die Beschäftigten des Bundes werde es vor Ostern womöglich gar kein Angebot geben, ruft die Gewerkschaft seit vergangener Woche nun zu ersten Warnstreiks auf. Die Verhandlungsgespräche sollen am kommenden Montag fortgesetzt werden.