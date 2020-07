Im Landkreis Osterholz wächst die Zahl der Kinder, für die ihre Eltern einen Betreuungsplatz in der Kita suchen. (Uwe Anspach)

Landkreis Osterholz. Bei den Kita- und Krippenplätzen kneift und klemmt es in fast allen Gemeinden des Kreisgebiets. Im laufenden Kindergartenjahr sank die statistische Versorgungsquote bei den Drei- bis Sechsjährigen kreisweit von 97,8 auf 93,5 Prozent; vor allem in Schwanewede, Worpswede, Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck (Kernstadt) ist die Nachfrage größer als das Angebot – trotz des elterlichen Rechtsanspruchs zumindest für die Zeit von 8 bis 12 Uhr, die überdies immer häufiger als unzureichend empfunden wird. Der Jugendhilfeausschuss des Osterholzer Kreistags ließ sich am Dienstagnachmittag von der Verwaltung die Einzelheiten vorlegen.

Im zu Ende gehenden Kindergartenjahr wurden demnach kreisweit 57 Kita-Plätze neu geschaffen, die Zahl der Kinder ab drei Jahren stieg aber im selben Zeitraum um 232. Das hat mit den Geburtenzahlen sowie einer vergrößerten Wahlfreiheit von Eltern zu tun, was den Einschulungszeitpunkt angeht. Auch im Krippenbereich gibt es teilweise deutliche Engpässe mit entsprechenden Wartelisten. Die Versorgungsquote für Krippenkinder ab dem ersten Lebensjahr verbesserte sich auf 61,1 Prozent ausschließlich dank sinkender Kinderzahlen und eines größeren Angebots von 35 neuen Tagespflege-Plätzen. Inzwischen wird kreisweit jedes elfte Kind unter drei Jahren von anerkannten Tageseltern betreut (193 Plätze). Hinzu kommen momentan 1218 Krippen- und 3680 Kindergartenplätze.

Bis zum August 2021 gibt es in den Kommunen bisher folgende Ausbaupläne (zusätzliche Plätze in Krippe/Kita): Osterholz Scharmbeck (40/50), Samtgemeinde Hambergen (15/41), Gemeinde Schwanewede (40/50), Gemeinde Ritterhude (30/50), Gemeinde Lilienthal (10/0), Gemeinde Worpswede (2/0), Gemeinde Grasberg (0/0).