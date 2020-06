Die Tarnjacke passt zur Tarnung der Kamera: Mika Gottschewski darf von den Tieren nicht gesehen werden. (CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Mika Gottschewski ist verkleidet. Auch seine Kamera ist verkleidet. Er ist kaum zu erkennen mitten im Grün der Felder von Osterholz-Scharmbeck. Über seine Tarnjacke hat er nochmal eine Tarnjacke gezogen, damit sie besser zu seiner Tarnhose passt.

Während andere 15-Jährige um drei Uhr morgens in ihren Betten liegen, steht Gottschewski zu dieser Zeit auf, um mit seinem Vater in die Natur zu fahren. Er weiß, was er dort will: Tiere im Morgengrauen fotografieren. Seine Mitschüler aus der achten Klasse verstünden das auch nicht, erzählt er. Die fänden die Bilder natürlich schön, wüssten aber gar nicht, was für eine Arbeit dahinter stecke. „Wenn ich erzähle, dass ich da drei bis vier Stunden jeden Abend gesessen habe, dann kommt nur: Da hätte ich gar keine Lust zu.“ Anstatt zum Zweifeln brächten solche Aussagen ihn zum Schmunzeln, sagt der junge Ritterhuder. Was für andere 90 Minuten beim Fußballspiel und die dazugehörigen Trainingsstunden seien, das sei für ihn die Zeit hinter der Kamera in der Natur.

Auf der Suche nach einer Stelle

Vor zwei Jahren hat er sich vorgenommen, Rotfüchse vor die Linse zu bekommen. Er ist durch die Gegend gefahren und hat Bauten gesucht. „Eigentlich sind das immer Zufallsbegegnungen“, sagt er. Natürlich suche er Orte ab, die bestimmte Kriterien erfüllen, etwa an Waldkanten oder Orte, die nach bestimmten Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Aber Fuchsbauten finde man nicht so schnell, erzählt er. Als Gottschewski dann endlich auf einen gestoßen ist, sei er zitternd vor Aufregung zu Hause angekommen.

„Mich fasziniert daran, dass man die Tiere überlisten muss“, erklärt er seine Begeisterung. Er setze sich vorher intensiv mit den Wildtieren auseinander. 90 Prozent sei Recherche und Vorbereitung, nur zehn Prozent der Arbeit sei es, das eigentliche Foto zu schießen. Um ein gutes Bild zu bekommen, müsse er die Tiere dazu bringen, sich trotz seiner Anwesenheit natürlich in ihrer Umgebung zu verhalten. Bei den Füchsen habe er am Anfang fast 20 Meter von dem Bau weg seine Kamera aufgebaut. Jeden Tag sei er ein Stück dichter rangerutscht, damit die Füchse sich an ihn gewöhnen konnten. Bei einem perfekten Naturfoto dürfe man die Natur nicht verändern. Queräste im Bild sind nicht erwünscht, und je größer die Tiere auf dem Bild seien, also je näher er rankomme, desto besser.

Um Damwild und Rehe vor die Kamera zu bekommen, ist Mika Gottschewski vergangenes Jahr fast jedes Wochenende rausgefahren. (Mika Gottschweski)

Das Wichtigste bei der Vorbereitung sei eigentlich der Wind. „Die Tiere dürfen mich nicht riechen. Aber bei den Füchsen war das so, dass die Fähe, also die Fuchsmutter, mich auch nicht sehen durfte, dann wären sie sofort weg gewesen.“ Deswegen sei die Tarnung so wichtig, und die Kamera dürfe auch nicht zu sehen sein. Das sei nicht nur für gute Fotos wichtig, sondern auch, um die Tiere nicht zu stören. „Die Füchse beispielsweise haben immer noch einen Ausweichbau, wo die hin verschwinden könnten, aber ich will ja nicht, dass die wegen mir extra gestresst sind.“

Mika Gottschweksi hat sich auch in seiner Kindheit schon viel mit der Natur auseinandergesetzt. Er war mit seiner Familie oft auf Reisen, viel im Harz. Der Feuersalamander im Urlaub war mit das erste wilde Tier, das er fotografiert hat. Vorher sei vor allem der Hund der Oma das Hauptmotiv gewesen. Die Leidenschaft fürs Fotografieren habe er von seinem Vater, mit dem er auch immer noch viel in der Natur unterwegs ist. „Papa ist aber eher Sammler und Jäger: Der macht einen Schnappschuss von allem, was ihm vor die Linse läuft“, sagt Gottschewski grinsend. Mit sieben Jahren habe er seinen ersten Fotoapparat bekommen. Von seinem gesparten Rasenmähen-Gehalt habe er mit zwölf Jahren eine Spiegelreflexkamera gekauft, die er jetzt noch benutzt. Zur Konformation mit 14 gab es dann das große Objektiv – natürlich mit Tarnschutz. „Es war mit meinem Vater und Bruder beim Angeln: Ich habe eine Bisamratte gesehen und da wusste ich, dass ich das Tier so fotografieren will, wie ich es in der Natur sehe.“

Seitdem habe er viel dazu gelernt, ein paar Workshops besucht, Bücher gelesen, YouTube-Videos geschaut. Durch Facebook halte er Kontakt zu ein paar Naturfotografen, einer davon ist Carsten Mosebach. Den Kursus „Gute Fotos – Harte Arbeit“ von Mosebach und Hermann Hirsch hat er auch schon besucht. „In solchen Workshops bekommt man auch mal konstruktive Bildkritik.“ Sonst habe er nur die Freunde und Familie, die sagen: „Boah, tolles Bild“, während er selber noch gar nicht zufrieden damit sei. „Um ein gutes Foto zu machen, muss ich auch mal zwei Wochen immer wieder zur selben Stelle.“ Für Dammwildfotos seien er und sein Vater vergangenes Jahr fast jedes Wochenende bei Wind und Wetter für bis zu sechs Stunden am Tag rausgefahren.

Nicht nur Tierfotografie

Doch die Mitschüler schütteln darüber mittlerweile nicht mehr nur den Kopf: „Ich habe Anfang des Jahres eine Bekannte mit ihrem Pferd fotografiert, und solche Anfragen kommen jetzt öfter“, sagt Gottschweski. Doch es gebe einen klaren Unterschied: Tiere machen nicht das, was man wolle – Menschen schon. Wenn er einen Vogel fotografieren will und der wegfliege, sei die Chance vertan, aber bei den Porträts von Bekannten könne er mehr kontrollieren. „Das macht auch Spaß.“

Später Berufsfotograf zu werden, ja, das könne er sich gut vorstellen. Doch so etwas hängt seiner Meinung nach sehr vom Zufall ab. „Die Chancen sind gefühlt ähnlich gut wie bei einem Profifußballer“, so Gottschewski. Deswegen möchte er erst einmal eine Ausbildung zum Elektriker oder Tischler machen. Und sein nächstes Fotoprojekt steht auch schon: Dachse. Durch einen Bekannten habe er vor kurzem einen Dachsbau gefunden und verbringt nun viel Zeit dort.