Mit "Heimat Shoppen" ermuntern Gewerbevereine die Konsumenten dazu, in der näheren Umgebung einzukaufen. (Klaus Göckeritz)

Osterholz-Scharmbeck. Der „erste Bürger der Stadt“ kauft mit gutem Beispiel voran: Torsten Rohde bezieht seine Oberbekleidung in einem Modehaus an der Poststraße, wie er kürzlich verriet, als er für die Aktion „Heimat Shoppen“ warb. Gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten seien die von Schließungen und Beschränkungen gebeutelten Geschäfte in der Stadt darauf angewiesen, dass der Kunde in seiner Umgebung einkauft, so der Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Denn wenn die lokale Wirtschaft leidet, bekommt mit ihr die gesamte Kommune ein Problem, da sie ihre Gewerbesteuereinnahmen von Einzelhändlern und Gastronomen bezieht.

Für diesen Freitag und Sonnabend, 11. und 12. September, hoffen Händler, Gastronomen und Dienstleister darauf, dass möglichst viele Konsumenten dem Aufruf zum „Heimat Shoppen“ folgen. Es handelt sich um den Startschuss zur bundesweiten Imagekampagne der Industrie- und Handelskammern, die von örtlichen Gewerbevereinen praktisch umgesetzt werden. Im Landkreis Osterholz mischen neben der Stadt Osterholz-Scharmbeck auch die Gemeinden Ritterhude und Lilienthal mit. Wesentlicher Bestandteil der Imagekampagne sind Plakate, Flyer und Einkaufstüten mit dem „Heimat Shoppen“-Logo, um öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen. Zugleich soll demonstriert werden, dass der Online-Handel und seine Angebote keine echte Alternative zu einer professionellen Beratung durch dafür ausgebildete Kräfte darstellen.

In 22 Orten zwischen Elbe und Weser

Laut IHK Stade beteiligen sich in diesem Jahr 22 Gewerbevereine und Kommunen zwischen Elbe und Weser an den Aktionstagen. Die Kammer will dazu beitragen, den Menschen die Vorteile der lokalen Wirtschaft und die Vielfalt des Handels, der Gastronomie und der Dienstleistungen vor Augen zu führen. Der Präsident der Stader Kammer, Matthias Kohlmann, hat in unserer Zeitung erst kürzlich in einem Interview auf die Bedeutung des privaten Konsums bei der Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise aufmerksam gemacht. Entscheidend bleibe, ob es gelinge, das Geschäft anzukurbeln. Und hier sei jeder einzelne Konsument gefordert: „Wir müssen Geld ausgeben, im privaten Bereich, in der Wirtschaft, auch im öffentlichen Sektor, in den Kommunen, die vor großen Herausforderungen stehen, wenn sie Gewerbesteuerausfälle haben und trotzdem Projekte realisieren wollen“, forderte der IHK-Chef und Finanzdirektor der Firma Faun Umwelttechnik, die in Heilshorn den Bau von Wasserstoff-Fahrzeugen vorantreibt.

Kohlmanns Appell zielt auf eine der Schwachstellen im Wiederaufbauplan. Zwar haben Läden und Lokale wieder geöffnet und reichen die verringerte Umsatzsteuer nicht selten an die Konsumenten weiter; doch die alte Kauflust hat sich noch nicht wieder eingestellt, leidet möglicherweise unter der Last der Maskenpflicht und sicher auch unter der Angst vor der unberechenbaren wirtschaftlichen Zukunft. Verschiedene Untersuchungen zur aktuellen Corona-Krise zeigen, dass sich das weltweite Konsumverhalten merkbar und mit anhaltender Wirkung verändert. Auch die Ergebnisse der internationalen Studie „Covid-19 Consumer Outlook“ zeigen: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den untersuchten Ländern Deutschland, USA, Großbritannien und China lassen Verbraucher umdenken – nicht nur während der Krise, sondern möglicherweise auch auf lange Sicht.

Es kommt erschwerend hinzu, dass nicht nur Corona dem traditionellen Handel und Gewerbe das Geschäft verdirbt, sondern auch die digitalisierten Mitwettbewerber, von denen mancher Große seine kleinen Preise über Dumpinglöhne realisiert. Die Handelskammern sind daher bemüht, über die sich nicht nur auf die reine Versorgungsleistung beschränkenden Bedeutung zu informieren, die Händler und Dienstleister für "ihre" Kommune" haben. "Lebenswerte Orts- und Stadtzentren sind erstrebenswert", heißt es in einer Pressemitteilung, die von der IHK zum bevorstehenden Aktionstag herausgegeben wurde. Kunden könnten durch ihren Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten. Denn der Einzelhandel sei auch Arbeitgeber, Ausbilder, Stadtgestalter, Eventmanager und Unterstützer von Vereinen.

Das gilt etwa für die Brauchtumspflege; auch Schulen, Kindergärten und Sportvereine profitieren vom finanziellen Engagement lokaler Unternehmen. „Jeder Euro, der innerhalb unserer Gemeindegrenzen ausgegeben wird, kommt Osterholz-Scharmbeck zugute, denn Einzelhändler und Gastronomen zahlen Gewerbesteuer. Diese Steuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Somit stärkt jeder Einkauf oder Restaurantbesuch die wirtschaftliche Grundlage unserer Stadt“, argumentiert der Wirtschaftstreff. Nicht zuletzt werde mit „Heimat Shoppen“ die Umweltbelastung reduziert: „Ein Einkauf in Osterholz-Scharmbeck bedeutet weniger Energieverbrauch, weniger Staus und mehr Zeit und Geld für andere schöne Dinge.“

An den Heimat-Shopping-Tagen werden die Vorteile der lokalen Wirtschaft sowie die Vielfalt des Handels, der Gastronomie und der Dienstleistungen präsentiert. Wie wichtig der Einkauf vor Ort ist, das hätten in den vergangenen Monaten viele Menschen schon verstanden, glaubt der Lilienthaler Bürgermeister Kristian Tangermann: „Die Corona-Krise hat das Bewusstsein für die Regionalität gefördert. Nicht nur die Frage, was wir einkaufen, sondern auch wo wir es tun, beschäftigt die Menschen mehr denn je“, erklärte er Ende August, anlässlich der Bekanntmachung der Aktion. „Einen lebendigen Einzelhandel zu haben, trägt zur Lebensqualität eines Ortes bei“, betonte Tangermann.

Simone Schröter, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Ritterhuder Betriebe, ermutigt Hobbykünstler dazu, sich beim „Heimat Shoppen“ in der Hamme-Gemeinde ebenfalls zu zeigen: „Da haben sie endlich mal wieder Gelegenheit, ihre Kunstobjekte und Bastelarbeiten zu präsentieren und natürlich an den Mann, die Frau oder das Kind zu bringen.“

Mehr zu den Aktionstagen und allen bundesweiten Aktionen findet sich im Internet unter www.heimshoppen.de.