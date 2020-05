Zum Autokino-Auftakt im September 2019 kamen Hunderte Filmfreunde an den ehemaligen Faun-Hallen zusammen. Mancher holte seinen Oldtimer aus der Garage. (Christian Valek)

Autokino-Events stehen zurzeit bundesweit hoch im Kurs, und auch in Osterholz-Scharmbeck denken viele gern an das Open-Air-Spektakel im September 2019 zurück. Als die Sonne unterging flimmerten "Der König der Löwen" und "Fast & Furious" über die Leinwand vor den ehemaligen Faun-Hallen. So etwas wird sich erst mal nicht wiederholen: Kinobetreiber Wolfgang Schrick hat nach zwei Anfragen keine Genehmigung erhalten.

Schrick ist enttäuscht. Bereits Mitte März hat er sich an die Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck als zuständige Genehmigungsbehörde gewendet, um eine Erlaubnis für ein zweites Autokino-Event zu bekommen. Stattdessen erhielt er eine Absage aufgrund der damals geltenden allgemeinen Gesundheitsschutz-Auflagen. Auch eine zweite Anfrage, die er in der ersten April-Woche an die Osterholz-Scharmbecker Verwaltung schickte, stieß dort aus gleichen Gründen auf negatives Echo.

Schrick betont auf Nachfrage der Redaktion, dass seine Open-Air-Filmvorführung ohnehin nicht sofort umsetzbar sei. Er benötige für die Planung und die Beschaffung bei der Filmverleihfirma etwa vier Wochen Zeit. Derartige Kinoveranstaltungen bräuchten eine gewisse Vorlaufzeit, gibt er zu bedenken. „Ein Start von heute auf morgen funktioniert nicht.“ Das hänge unter anderem mit den Verleihfirmen und der Filmbeschaffung zusammen.

Die würden grundsätzlich erst dann einen Film verleihen, wenn genügend Leinwände zur Verfügung stünden. Deshalb sei es für die Filmvorführer-Branche auch schlecht, dass der Kinostart nicht bundesweit einheitlich verlaufe. So werde es trotz aller Corona-Lockerungen kaum möglich sein, echte, neue Blockbuster zu zeigen. Damit der Kino-Motor durchstarten könne, brauche es zwei Dinge, sagt Schrick: „Die Filme müssen da und ein gemeinsamer Start möglich sein.“ Große Firmen wie Disney würden vermeintliche Kassenschlager nämlich erst dann freigeben, wenn auch die Kinos in USA und China öffneten. Auch der Start des neuen James-Bond-Streifens sei nicht von ungefähr in den Herbst verlegt worden, führt er an. Die Filmindustrie wolle um jeden Preis vermeiden, einen Fehlstart hinzulegen. Regional aber sei vieles machbar. „Aber offenbar nicht gewünscht“, fügt er hinzu.

Spätestens nach der zweiten Absage im April sei für ihn der Zug für die Osterholzer Autokino-Aktion abgefahren gewesen. „Innerhalb von 24 Stunden war das Thema für mich erledigt“, sagt Schrick. „Da muss man schneller sein." Deshalb hat Schrick kurzerhand seinen Projektor verliehen, solange das Kino-Eisen heiß ist. Denn bald dürften die Lichtspielhäuser bundesweit wohl wieder öffnen – und der Autokino-Run in gleichem Maße abnehmen. Er klingt verbittert, als er sagt: „Osterholz-Scharmbeck war nicht zu überzeugen, dass wir es hinkriegen.“

Absage im Doppelpack

Nach der doppelten Absage der Stadt war das Stadthallen-Management an Schrick herangetreten. Matthias Renken schlug dem Scharmbecker Unternehmer vor, zusammen mit der Revue Konzert- und Veranstaltungs GmbH aus Bremen ein „Autokultur-Event“ auf dem Stadthallen-Gelände umzusetzen. Die Idee war, eine LED-Kinoleinwand und zudem eine Konzertbühne aufzustellen. Es sollten mehrere Künstler auftreten und unterschiedliche Filme gezeigt werden. Platz hätte es für 350 bis 400 Autos an der Stadthalle gegeben.

Beim Durchrechnen aber habe es Zweifel am wirtschaftlichen Erfolg der Aktion gegeben. Sowohl für Schrick als auch für Matthias Renken und die Stadthalle sei die Veranstaltung finanziell nicht lukrativ gewesen, betonen beide Seiten. „Ein Misserfolg in der jetzigen Situation ist weder sinnvoll noch verantwortbar gewesen“, erläutert Renken. Denn von den Eintrittsgeldern müssten die Kosten für Künstler-Gagen und für die nötige Technik bezahlt werden. Dass es nun nicht stattfinde, sei schade. „Aber nach einer letzten Analyse haben wir uns dazu entschieden, es nicht zu machen“, so der Stadthallen-Manager. Diese Idee war deshalb ab Mitte Mai nicht weiter verfolgt worden.

„Wir sind froh, Wolfgang Schrick in der Stadt zu haben“, betont Matthias Renken. „Und wir wollen ihm auch keine Konkurrenz machen“, stellt er fest. Mit dem Event habe man schlichtweg „ein Mut machendes Signal“ an die Branche senden wolle, so die Absicht dahinter. Stadtdezernent Manuel Reichel bedauert die Entscheidung, Wolfgang Schrick zu einem früheren Zeitpunkt keine Genehmigung erteilt zu haben. Die Autokino-Idee habe Charme, stellt er fest. Und: „Wir sind froh, dass wir Herrn Schrick in der Stadt haben.“ Zugleich erinnert Reichel an die Gesamtlage, die Mitte März im Zusammenhang mit der Corona-Krise geherrscht habe. Damals seien Kinoveranstaltungen „innen und außen“ per Verordnung untersagt gewesen, gibt er zu bedenken.

Nach Ansicht der Ordnungsbehörde insgesamt – und auch seiner Meinung nach – habe die damalige Gesetzeslage auch das Verbot von Autokino-Vorführungen eingeschlossen. Zumindest sei es so zu interpretieren gewesen. „Aus der ganzen Gemengelage heraus, war es nicht verantwortbar.“ Deshalb sei die Absage an Wolfgang Schrick erfolgt. Erst später habe eine neue Verordnung in Niedersachsen Autokino-Veranstaltungen als Ausnahme ausdrücklich zugelassen. „So gesehen, war Herr Schrick einfach zu schnell.“