Die Kaiser-Wilhelm-Eiche auf dem Marktplatz in Osterholz-Scharmbeck im September 2019. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Der Weihnachtsbaum, der Maibaum oder der Richtbaum auf dem Dachstuhl des neu errichteten Hauses – viele der auch heute noch gepflegten Bräuche weisen auf die besondere Bedeutung hin, die der Baum für den Menschen hat und die über den ökologischen und ökonomischen Nutzen hinaus reicht. Und da sind es besonders die alten und als „einheimisch“ geltenden Bäume, wie die Linde, unter der einst Gericht gehalten wurde, oder die Eiche und die Buche, die besondere Wertschätzung und Respekt genießen. Auch im Landkreis Osterholz werden etliche der hölzernen Monumente gehegt und gepflegt, regelmäßige Gesundheitschecks inbegriffen: Die alten Stieleichen in Worpswede beispielsweise und – um einige Exemplare der Stadt Osterholz-Scharmbeck herauszugreifen – die Philippi-Eiche bei der Volksbank an der Kreuzung Bördestraße/Osterholzer Straße, die Blutbuche in der Ahrensfelder Straße, die Kaiser-Wilhelm-Eiche auf dem Scharmbecker Marktplatz und die Eibe auf Gut Sandbeck.

Die 26 Meter hohe Blutbuche, die Eichen in Worpswede und die Philippi-Eiche genießen die besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung der Behörden. Sie fallen in die Kategorie der Naturdenkmäler. 25 noch existierende (von ursprünglich 40) sind es an der Zahl, die der Landkreis in seiner entsprechenden Liste führt. Sie reicht vom Zimbelkraut (Cymbalaria muralis), auch als Mauerblümchen bezeichnet, über die Lorbeerrosen in Grasberg bis zum großen Findling in Hambergen. Naturdenkmäler, erklärt Claus Laumann vom Planungs- und Naturschutzamt im Kreishaus, würden ihren Status beispielsweise wegen eines hohen Stellenwerts hinsichtlich Wissenschaft oder Natur- und Heimatkunde verdanken, auch wegen ihrer Eigenart, Seltenheit und Schönheit.

Bei der Philippi-Eiche rechtfertigen schon das biblische Alter und der laut Laumann „sehr schöne, prägende Stand“ den großen Aufwand, der um sie herum betrieben wird. Sie soll weit über 300 Jahre alt sein. Wer also das Pflanzloch ausgehoben hat, könnte noch ein Überlebender des Dreißigjährigen Kriegs gewesen sein.

„Ein Baum kann ja nicht weglaufen“

Die Riesin hat einen Stammumfang von 6,78 Meter erreicht und weist gegenwärtig einen Kronendurchmesser von zehn Metern auf. Auch wegen der hohen „Sicherheitserwartung“, so der Hinweis von Frieder Lüße (Fachbereich Stadtplanung und Bauen im städtischen Rathaus), die sich („Steht ja nicht im Wald“) auf ihren Standort direkt an einer vielbefahrenen Straße gründet, erhält sie regelmäßig Besuch von einem externen Sachverständigen, der den Baum einer Resistographie unterzieht, also mit einer dünnen Nadel anbohrt und auf der Basis der dabei aufgezeichneten Widerstandswerte Erkenntnisse über seine Restwandstärke gewinnen kann. Die gute Nachricht: Bei der 2018er-Hauptuntersuchung bescheinigte der Edewechter Experte dem Methusalem eine „äußerlich bemerkenswerte Vitalität“. Zu diesem Urteil kam er auch aufgrund von Messergebnissen, die auf der Basis von Zugversuchen erzielt wurden. Dabei wird ein Stahlseil in der Krone des Baumes verankert und mit einer Zugkraft von bis zu 1,6 Tonnen Windstärke auf Orkan-Niveau simuliert. Der Lackmustest für die Stand- und Bruchsicherheit des Gehölzes. Die schlechte Nachricht: Die Philippi-Eiche leidet unter Pilzbefall und Fäulnis. Außerdem neigt sie sich leicht zur Straße hin. Aus diesem Grund ist sie bereits mehrfach gestutzt worden, um das auf die unteren Bereiche wirkende Gewicht der Krone zu senken und so für Entlastung zu sorgen. Bis schon vor Jahrzehnten mit dem Rückschnitt begonnen wurde, soll der Baum eine Höhe von über 25 Metern erreicht haben, also mehr als doppelt so groß wie heute gewesen sein. Lüße erwähnt zum Schrägstand der Eiche, dass der Baum ja auf Veränderungen reagiere, indem er dort mit Holzzuwachs aufwarte, wo er Windlast spüre. „Und gleichzeitig ist er auch immer auf Wassersuche. Ein Baum muss sich anpassen. Er kann ja nicht weglaufen.“ Bisher bedurfte es zum Glück noch keiner Stützvorrichtungen, um den Baum statisch zu stabilisieren, was in manch anderen Fällen nicht zu vermeiden ist.

Bei der Kaiser-Wilhelm-Eiche hingegen, unter der es sich so herrlich rasten lässt, sind bereits Seilsicherungen in der sehr ausladenden Krone des zwölf Meter hohen Baumes angebracht worden. Lüße: „Die wirken wie Stoßdämpfer!“ Die Eiche, die mit ihrem exponierten Standort auf dem Marktplatz ein Alleinstellungsmerkmal aufweist, ist ein beliebter Treffpunkt für Bürger und Gäste der Stadt und wird nicht nur wegen ihres Alters von gut 120 Jahren hingebungsvoll umsorgt. Zum Beispiel mit einer Wasserzufuhr von 1000 Litern pro Betankungseinheit. Lüße: „Während der beiden vergangenen heißen Sommer waren wir jede Woche da.“ Der große „Durst“ der Kaiser-Wilhelm-Eiche hat mit ihrer innerstädtischen Lage zu tun. Um sie herum nur Großsteinpflaster, das bei starkem Regen das Wasser ableitet. Nur die Rasenfugen bieten bei harmlos dahinplätscherndem Landregen eine gewisse Durchlässigkeit. „Wir geben jährlich noch eine spezielle Düngung hinzu. Außerdem haben wir das Umfeld in den letzten acht Jahren zweimal belüftet, indem wir mit einer Lanze Luft und Substrat eingebracht haben, was das Wachstum der Feinwurzeln anregt“, berichtet Lüße.

Die Kaiser-Wilhelm-Eiche ist 1897 der Überlieferung nach zu Ehren des letzten deutschen Kaisers gepflanzt worden. Wilhelm II. wurde auf der Durchreise nach Bremerhaven im Flecken Scharmbeck erwartet. Aufgrund einer Verspätung in Bremen soll die geplante Stippvisite des letzten deutschen Kaisers ausgefallen sein, der Name Kaiser-Wilhelm-Eiche hingegen ist geblieben.

Sogar noch vor der Krönung des ersten deutschen Hohenzollern-Kaisers, Wilhelm I., wuchs die knorrige Eibe auf Gut Sandbeck heran. Geschätztes Pflanzjahr: 1850. Die sehr schattenverträglichen und für Norddeutschland eher untypischen Immergrünen wachsen ausgesprochen langsam. Das Exemplar auf der Rückseite des Weserrenaissance-Herrenhauses hat dafür einen stattlichen Stammumfang von 3,84 Metern und eine Höhe von elf Metern erreicht. „Wir kennen die Eibe vornehmlich als Friedhofs, Zier- oder Heckengehölz“, sagt Lüße. In Deutschland steht sie auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Sie war im Jahre 1994 Baum des Jahres. Lüße vergisst nicht, daran zu erinnern, dass frühere Generationen den Bäumen großen Wert zugemessen hätten. „Landwirtschaftlichen Gehöften haben Dorflinden als Drainage gedient. Äcker wurden mit Eichen und Wallhecken begrenzt. Für die Kelten waren Bäume von Göttern und Naturgeistern beseelt.“

Spätestens mit der Diskussion ums Klima, den alarmierenden Nachrichten über die Zerstörung der Regenwälder nicht nur in Amazonien und der Borkenkäfer-Plage im deutschen Fichtenwald ist die bedeutende Rolle der Bäume bei der Bekämpfung des Treibhauseffekts in den Fokus des gesellschaftlichen Diskurses gerückt. Per Fotosynthese entziehen sie der Atmosphäre CO2, um ihn als Kohlenstoff zu speichern. Trotzdem sind Bäume, wie Lüße glaubt, in den Köpfen vieler Zeitgenossen noch immer vor allem als Gefahrenquellen verankert. „Im Straßenverkehr, aber auch weil man Last mit dem Laub hat.“ Er wünschte sich, dass der Gedanke an den Nutzen, den Bäume für den Menschen haben, wieder stärker in den Vordergrund treten würde.