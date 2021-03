Der Wassersportverein Ritterhude braucht Platz für die Winterlagerung. Der könnte durch den neuen Pachtvertrag verloren gehen. (Christian Kosak)

Ritterhude. Mit Gesprächen ist das so eine Sache. Wenn nach zwei Unterredungen am runden Tisch die Parteien auseinander gehen, haben sie manchmal unterschiedliche Auffassungen zu dem erzielten Ergebnis. So scheint es nun auch im Fall des Geländes des Wassersportvereins Ritterhude (WVR) zu sein. Der Verein hat gerade von der Gemeindeverwaltung einen Entwurf für einen neuen Pachtvertrag erhalten. Was in dem Schriftstück stehe, sei so nicht besprochen worden, sagt nun Gerd Möckel, Vorsitzender des WRV. Die Wassersportler könnten mit dem Vorschlag nicht leben. Hauptgrund für Möckels Befürchtungen ist die beigefügte Zeichnung, auf der die neue angedachte Pachtfläche eingezeichnet ist. Sie schließe einen Teil aus, der für die Vereinsmitglieder sehr wichtig sei.

Dort liegen eine Kranbahn und das dazugehörige Tor. Über sie wird zweimal jährlich ein Kran zum Wasser gefahren, der die Boote zu Saisonbeginn ins Wasser bringt und sie zum Herbst wieder auf das trockene Land hebt. Dazu, so sagt Möckel, braucht es auch Platz ringsum, damit der Kran drehen kann, eine Bootslänge und zusätzlich vier Meter seien das genau. Und auch der Platz zum Abstellen der Boote im Winter werden durch die Kürzung der Fläche knapp, führt Möckel an. Einige werden auf der fraglichen Fläche abgestellt, die nun wegfallen soll.

„Die Bootsbesitzer sind verpflichtet, an dieser Stelle die Boote herauszunehmen“, betont Möckel. Die Eigner könnten ihre Boote nicht einfach in der Hamme belassen. Damit sei klar, dass der Verein das Vereinsleben in dem Bootsbereich mehr oder weniger einstellen könne. Es sei denn, er baue eine neue Kranstelle mit befestigter Zufahrt an anderer Stelle des Geländes.

Seit fast 60 Jahren nutzt der WVR das Gelände an der Hamme nun schon. 2022 läuft der aktuelle Pachtvertrag mit der Gemeinde Ritterhude aus. Der WVR wollte ihn vorzeitig verlängern. Die Fraktionen von SPD und der CDU wollten aber nicht mitspielen (wir berichteten). Sie wollten die Gelegenheit nutzen: Weil der Pachtvertrag auslaufe, könnte überlegt werden, ob das Gelände oder ein Teil davon anders genutzt werden könne, meinten die Gemeindepolitiker und brachten etwa einen Badestrand ins Spiel. Auch die jugendlichen Paddler und Kanuten der benachbarten TuSG-Wassersportsparte sowie der Schul-AGs könnten die Steganlage nutzen, um ihre Boote auf die Hamme zu bringen, so eine weitere Überlegung der Ratsleute.

Badestrand ist vom Tisch

Der Strand ist nun aber offenbar vom Tisch. Im vergangenen Jahr wurde deshalb bereits zweimal ein runder Tisch einberufen, an dem eine Verlängerung des Pachtvertrags ausgelotet werden sollte. Dort habe der WVR seine Sicht dargelegt, so Möckel. Über die Nutzung durch die TuSG lasse sich reden, der WVR könne sich auch mit einer Verkleinerung der Pachtfläche abfinden. Aber die Kranbahn sei lebenswichtig; das habe der WVR in den Gesprächen ausdrücklich dargelegt.

Michael Keßler, Leiter der Bau- und Planungsabteilung der Gemeinde, zeigte sich auf Nachfrage verwundert über den Vorstoß des Vereinsvorsitzenden. Nach dem zweiten runden Tisch im vergangenen November habe er die Ergebnisse der Gespräche in den nun erstellten Vertragsentwurf eingearbeitet. Dabei seien der Verein und die Politik berücksichtigt worden.

Offenbar habe der Wassersportverein die Gespräche anders in Erinnerung. Ihm liege nun ein Schreiben des Vereins vor, in dem er seine Änderungswünsche formuliert habe. „Das werde ich mit dem Vertragsentwurf in die Ausschusssitzung geben“, erklärt Keßler. Am Mittwoch, 24. März, tagt der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss und dort steht der Pachtvertrag auf der Agenda. „Die Entscheidung liegt bei den Politikern“, sagt Keßler. Das Ergebnis sei für ihn offen. Vielleicht gebe es nach der Sitzung ja auch einen neuen Entwurf.

Neben der Kranbahn wäre es Gerd Möckel ganz lieb, wenn der neue Pachtvertrag über mindestens 20 Jahre liefe. Im Entwurf sind zehn Jahre vorgesehen, beginnend ab 1. Juli 2021. Möckel findet, eine längere Laufzeit böte Planungssicherheit auf beiden Seiten. Zudem solle der neue Vertrag an den aktuellen Vertrag anschließen, der noch bis 30. Juni 2022 laufe. Dann hätte der Verein noch genügend Zeit, im südlichen Bereich eine neue Einfriedung zu realisieren, die im Fall der Verkleinerung nötig werde.