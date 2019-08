Die Folgen der Trockenheit sind nicht zu übersehen: Auch der Wörpe fehlt der Regen. Mit dem Mähboot kann der GLV dort zurzeit nicht arbeiten. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Noch in diesem Frühjahr war der in 2014 von Ritterhuder Naturschützern angelegte Amphibien-Teich auf der Wiese hinterm Hindenburgdeich voller Wasser und Leben. Seit Ende Mai ist er ausgetrocknet – so wie bereits im vergangenen Sommer. Und auch in den angrenzenden Gräben findet sich kein Nass mehr. Dabei haben die Nabu-Mitglieder in den vergangenen Monaten alles getan, um möglichst viel Wasser auf ihrer Fläche zu halten. Auf diese Weise wollen sie Bodenbrüter wie den Kiebitz, dessen Küken feuchte Flächen für die Nahrungssuche brauchen, und Amphibien unterstützen. Im Augenblick sieht es allerdings nicht nach einer Erfolgsgeschichte aus: Das Gelände ist viel zu trocken.

„Wir sind auf das Wasser von oben angewiesen“, bestätigt Gunnar Kanzenbach, Revierförster in Hallah. In seinem Zuständigkeitsbereich gebe es keine Quellen, und das Grundwasser stehe in 15 bis 20 Metern Tiefe. So weit reichten die Baumwurzeln nicht. „Eigentlich sind Wälder Wasserspeicher“, berichtet der Förster. Da aber zwei Meter tiefe Gräben von den landwirtschaftlich genutzten Flächen jenseits der Waldgrenze durch sein Revier führen, werde auch der Wald entwässert. „Diese Gräben sind jetzt trocken – genau wie im vorigen Sommer.“ Das bedeute, dass auch die Bäume trocken stehen. „Dabei sind sie hier eigentlich an feuchte Böden gewöhnt“, sagt Kanzenbach. Ihre Wurzeln reichten deshalb kaum drei Meter tief. Dazu werde bei der aktuellen Trockenheit das Regenwasser sehr schnell abgeführt. Das Problem: „So schnell können die Wurzeln der Bäume gar nicht hinter dem Wasser her wachsen.“

Für die Lebewesen, die in den Tümpeln und Gräben leben, sei die Situation dramatisch. Zwar seien noch nicht alle kleinen Gewässer trocken gefallen – so wie 2018 – aber viel sei von dem nassen Lebensraum nicht mehr übrig. Kanzenbach: „Es fehlt definitiv Wasser.“

„Die Birken, die den vorigen Sommer gerade noch überlebt haben, sterben jetzt ab“, hat Hermann Helmken beobachtet. Er arbeitet beim Deich- und Sielverband St. Jürgensfeld. Wegen der Dürre betreibt der Verband bereits seit Ende Juni – und damit sogar zwei Wochen länger als im vorigen Jahr – in Rücksprache mit den Landwirten eine Wasserhaltung. Heißt: Statt einer ihrer Hauptaufgaben nachzukommen, den Abfluss des Regenwassers von den Flächen im Bereich Alt-Lilienthal, St. Jürgen und Ritterhude zu gewährleisten, haben sie die Siele dichtgemacht. So bleibe das Wasser in der Fläche. Außerdem hätten die Landwirte ihre Pumpen abgeschaltet. „Wir wollen dadurch den Grundwasserpegel halten“, sagt Helmken.

Die übrigen Gewässer weisen trotzdem sinkende Pegelstände auf. „Die Wörpe führt in diesem Jahr so wenig Wasser, dass wir bis jetzt die regelmäßigen Mahden mit unserem Mähboot nicht machen konnten“, berichtet der stellvertretende Geschäftsführer des Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor, Oliver Schlemmer. Ein Sonderfall. Aber auch die übrigen Gewässer zweiter Ordnung, die in ihre Zuständigkeit fielen, würden nicht überlaufen. Im Gegenteil. „Im Großen und Ganzen führen unsere großen Vorfluter bedeutend weniger Wasser als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.“

So schlimm wie 2018 sei es im Augenblick zwar nicht, meint Schlemmer. Da seien die großen Vorfluter sogar komplett trocken gefallen. Etwas, was selbst langjährige Mitarbeiter des GLV bis dahin nie erlebt hätten. „Aber wenn wir noch weitere zwei bis drei Wochen keinen Niederschlag bekommen, werden sie es wieder sein“, befürchtet er. „Und wenn es jetzt regnet, handelt es sich ja meist auch nur um kurzfristige Ereignisse; bei den harten Böden kann dieser Regen gar nicht versickern und fließt schnell über die Gräben ab.“ Erste Seitengräben seien schon trocken. Andere Gewässer führten so wenig Wasser, dass mehr Licht und Wärme an ihre Sohle dringe. Die Folge: Diese Gräben und Bäche sind stark verkrautet.

Zwar erhebt der Landkreis Osterholz selbst keine Daten zum Zustand von Flüssen, Bächen und Tümpeln. Doch auf Rückfrage der Redaktion teilt Kreissprecher Malte Wintjen mit, dass dem Landkreis bislang noch nichts von einem Fischsterben bekannt sei. Ähnlich lautet die Aussage von Carsten Lippe, Pressesprecher beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): „Hinsichtlich möglicher Auswirkungen für Fische und andere Lebewesen im Gewässer liegen uns aktuell noch keine Meldungen über ein Fischsterben vor.“ Für sie werde es erst brenzlig, wenn der Sauerstoffgehalt ihres Gewässers weniger als drei bis vier Milligramm pro Liter betrage und sie keine Möglichkeit hätten, in sauerstoffreichere Bereiche auszuweichen. Aber „falls das heiße und niederschlagsarme Wetter länger anhält und zu einer weiteren Erwärmung der Gewässer sowie einem verstärkten Algenwachstum führt, ist eine Verschärfung der Sauerstoffverhältnisse und damit eine Beeinträchtigung der Fische nicht auszuschließen“, räumt Lippe ein und bemerkt: „Flächendeckende, ergiebige Regenereignisse werden bis auf Weiteres nicht erwartet.“

Die hat es bereits seit Anfang April in „nennenswerter“ Menge nicht mehr in der Region gegeben. Die Wasserstände befänden sich daher im permanenten Abwärtstrend, sagt Lippe. Sehr niedrig seien sie schon jetzt in den drei Hauptgewässern des Landkreises. Ende Juli seien die Pegel zum Teil so niedrig gewesen wie 1976. „Auch im Trockenjahr 2018 wurden annähernd solche Werte gemessen und als Ausnahme bewertet.“ Sehr wenig Wasser wurde neben der Wörpe aktuell auch im Giehler Bach bei Ahrensdorf und in der Wümme bei Hellwege (Landkreis Rotenburg) gemessen. In letzterer stand das Wasser so niedrig wie vor zehn Jahren: 34 bis 40 Zentimeter über dem Pegelnullpunkt. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Wasserhöhe beträgt laut Messstelle bei Hellwege 107 Zentimeter über dem Pegelnullpunkt. Dabei ist dieser Punkt nicht mit Normal Null (NN) gleichzusetzen, sondern bezieht sich auf einen Messpunkt knapp über der Sohle des Gewässers. Der Pegelnullpunkt in Hellwege liegt demnach bei 9,84 Metern über NN.

„Eine Ausnahme gibt es aber unter den Gewässern im Landkreis“, erklärt Carsten Lippe. „Die Hamme.“ Sie ist „im Unter- und Mittellauf staugeregelt“. Heißt: Die Schleuse in Ritterhude verhindert, dass das Wasser der Lesum mit der Tide steigt und in die Hamme hinein drückt. In der Zeit, in der die Schleusentore geschlossen sind, steigt das Wasser im Hinterland an. „So wird der Wasserstand oberhalb der Schleuse geregelt und konstant auf Sommerniveau gehalten.“ Bei starker Trockenheit könne die Schleuse aber auch zur Bewässerung genutzt werden, meint Lippe: Dann werde Wasser mit der Flut durch die Schleusentore ins Hinterland gelassen.