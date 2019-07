Die Touristikbeauftragte Anke Fiedler und der Vorsitzende des Heimatvereins Ströhe-Spreddig, Ludger Kalmer, freuen sich auf das Konzert in der Museumsanlage. (Christian Kosak)

Hambergen. „Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in das Heimathaus verlegt“, sagt Ludger Kalmer. Der Vorsitzende des Heimatvereins Ströhe-Spreddig ist aber optimistisch. In den vergangenen Jahren war das Wetter in den Tagen vor der Veranstaltung zwar regnerisch. Die Mitglieder bauten aber fast schon stoisch ihre Bühne vor dem Heimathaus im Freien auf und wurden für den Mut stets belohnt. Wenn es darauf ankam, verzogen sich die Regenwolken. Und so wird es auch am Freitag, 9. August, sein, wenn Jonny Glut beim Gartenkultur Musikfestival in der Museumsanlage in Hambergen Ströhe die geschmückte Bühne betritt. Da sind sich jedenfalls alle Beteiligten sicher. Und nur ein Konzert unter freiem Himmel ist im Sinne des Festivals: Bei einem Glas Wein oder einem Bier der Musik lauschen, während im Hintergrund die Sonne untergeht.

Wieder Maritimes

Nach dem Trio Delenspöker, das mit einer bunten Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, die mit Platt sowie kräftigen Schüssen Romantik und Nostalgie, gepaart mit Maritimen, irgendwie besonders gut zur Museumsanlage passte, soll diesmal Jonny Glut für Stimmung sorgen. Der Entertainer aus Bremen nennt seine Musik Waterkantry. Der gelernte Segelmacher widmet seine Lieder, die hauptsächlich aus eigener Feder stammen, der See. Die Hamberger bleiben also beim Maritimen. Allerdings, sagt Jonny Glut selber, klingt bei ihm auch ziemlich viel Country mit. Es ist eine ganz persönliche Stilrichtung mit Akkordeon und Gitarre, die das Publikum am 9. August erwartet.

„Vielen dürfte Jonny Glut von der Hammenacht bekannt sein“, sagt Anke Fiedler, Touristikbeauftragte der Samtgemeinde Hambergen, die das Konzert mit dem Heimatverein organisiert. Im September pendeln die Torfkähne für einen Tag auf der Hamme, steuern verschiedene Stationen an, an denen Programm geboten wird. An Bord jedes Kahns ist ein Musiker, und Jonny Glut ist regelmäßig dabei. In Hambergen wird Glut mit zwei weiteren Musikern auftreten. Die Show dürfte ebenfalls zur Museumsanlage passen.

Allerdings trifft das auf viele unterschiedliche Stilrichtungen zu, wie die Künstlerliste der vergangenen Jahre zeigt. Inzwischen waren Liedermacher, Klezmer-Musiker, Caféhausmusiker, Jazz und experimentelle Musiker zu Gast. Den Anfang machte 2009 das Salonorchester „Ungestüm“. Die Abwechslung ist durchaus gewollt, die Gemeinde und der Heimatverein Ströhe-Spreddig wollen sich nicht zu sehr festlegen, offen bleiben. Der Heimatverein wird wieder für die Getränke sorgen. Auch Würstchen und Snacks wird es geben. Ganz sind die Planungen in diesem Bereich aber noch nicht abgeschlossen. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass auch die Kutterpflaume angeboten werden kann. Der Mini-Rumtopf, der fest mit Jonny Glut verbunden ist, darf eigentlich bei seinen Auftritten nicht fehlen. Den Namen hat sich der Künstler schützen lassen. Dabei handelt es sich um eine Pflaume, die in einem kleinen Glas eingelegt ist - ein Merchandising-Produkt, das schon ein wenig Kultstatus genießt.

Etwa 150 Stühle werden vor dem Heimathaus aufgestellt. Oft reichen die aber nicht aus. Vergangenes Jahr wurden rund 170 Besucher gezählt. Die Entscheidung, ob das Konzert draußen stattfinden soll, muss frühzeitig erfolgen, weil der Aufbau der Bühne und das Schmücken des Geländes Zeit kosten. „Mittels Wetter-Apps und Erfahrung lagen wir bisher immer richtig“, sagt Ludger Kalmer.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro beim OSTERHOLZER KREISBLATT unter der Telefonnummer 0 47 91 / 30 34 35 oder per E-Mail an anzeigen@osterholzer-kreisblatt.de, im Rathaus Hambergen, beim Edeka-Markt in Hambergen sowie bei allen Nordwest-Ticket-Verkaufsstellen. Soweit vorhanden, können sie auch noch an der Abendkasse für zwölf Euro erworben werden. Neben dem Konzert in Ströhe findet in der Samtgemeinde Hambergen eine weitere Veranstaltung des Gartenkultur-Musikfestivals statt. Am Freitag, 16. August, gibt es an der Lübberstedter Mühle Irish Folk mit den Mulligan Music Makers. Konzertbeginn um 20 Uhr, Eintritt zehn Euro.