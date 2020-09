Für sie ist helfen selbstverständlich: Andreas und Anka Röpage. (Brigitte Lange)

Osterholz-Scharmbeck. Es war helllichter Tag. Etwa 16.30 Uhr. Das Ehepaar Anka und Andreas Rönpage war mit seinem kleinen Sohn im Auto auf der Bremer Straße in Richtung Bördestraße unterwegs, als es den hilflos wirkenden älteren Herrn bemerkte. Er habe auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Walking Sticks in den Händen auf dem Bordstein mehr gelegen als gesessen. Sie hätten Blut gesehen. „Ich habe die nächste Möglichkeit zum Wenden genommen und bin zurückgefahren“, erzählt Anka Rönpage.

Für sie und ihren Mann sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, zu helfen. Bestürzt hätten sie jedoch bemerkt, dass diese Reaktion offensichtlich nicht für jedermann normal ist. „Vor und hinter uns waren andere Wagen; es war viel Verkehr, aber alle fuhren vorbei“, erinnert sich Anka Rönpage.

Nach dem Wendemanöver stieg Andreas Rönpage aus. Er blieb bei dem älteren Herrn, während seine Frau den Rettungswagen rief. Sie komme aus der Pflege. Für sie sei klar gewesen, dass er einen Arzt brauchte: „Der ältere Herr wirkte durch den Schock verwirrt.“ Er müsse ordentlich gefallen sein. Dass er sich nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien konnte, habe wohl sein Übriges getan, vermutet sie. Bis der Krankenwagen da war, sei sie bei ihm geblieben, habe ihm zugeredet, ihn beruhigt, klar gemacht, dass das jedem passieren könne und es nicht falsch sei, wenn ein Arzt sich seine durch den Sturz zugezogenen Wunden ansehe. Denn eigentlich habe der ältere Herr gar keinen Arzt haben wollen. Allein, dass sie da waren, habe ihm schon gut getan. „Helfen“, so sagt Anka Rönpage, „hat halt viele Facetten.“

Was habe aber die anderen Verkehrsteilnehmer daran gehindert, genau das zu tun, fragen sich die beiden heute. Und was könnten sie selbst dazu beitragen, dass sich dieses Verhalten ändert? Zu diesen Überlegungen hätten die Reaktionen beigetragen, die sie auf ihren Erlebnisbericht bekamen, den sie in den sozialen Medien posteten. Überraschend viele hätten ihnen daraufhin von ähnlichen Vorfällen berichtet. Und viele hätten geschrieben, dass sie sich in solchen Situationen unsicher fühlten, nicht wüssten, was sie tun sollten, Angst hätten, etwas falsch zu machen.

„Ich weiß, dass das ein allgemeines Problem ist; aber wir leben in Osterholz-Scharmbeck und möchten deshalb hier etwas bewegen“, sagt Andreas Rönpage. Er selbst sei zehn Jahre beim Deutschen Roten Kreuz in Berlin aktiv gewesen, habe die Ausbildung zum Sanitäter gemacht. Gern würden sie mit der Stadt und Hilfsorganisationen wie dem DRK Projekte entwickeln und umsetzen, um gegenzusteuern. Verschiedene Ideen hätten sie bereits. Einige davon stammten aus der Zeit, da Andreas Rönpage in Berlin an Erste-Hilfe-Kursen mitwirkte. Lehrgänge, die aus 80 Prozent Theorie und 20 Prozent Praxis bestanden, hätten sie in Kurse mit 30 Prozent Theorie und 70 Prozent Praxis umgewandelt. „Das, was wir gemacht haben, hat wirklich was gebracht“, sagt er. Bürgermeister Torsten Rohde hätten sie deshalb schon angeschrieben, erwähnen sie.

Andere zum Nachdenken bringen

„Ich habe mich auch bei den beiden für ihr Engagement bedankt“, teilt Rohde auf Nachfrage der Redaktion mit. Sie hätten genau richtig gehandelt. Das sei toll gewesen. Aber für ihren Vorschlag sei er der falsche Ansprechpartner. Was mögliche Aktionen betreffe, sollten sie sich an die Leute mit dem nötigen Fachwissen und der entsprechenden Kompetenz wenden. Etwa ans Deutsche Rote Kreuz. So weit er wisse, habe es auch schon Aktionen von der Verkehrswacht gegeben. „Da möchte ich nicht reingrätschen“, sagt Rohde und betont: „Ich möchte weder die Rönpages vor den Kopf stoßen, noch den kompetenteren Fachleuten vorgreifen.“

Volker Leopold, Rettungsdienstleister des DRK-Kreisverbandes Osterholz, reagiert gegenüber der Redaktion leicht verhalten. Erfahrung: „Wir hatten mal versucht, einen Lehrgang ,Erste Hilfe 50+' auf die Beine zu stellen; aber das Projekt ist nicht durchgeschlagen.“ Die Bereitschaft sei unter den über 50-Jährigen schlicht nicht da gewesen. Aus seiner Sicht sei es daher noch am vielversprechendsten, wenn Helfer von ihren eigenen Erfolgen und Erlebnissen erzählten und andere auf diese Weise zum Nachdenken brächten.

Dass es den Leuten in der Region an der Bereitschaft fehle, zu helfen, habe er bisher nicht beobachtet, so Leopold weiter. „Natürlich tun sich manche schwer damit.“ Vor allem in dieser Pandemie, in der die Angst, sich anzustecken, umgehe. Was den aktuellen Fall betrifft, gibt er zu bedenken, dass sicher nicht alle Autofahrer so jung gewesen seien, dass sie noch alle nötigen Handgriffe im Kopf hätten. Für viele sei ein Erste-Hilfe-Kursus lange her. „Und wenn sich jemand unsicher fühlt, fährt er vorbei – bevor er doch etwas falsch machen könnte.“ Die Frage, ob solch ein Fehler rechtlich Konsequenzen haben könnte, dürfe aber niemanden davon abhalten, zu helfen, betont Leopold: „In einem solchen Fall haftet in letzter Konsequenz das Land.“

Wie die Rönpages weist allerdings auch er daraufhin, dass es viele Arten gibt zu helfen. Darunter solche, für die keine Erste-Hilfe-Kenntnis benötigt wird. „Die Unfallstelle absichern, den Rettungsdienst alarmieren, dem Verletzten während des Wartens die Hand halten“, zählt er auf. Nur eins gehe nicht: „Man darf nicht die Augen schließen und vorbeifahren – ganz egal welche Hautfarbe die hilfsbedürftige Person hat.“ Die Polizei Verden / Osterholz weist in diesem Zusammenhang auf ihre Internetseite www.polizei-beratung.de hin, auf der sie auch Tipps zur Zivilcourage gibt.